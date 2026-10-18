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“Eu não sabia o que fazer!”: Diego Gomez fala sobre sua reação emocionada ao chute espetacular de 51 metros contra o Crystal Palace
Um momento de pura ousadia no Amex
Gomez protagonizou um lance de genialidade que ficará marcado na história do clássico M23 por décadas. Em um início eletrizante de jogo no Amex Stadium, no domingo, o jogador de 23 anos percebeu que Walter Benitez, goleiro do Crystal Palace, estava longe da própria meta e arriscou um chute preciso de dentro do campo de defesa, pouco antes da linha do meio-campo. A finalização, de exatos 51 metros, levou a torcida da casa ao delírio: a bola passou por cima do goleiro argentino, que tentava voltar, e entrou no gol, colocando a equipe de Fabian Hurzeler em vantagem de dois gols nos primeiros sete minutos da partida.
O paraguaio, que chegou ao clube vindo do Inter Miami por 11 milhões de libras no início de 2025, revelou que a decisão de chutar foi quase instintiva ao perceber o posicionamento do goleiro. Em entrevista a Natalie Gedra, da Sky Sports, logo após a vitória, ele admitiu que a emoção do momento o pegou de surpresa. “Quando marquei, não sabia para onde correr, não sabia o que fazer!”, disse Gomez, ao recordar sua comemoração alegre, mas confusa. “Quando recebi a bola, sabia que o goleiro estava um pouco adiantado. Fiquei muito feliz com o gol. É uma questão de companheirismo e intensidade. Continuamos fazendo isso nos treinos e nos jogos.”
- AFP
Gol estatisticamente significativo para Gomez
O gol foi uma obra-prima visual, mas os números mostram que se trata de um feito que acontece uma vez por década no futebol inglês. O chute certeiro de Gomez, de 51 metros, é o gol marcado de mais longe na Premier League desde 2017. Ele remete imediatamente a finalizações de longa distância que se tornaram icônicas, especialmente o chute de Wayne Rooney de 58 metros pelo Everton contra o West Ham United em novembro daquele ano.
Esse foi o primeiro gol de Gomez na liga nesta temporada, mas a torcida do Brighton já conhecia sua capacidade de chutar de longe com força. Em sua temporada de estreia na Inglaterra, o meio-campista marcou quatro vezes na goleada por 6 a 0 sobre o Barnsley pela Copa da Liga Inglesa, incluindo um chute potente de primeira, com a bola ainda no ar, de 32 metros. Sua chegada da MLS, onde jogou ao lado de Lionel Messi, trouxe muita qualidade técnica ao litoral sul.
Brilhantismo tático e a pressão do Brighton
A decisão de chutar de tão longe foi influenciada, em parte, pelo posicionamento dos próprios companheiros de Gomez. Ao receber a bola e girar parcialmente, ele viu os outros atacantes do Brighton muito próximos uns dos outros, o que dificultava um passe para a frente. Sem opções imediatas de passe e ao perceber que Benitez estava vulnerável, Gomez escolheu a alternativa mais ousada. Diferentemente de muitos jogadores, que optariam por uma finalização sutil por cobertura nessa situação, o paraguaio bateu forte na bola, dando altura ao chute. Mesmo recuando desesperadamente, Benitez não teve tempo de se recuperar para fazer a defesa.
Benitez começou como titular pelo Crystal Palace devido a uma lesão do goleiro titular Dean Henderson, que segue fora por um problema no tornozelo. O goleiro reserva foi surpreendido pela rapidez com que a posse de bola mudou de equipe, algo recorrente em uma partida na qual o Brighton foi eficiente nas transições.
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Juntando-se às lendas do gol de longa distância
Gomez agora tem seu nome ao lado de figuras lendárias que dominaram a arte de marcar do meio-campo. David Beckham alçou sua carreira a outro patamar com um gol semelhante pelo Manchester United contra o Wimbledon na rodada de abertura da temporada 1996-97. Enquanto Beckham usou a parte interna do pé para dar efeito à bola, Gomez apostou na força pura do chute.
A vitória por 5 a 0 sobre o Crystal Palace reforça a condição do Brighton como o time mais perigoso da competição nas finalizações de longa distância. Só nesta temporada, o clube já tentou cinco chutes de mais de 50 metros, enquanto todos os outros clubes da Premier League, juntos, tentaram apenas oito.
Sob o comando de Fabian Hurzeler, o Brighton tem sido cada vez mais ousado nas finalizações e marcou 23 gols em seus primeiros sete jogos no campeonato. Com a vitória, o Brighton subiu para a terceira posição e manteve a pressão sobre o líder Manchester City e o vice-líder Arsenal.
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