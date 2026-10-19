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Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Eu não queria mais ser técnico!”: como Gennaro Gattuso formou um grupo unido como uma família para surpreender a Juventus

Lazio
G. Gattuso
Juventus x Lazio
Juventus
Campeonato Italiano

O técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, falou sobre a evolução de sua filosofia de trabalho após levar a equipe a uma surpreendente vitória por 3 a 0 sobre a Juventus fora de casa. Gattuso explicou como a criação de uma “família unida” e a adaptação às personalidades dos jogadores de hoje transformaram a Lazio em candidata ao título.

  • Gattuso forma “grupo unido como uma família” para vencer a Juventus

    O técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, comemorou sua primeira vitória como treinador fora de casa contra a Juventus após sua equipe dar uma aula de tática no triunfo por 3 a 0. A Lazio desmontou a Juventus com gols de Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen e Fisayo Dele-Bashiru.

    A vitória coroou uma recuperação notável de um clube que enfrentou restrições no mercado de transferências de verão e uma eliminação precoce na Copa da Itália.

    Gattuso atribuiu a rápida ascensão de sua equipe ao topo da Serie A ao forte vínculo emocional entre os jogadores.

  • imago-sport-1084751289.jpgJonathan Moscrop

    Treinador explica mudança na forma de lidar com um elenco moderno

    Ao refletir sobre sua evolução como treinador, Gattuso admitiu que precisou adaptar seu temperamento explosivo para se conectar com os jogadores de hoje. “Eu disse que não queria mais ser treinador porque já fui jogador”, revelou Gattuso à DAZN Italia.

    “Toda vez que via certas atitudes, ia para casa com dor de barriga. Trabalhei em mim mesmo. Há duas ou três coisas em relação às quais sou intransigente, mas, no restante, escuto os jogadores.”

    “Com celulares e dispositivos, esse é o mundo em que eles vivem agora, e preciso aceitar isso.”

  • Gattuso destaca confiança e experiência internacional

    Gattuso destacou que estabelecer limites claros e, ao mesmo tempo, dar liberdade aos jogadores criou um ambiente em que todos prosperam. “Há coisas das quais não abro mão. Eles precisam segui-las, e é isso. Acho que esse é o segredo”, acrescentou Gattuso.

    “Minhas experiências no exterior também me ajudaram a conhecer diferentes mentalidades... e converso com eles durante o trabalho, tento deixá-los nas melhores condições.”

    “Hoje, os jogadores desistem ao primeiro sinal de dificuldade. Por isso, a questão é não deixá-los desistir.”

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  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Lazio constrói estabilidade a longo prazo antes dos próximos desafios

    A abordagem moderna de Gattuso na gestão dos jogadores deu novo ânimo ao elenco da Lazio e fortaleceu a união do grupo, apesar dos protestos contínuos de torcedores contra os donos do clube fora de campo.

    O impressionante espírito coletivo da Lazio continua rendendo resultados importantes contra as principais equipes do campeonato.

    A Lazio buscará levar essa forte cultura de equipe para seus próximos jogos em competições nacionais.

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