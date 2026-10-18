Gomez protagonizou um lance de genialidade que ficará marcado na história do clássico M23 por décadas. Em um início eletrizante de jogo no Amex Stadium, no domingo, o jogador de 23 anos percebeu que Walter Benitez, goleiro do Crystal Palace, estava longe da própria meta e arriscou um chute preciso de dentro do campo de defesa, pouco antes da linha do meio-campo. A finalização, de exatos 51 metros, levou a torcida da casa ao delírio: a bola passou por cima do goleiro argentino, que tentava voltar, e entrou no gol, colocando a equipe de Fabian Hurzeler em vantagem de dois gols nos primeiros sete minutos da partida.

O paraguaio, que chegou ao clube vindo do Inter Miami por 11 milhões de libras no início de 2025, revelou que a decisão de chutar foi quase instintiva ao perceber o posicionamento do goleiro. Em entrevista a Natalie Gedra, da Sky Sports, logo após a vitória, ele admitiu que a emoção do momento o pegou de surpresa. “Quando marquei, não sabia para onde correr, não sabia o que fazer!”, disse Gomez, ao recordar sua comemoração alegre, mas confusa. “Quando recebi a bola, sabia que o goleiro estava um pouco adiantado. Fiquei muito feliz com o gol. É uma questão de companheirismo e intensidade. Continuamos fazendo isso nos treinos e nos jogos.”



