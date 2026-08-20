Falando à Realmadrid TV após a cerimônia, Silva não conseguiu esconder a alegria por se juntar à potência europeia. O meio-campista revelou que vestir a famosa camisa branca sempre foi uma ambição de longa data.

"Estou muito feliz", admitiu Silva. "Quando você chega aqui, está nesta sala com o presidente, e eles mostram todos os troféus. Eu já sabia o quão grande é o Real Madrid, mas você realmente sente isso pessoalmente. Estou muito feliz por jogar neste clube.

"Desde criança, quando você ainda não sabe se vai se tornar jogador ou não, seu sonho é jogar por um clube como o Real Madrid. Estar aqui, jogar por este clube, tentar ganhar troféus e seguir o caminho vencedor do Real Madrid, é muito especial."