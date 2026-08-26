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'Eu não sou importante!' - José Mourinho faz apelo apaixonado aos torcedores do Real Madrid antes de retorno ao Santiago Bernabéu
Mourinho retorna ao Bernabéu
Mourinho se prepara para um retorno emocionante ao Santiago Bernabéu, onde o Madrid recebe a Sociedad em La Liga. O duelo de quarta-feira marca seu primeiro jogo em casa desde que assumiu o comando do Real Madrid para uma segunda passagem.
O Madrid iniciou sua campanha de 2025-26 com uma apertada vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol na semana passada. Jude Bellingham marcou no início da partida, antes de um gol no fim do estreante Carlos Espi garantir os três pontos para a equipe de Mourinho.
Agora, o time tentará dar sequência a esse início vitorioso diante de sua torcida. Enfrentando uma Sociedad resiliente, o técnico português sabe que seu elenco precisará de todo o apoio da torcida do Real Madrid.
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Foco total no time
Apesar do inevitável circo midiático em torno de seu retorno para casa, Mourinho tratou rapidamente de desviar os holofotes de si mesmo. O treinador ressaltou que sua principal preocupação é o desempenho da equipe e sua conexão com a torcida.
"Não quero que o Bernabéu me receba de uma maneira específica. Quero que receba a equipe como sua equipe, como sua paixão", disse ele no site oficial do clube. "Sei que a última temporada não terminou bem, e em algum momento pode ter parecido que esse amor estava passando por uma fase complicada.
"O que eu quero é que comecemos do zero, embora neste caso não seja totalmente do zero. Acho que as pessoas já perceberam a forma como a equipe está trabalhando, seu comprometimento e a vontade de fazer as coisas direito. Isso é o mais importante; eu não sou importante."
Mourinho acrescentou: "Se você me perguntar sobre o que eu sinto, eu diria que sou perfeitamente capaz de controlar minhas emoções e atuar normalmente em uma partida que não é normal porque vale três pontos, e precisamos vencê-la. Eu realmente gostaria que a equipe sentisse algo diferente do que sentiu na última temporada, especialmente na reta final. Vamos juntos."
O que isso significa para Lavelle: exigindo a mentalidade certa
Ao refletir sobre a vitória suada sobre o Espanyol, Mourinho elogiou a atmosfera hostil criada pelos torcedores adversários. Agora, ele espera que o Santiago Bernabéu replique essa energia para dar aos seus jogadores uma vantagem extra.
"Primeiro jogo em casa. É um dos 19 que vamos disputar em casa e um dos 38 que vamos disputar no campeonato", admitiu Mourinho. "Todo ponto é importante. O objetivo é vencer, respeitando uma equipe que merece respeito. Uma equipe com identidade e jogadores de qualidade, que certamente vai nos impor um jogo duro.
"No estádio do Espanyol, sentimos muito apoio da torcida deles ao time. No Bernabéu, esperamos o apoio da nossa gente. O que eu espero é que os jogadores tenham a mesma fome de vencer a partida, a mesma atitude, resiliência, força e calma para encarar um jogo difícil. Espero que os torcedores possam olhar para o time e reconhecer esse tipo de mentalidade, e talvez esse tipo de mentalidade possa tornar o Bernabéu ainda mais forte."
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Em busca de embalo no início da liga
O Real Madrid está determinado a estabelecer um ritmo forte no início da temporada. Com a disputa pelo título prevista para ser extremamente competitiva, o Real Madrid não pode se dar ao luxo de tropeçar em casa. Após a partida no meio da semana contra a Real Sociedad, a equipe de Mourinho enfrentará o Malaga pela Liga neste fim de semana.
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