Em sua declaração de renúncia, Cordeiro destacou que não poderia ficar de braços cruzados enquanto o plano de vender uma participação na Copa do Mundo se desenrolava: "Não posso ficar de braços cruzados enquanto a FIFA considera vender uma participação na Copa do Mundo."

O ex-presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos se distanciou publicamente da proposta da subsidiária comercial de US$ 20 bilhões e a condenou diretamente: "Deixe-me ser claro. Não tive nenhum envolvimento nessa proposta e me oponho a ela de forma inequívoca."

Ele classificou de forma inequívoca o esquema de comercialização como "um mau negócio para o futebol".

Cordeiro destacou que sua experiência profissional no setor bancário lhe dava uma compreensão clara dos perigos de longo prazo de tal decisão: "O futebol tem sido central na minha vida e, depois de mais de 35 anos no setor bancário, entendo tanto o valor desse ativo quanto as consequências de abrir mão de parte dele. É por isso que essa proposta deve ser rejeitada."