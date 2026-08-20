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'Eu não tinha dúvidas!' - Bernardo Silva revela VERDADE por trás de transferência para o Real Madrid
Boas-vindas oficiais do Madrid
A Ciudad Real Madrid recebeu a cerimônia oficial de boas-vindas para Silva nesta semana. O presidente do clube, Florentino Perez, cumprimentou pessoalmente o meio-campista português na sala da diretoria para finalizar a aguardada transferência. Silva assinou um contrato de dois anos que o manterá na capital espanhola até 30 de junho de 2028. Para marcar a ocasião especial, o meia recebeu uma réplica do estádio e um relógio. O jogador de 32 anos vestirá a camisa 20 ao iniciar seu novo capítulo na Espanha.
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Um sonho de infância
Falando à Realmadrid TV após a cerimônia, Silva não conseguiu esconder a alegria por se juntar à potência europeia. O meio-campista revelou que vestir a famosa camisa branca sempre foi uma ambição de longa data.
"Estou muito feliz", admitiu Silva. "Quando você chega aqui, está nesta sala com o presidente, e eles mostram todos os troféus. Eu já sabia o quão grande é o Real Madrid, mas você realmente sente isso pessoalmente. Estou muito feliz por jogar neste clube.
"Desde criança, quando você ainda não sabe se vai se tornar jogador ou não, seu sonho é jogar por um clube como o Real Madrid. Estar aqui, jogar por este clube, tentar ganhar troféus e seguir o caminho vencedor do Real Madrid, é muito especial."
Sem hesitar quando o Real Madrid ligou
O meio-campista também revelou que não precisou ser convencido quando o Real Madrid fez sua abordagem inicial. Ele aceitou imediatamente a oferta para se mudar para a capital espanhola, sem qualquer hesitação.
"Quando o Real Madrid me ligou, eu não tive dúvidas", afirmou Silva. "Quando eles me ligaram e disseram que estavam interessados, eu imediatamente disse sim, sem pensar duas vezes, porque acredito que é a melhor opção para mim, para a minha carreira e para a minha família. Estar aqui é um sonho realizado."
- AFP
Estreia na La Liga contra o Espanyol aguarda
Silva fez sua estreia não oficial pelo clube durante a vitória por 2 a 1 em um amistoso de pré-temporada sobre a equipe húngara Ferencvaros. Depois, ele também atuou nos jogos de preparação contra Deportivo La Coruna e a equipe alemã Schalke.
Com a preparação de pré-temporada concluída e sua apresentação finalizada, o foco total do meio-campista agora se volta para as competições oficiais. Ele está totalmente integrado ao elenco e pronto para deixar sua marca oficial na Espanha.
O jogador português se prepara para fazer sua estreia oficial na La Liga pelo Madrid em seu próximo compromisso pela liga. O Real Madrid está programado para viajar ao RCDE Stadium para enfrentar o Espanyol.
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