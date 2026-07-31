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“Eu não tive nenhum envolvimento!”: Gianni Infantino perde apoio após conselheiro sênior da Fifa se demitir com declaração contundente contra plano para a Copa do Mundo
Cordeiro renuncia por causa de proposta
O assessor sênior da Fifa Cordeiro renunciou de forma dramática ao cargo em protesto contra os planos de comercialização da Copa do Mundo do presidente Infantino. O ex-banqueiro do Goldman Sachs, que anteriormente representou a entidade máxima do futebol mundial na força-tarefa da Casa Branca, rejeitou com firmeza a proposta de criar uma subsidiária comercial de US$ 20 bilhões por meio da venda de uma participação de 20% a investidores privados. Cordeiro viu a medida de abrir mão do ativo mais valioso do futebol como um erro fundamental.
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Ex-assessor faz alerta
Em sua declaração de renúncia, Cordeiro destacou que não poderia ficar de braços cruzados enquanto o plano de vender uma participação na Copa do Mundo se desenrolava: "Não posso ficar de braços cruzados enquanto a FIFA considera vender uma participação na Copa do Mundo."
O ex-presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos se distanciou publicamente da proposta da subsidiária comercial de US$ 20 bilhões e a condenou diretamente: "Deixe-me ser claro. Não tive nenhum envolvimento nessa proposta e me oponho a ela de forma inequívoca."
Ele classificou de forma inequívoca o esquema de comercialização como "um mau negócio para o futebol".
Cordeiro destacou que sua experiência profissional no setor bancário lhe dava uma compreensão clara dos perigos de longo prazo de tal decisão: "O futebol tem sido central na minha vida e, depois de mais de 35 anos no setor bancário, entendo tanto o valor desse ativo quanto as consequências de abrir mão de parte dele. É por isso que essa proposta deve ser rejeitada."
Justificativa financeira muito questionada
O conceito de Infantino envolve a venda de participação em uma subsidiária comercial que administra as Copas do Mundo masculina e feminina, bem como a Copa do Mundo de Clubes, para uma empresa de investimentos sediada em Nova York.
Cordeiro questionou a urgência financeira da medida, apontando para os US$ 15 bilhões em receita que a Fifa gerou ao longo do último ciclo de quatro anos: "A Fifa já tem acesso a recursos financeiros extraordinários. A organização tem bilhões de dólares em reservas e nenhuma dívida."
Ele alertou que abrir mão da propriedade permanente para levantar capital não tinha qualquer justificativa lógica: "Nesse contexto, vender uma participação permanente no ativo mais valioso do futebol para levantar US$ 4,2 bilhões faz pouco sentido. Isso hipoteca o futuro do futebol sem qualquer justificativa convincente."
Ao refletir sobre seus cinco anos na Fifa ao lado de Infantino, Cordeiro observou que esteve cercado por "pessoas dedicadas e íntegras que se importam profundamente com o jogo".
Ele concluiu sua declaração pedindo a outros membros seniores da Fifa que se manifestem contra o plano: "Espero que eles também se pronunciem, porque decisões dessa magnitude devem ser tomadas no interesse do futebol, não daqueles que podem lucrar com isso."
- Getty
Infantino enfrenta pressão política
A renúncia de Cordeiro cria uma onda de significativa pressão política sobre a liderança de Infantino antes da pauta do próximo congresso. Embora anteriormente se esperasse que o atual ocupante do cargo concorresse sem oposição à reeleição em março do ano que vem, esses acontecimentos podem provocar o surgimento de possíveis desafiantes antes do prazo de 18 de novembro.
A FIFA agora enfrenta um teste de transparência interna à medida que continuam a crescer as críticas em torno da comercialização do futebol.
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