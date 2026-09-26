Enquanto vários dos principais candidatos fazem campanha ativamente para vencer a Bola de Ouro, Rodri optou por uma abordagem bem mais discreta. O meio-campista do Barça se recusou a entrar em qualquer jogo midiático para aumentar suas chances de conquistar o prestigioso prêmio individual.

O jogador de 30 anos acredita que falar com a imprensa não vai influenciar os jornalistas responsáveis pela votação. Em vez disso, prefere deixar seu futebol falar por si à medida que a aguardada cerimônia de premiação se aproxima. Ele segue convencido de que ações de relações públicas não têm lugar na decisão do vencedor final.