Em entrevista ao Stick To United, o ex-capitão da Inglaterra abordou o debate em andamento e deixou clara a sua posição. "Ouvi o Rio se manifestar sobre receber outra medalha da Premier League... Sinceramente, eu não me sentiria confortável em aceitar outra medalha da Premier League", admitiu Rooney. "Não acho que merecemos isso, não fizemos o suficiente naquela temporada para vencer a liga. Acho que estávamos seis ou sete pontos à frente com quatro ou cinco jogos por disputar e deixamos escapar."

Rooney também demonstrou simpatia pelo elenco do Manchester City, sugerindo que eles provavelmente não sabiam de qualquer transgressão fora de campo. "Vi tudo o que saiu nos últimos dias e ouvi as pessoas, e me coloquei no lugar de um jogador do Manchester City... eles são jogadores, estão fazendo tudo o que podem para tentar vencer o título da Premier League e, na cabeça deles, conseguiram isso", disse. "Se esses jogadores não têm noção do que está acontecendo acima deles, se isso tivesse acontecido comigo... eu ficaria absolutamente arrasado."

Ele concluiu reforçando sua posição sobre premiações retroativas. "Pode acontecer, eles podem tirar [as medalhas], mas eu não iria querer isso [uma medalha], porque não acho que, como time, nós merecíamos isso naquele ano, porque obviamente não terminamos em primeiro", acrescentou Rooney. "Então, quando vejo companheiros de equipe dizendo 'eu quero uma medalha', estou feliz com as cinco que ganhei. Eu não iria querer esta. Eles deveriam ser punidos pelo que os donos fizeram? Sim, talvez, mas eu não me sentiria confortável em aceitá-la."



