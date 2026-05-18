Mesmo um quarto de século depois, Gerald Asamoah ainda tem "100%" de clareza sobre os momentos mais emocionantes de sua carreira. "Não importa quantos anos ainda venham a passar", diz o jogador de 47 anos em entrevista à SID, com as lágrimas nos olhos: "Ver como os torcedores sofreram, como ficaram deitados no gramado, como choraram: isso dói."
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"Eu nem olhei para a cobrança de falta, de tanto medo que estava": quando o Bayern de Munique levou o Schalke 04 ao fundo do poço
Faltaram exatamente quatro minutos e 38 segundos para o Schalke 04 conquistar seu primeiro título da Bundesliga naquele 19 de maio de 2001. Quando, às 17h16, a partida contra o SpVgg Unterhaching (5 a 3) chegou ao fim, o maior sucesso da história do clube parecia estar garantido. Milhares dos 65 mil espectadores no Parkstadion lotado invadem o campo em comemoração, fogos de artifício disparam para o céu, Rudi Assauer levanta o punho, os jogadores rolam no gramado.
Entre eles: Asamoah, de 22 anos. “De repente, ouviu-se: ‘Somos campeões’”, lembra ele. Mas enquanto os primeiros jogadores já davam entrevistas de campeões, o técnico Huub Stevens mandou “todos para o vestiário”. Eu fui um dos últimos a entrar, já estava com uma garrafa de cerveja na mão”, conta Asamoah. “Então entro e penso: ‘Estranho, por que está tão silencioso aqui?’”
Todos os olhares se voltam para uma televisão; lá fora, as imagens de Hamburgo são transmitidas no telão – e o desastre segue seu curso. Pois o jogo do Bayern de Munique contra o HSV ainda não havia terminado, como todos supunham. O árbitro Markus Merk marcou uma falta indireta a favor do campeão recordista após o que provavelmente foi o passe para trás mais famoso da história do futebol.
- AFP
"Não acredito mais no deus do futebol"
Até mesmo Oliver Kahn abre caminho pela área do Hamburgo, Stefan Effenberg desvia a bola, Patrik Andersson manda-a para o fundo da rede — e, ao mesmo tempo, a 300 quilômetros de distância, direto ao coração de milhares de torcedores. “Eu nem olhei para a cobrança de falta, de tanto medo que estava”, diz Asamoah. “Então, só ouvi todos os jogadores gritando e jogando coisas para todo lado. Foi aí que eu soube o que tinha acontecido.”
Lágrimas de alegria dão lugar a um mar de tristeza infinita. “Não acredito mais no deus do futebol”, diz o técnico Assauer mais tarde na coletiva de imprensa. A carreira do jovem Asamoah, que mais tarde se tornaria jogador da seleção nacional e queridinho do público, também seria marcada por esse momento: “Eu era jovem e achava, naquela época, que ainda tinha muitos anos pela frente para ser campeão. Mas ver pessoas mais velhas chorando ali, isso mexe com você. Foi muito amargo passar por isso.”
Uma semana depois, o S04 vence a Copa da Alemanha, mas para muitos só fica na memória a final mais dramática da história da Bundesliga. “Campeão dos corações – soa bonito, mas não me traz nada. Eu preferia ter erguido a taça do campeonato”, diz o técnico do século do Schalke, Stevens, 25 anos depois, à revista kicker.
Schalke 04 de volta à Bundesliga: “Os torcedores simplesmente merecem isso”
Como nenhum outro clube, o Schalke define-se pelos fracassos dramáticos, pelos sonhos desfeitos, pelas quedas dolorosas — e não pela sucessão de conquistas. Em 1972, o escândalo da Bundesliga desintegrou a jovem e talentosa equipe. Na década de 1980, o clube cult desceu e voltou três vezes com muito espetáculo — e também nos últimos anos foi uma loucura, quase chegando até a 3ª Divisão.
“O clube e os torcedores simplesmente merecem estar de volta à Bundesliga”, diz Asamoah agora sobre a recente promoção, que ele acompanhou à distância. A permanência na divisão é o objetivo claro para o próximo ano; para isso, será preciso — como já em 2001 — “mostrar como nós, do Schalke 04, nos mantemos unidos”.