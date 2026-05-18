Faltaram exatamente quatro minutos e 38 segundos para o Schalke 04 conquistar seu primeiro título da Bundesliga naquele 19 de maio de 2001. Quando, às 17h16, a partida contra o SpVgg Unterhaching (5 a 3) chegou ao fim, o maior sucesso da história do clube parecia estar garantido. Milhares dos 65 mil espectadores no Parkstadion lotado invadem o campo em comemoração, fogos de artifício disparam para o céu, Rudi Assauer levanta o punho, os jogadores rolam no gramado.

Entre eles: Asamoah, de 22 anos. “De repente, ouviu-se: ‘Somos campeões’”, lembra ele. Mas enquanto os primeiros jogadores já davam entrevistas de campeões, o técnico Huub Stevens mandou “todos para o vestiário”. Eu fui um dos últimos a entrar, já estava com uma garrafa de cerveja na mão”, conta Asamoah. “Então entro e penso: ‘Estranho, por que está tão silencioso aqui?’”

Todos os olhares se voltam para uma televisão; lá fora, as imagens de Hamburgo são transmitidas no telão – e o desastre segue seu curso. Pois o jogo do Bayern de Munique contra o HSV ainda não havia terminado, como todos supunham. O árbitro Markus Merk marcou uma falta indireta a favor do campeão recordista após o que provavelmente foi o passe para trás mais famoso da história do futebol.