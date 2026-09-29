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"Eu não quero isso!" - lenda do Man Utd, Wayne Rooney, REJEITA a entrega de medalha de campeão da Premier League de 2012, considerada "não merecida", enquanto o Man City enfrenta ameaça sem precedentes de perda do título
Rooney se distancia do debate sobre a medalha
O veredito de culpa do Manchester City em relação às suas numerosas infrações financeiras provocou um intenso debate sobre a legitimidade de seus triunfos no passado. A decisão sem precedentes deixou torcedores, jogadores e comentaristas questionando como a era dominante do clube entre 2009 e 2018 será registrada na história do futebol.
Com a possibilidade de a Premier League retirar os títulos do City, surgiram campanhas exigindo justiça retroativa para os vice-campeões. No entanto, Rooney se distanciou de forma categórica dos crescentes apelos para que o título de 2011-12 seja reatribuído ao Manchester United.
O Manchester United perdeu o título de forma memorável no saldo de gols na última rodada daquela temporada, após o dramático gol da vitória de Sergio Aguero nos minutos finais contra o Queens Park Rangers. Apesar da frustração, Rooney segue irredutível ao afirmar que o time de Sir Alex Ferguson não fez o suficiente para merecer o troféu.
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“Eu não me sentiria confortável”
Em entrevista ao Stick To United, o ex-capitão da Inglaterra abordou o debate em andamento e deixou clara a sua posição. "Ouvi o Rio se manifestar sobre receber outra medalha da Premier League... Sinceramente, eu não me sentiria confortável em aceitar outra medalha da Premier League", admitiu Rooney. "Não acho que merecemos isso, não fizemos o suficiente naquela temporada para vencer a liga. Acho que estávamos seis ou sete pontos à frente com quatro ou cinco jogos por disputar e deixamos escapar."
Rooney também demonstrou simpatia pelo elenco do Manchester City, sugerindo que eles provavelmente não sabiam de qualquer transgressão fora de campo. "Vi tudo o que saiu nos últimos dias e ouvi as pessoas, e me coloquei no lugar de um jogador do Manchester City... eles são jogadores, estão fazendo tudo o que podem para tentar vencer o título da Premier League e, na cabeça deles, conseguiram isso", disse. "Se esses jogadores não têm noção do que está acontecendo acima deles, se isso tivesse acontecido comigo... eu ficaria absolutamente arrasado."
Ele concluiu reforçando sua posição sobre premiações retroativas. "Pode acontecer, eles podem tirar [as medalhas], mas eu não iria querer isso [uma medalha], porque não acho que, como time, nós merecíamos isso naquele ano, porque obviamente não terminamos em primeiro", acrescentou Rooney. "Então, quando vejo companheiros de equipe dizendo 'eu quero uma medalha', estou feliz com as cinco que ganhei. Eu não iria querer esta. Eles deveriam ser punidos pelo que os donos fizeram? Sim, talvez, mas eu não me sentiria confortável em aceitá-la."
Ex-companheiros de equipe exigem justiça
Os comentários de Rooney contrastam fortemente com as reações de seus ex-companheiros. Após o veredicto de culpa, David de Gea foi ao X para perguntar: "Então... Vamos conversar. Quantos títulos da Premier League eu ganhei, afinal?"
Rio Ferdinand expressou um sentimento semelhante, declarando nas redes sociais que outra medalha seria "adicionada ao armário de troféus". O ex-zagueiro foi além no debate, chegando a brincar ao exigir que o ex-defensor do City Joleon Lescott entregasse seu prêmio.
"Da próxima vez que o Joleon aparecer, é melhor trazer minha p**** de medalha", brincou Ferdinand. "Se você for considerado culpado, então acho que deveria ter de devolver as medalhas." Ele acrescentou que planeja confrontar Lescott diretamente, afirmando: "É só entregar o troféu. Entrega as medalhas, entrega o troféu. Simples assim."
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Aguardando sanções oficiais
O mundo do futebol agora espera para ver exatamente como a Premier League punirá o Manchester City. Embora multas ou rebaixamento continuem sendo possibilidades, a gravidade das infrações faz com que a retirada de títulos conquistados no passado seja uma ameaça real. Até que seja emitida uma decisão definitiva sobre punições retroativas, o debate sobre a redistribuição das medalhas continuará dividindo opiniões.
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