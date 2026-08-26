Apesar do inevitável circo midiático em torno de seu retorno para casa, Mourinho tratou rapidamente de desviar os holofotes de si mesmo. O treinador ressaltou que sua principal preocupação é o desempenho da equipe e sua conexão com a torcida.

"Não quero que o Bernabéu me receba de uma maneira específica. Quero que receba a equipe como sua equipe, como sua paixão", disse ele no site oficial do clube. "Sei que a última temporada não terminou bem, e em algum momento pode ter parecido que esse amor estava passando por uma fase complicada.

"O que eu quero é que comecemos do zero, embora neste caso não seja totalmente do zero. Acho que as pessoas já perceberam a forma como a equipe está trabalhando, seu comprometimento e a vontade de fazer as coisas direito. Isso é o mais importante; eu não sou importante."

Mourinho acrescentou: "Se você me perguntar sobre o que eu sinto, eu diria que sou perfeitamente capaz de controlar minhas emoções e atuar normalmente em uma partida que não é normal porque vale três pontos, e precisamos vencê-la. Eu realmente gostaria que a equipe sentisse algo diferente do que sentiu na última temporada, especialmente na reta final. Vamos juntos."