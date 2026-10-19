O técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, comemorou sua primeira vitória como treinador fora de casa contra a Juventus após sua equipe dar uma aula de tática no triunfo por 3 a 0. A Lazio desmontou a Juventus com gols de Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen e Fisayo Dele-Bashiru.

A vitória coroou uma recuperação notável de um clube que enfrentou restrições no mercado de transferências de verão e uma eliminação precoce na Copa da Itália.

Gattuso atribuiu a rápida ascensão de sua equipe ao topo da Serie A ao forte vínculo emocional entre os jogadores.