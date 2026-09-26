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"Eu não reivindico nada!" - estrela do Barcelona, Rodri, quebra o silêncio sobre campanha pela Bola de Ouro ao se recusar a fazer lobby por glória individual
Rodri rejeita campanhas de relações públicas pela Bola de Ouro
Enquanto vários dos principais candidatos fazem campanha ativamente para vencer a Bola de Ouro, Rodri optou por uma abordagem bem mais discreta. O meio-campista do Barça se recusou a entrar em qualquer jogo midiático para aumentar suas chances de conquistar o prestigioso prêmio individual.
O jogador de 30 anos acredita que falar com a imprensa não vai influenciar os jornalistas responsáveis pela votação. Em vez disso, prefere deixar seu futebol falar por si à medida que a aguardada cerimônia de premiação se aproxima. Ele segue convencido de que ações de relações públicas não têm lugar na decisão do vencedor final.
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As atuações em campo importam mais do que palavras
Falando durante uma entrevista coletiva recente, o campeão mundial com a Espanha abordou a crescente especulação em torno do prêmio. Ele deixou perfeitamente claro que seu silêncio não deve ser confundido com falta de ambição ou de desejo de conquistar o principal troféu.
"Você acha que eu não quero ganhá-lo? Não", explicou Rodri aos repórteres ao ser questionado sobre seu estado de espírito, como citado pelo MaxiFoot. "Eu sei que é um prêmio que não depende do que dizemos. Depende do que você mostrou em campo. Acho que nada do que eu diga poderia servir para influenciar a decisão deles."
Prêmios individuais dependem do trabalho coletivo
Rodri também fez questão de destacar rapidamente a enorme importância de seus companheiros de equipe ao falar sobre seu próprio sucesso pessoal. Ele ressaltou que o futebol continua sendo, acima de tudo, um esporte coletivo, garantindo que seu elenco recebesse o devido crédito.
"Títulos individuais recompensam o trabalho coletivo", observou o meio-campista. "É um esporte coletivo, o que jogadores como eu conquistaram não aconteceria sem nossos companheiros de equipe. Eu ficaria encantado se um jogador espanhol ganhasse isso. Claro, eu adoraria vencer, mas isso está fora das minhas mãos, então não estou me colocando como candidato."
- AFP
Londres chama
O mundo do futebol não terá de esperar muito para descobrir o grande vencedor. A cerimônia da Bola de Ouro de 2026 está oficialmente marcada para segunda-feira, 26 de outubro, deixando exatamente um mês de expectativa para os fãs ao redor do mundo.
Pela primeira vez na rica história do prêmio, a gala será realizada em Londres. Este ano marca a 70ª edição anual da prestigiada honraria, o que dá uma importância extra ao tão aguardado evento.
Até lá, Rodri seguirá ditando o ritmo no meio-campo do Barcelona. O meio-campista espanhol continua determinado a garantir mais pontos importantes na La Liga, comprovando sua condição de jogador de classe mundial exatamente onde mais importa.
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