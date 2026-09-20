A forma da derrota irritou particularmente De Zerbi, que apontou falhas táticas específicas e falta de força mental sob pressão. O Tottenham sofreu um gol quando estava com dez homens em campo devido a uma lesão facial de Micky van de Ven e, mais tarde, acabou sendo batido por uma bola longa direta a partir de um tiro de meta. De Zerbi foi enfático sobre a necessidade de seus jogadores mais experientes assumirem o controle dessas situações em campo.

"Sofremos um gol inaceitável em um chute longo com uma bola longa e sabíamos antes do jogo, porque nesta temporada o Aston Villa está jogando 86 por cento mais bolas longas do que na temporada passada e falamos disso em muitas, muitas reuniões", lamentou o treinador.

De Zerbi colocou o peso da responsabilidade sobre os membros mais experientes de seu time titular para evitar que a equipe desmoronasse quando o momento do jogo mudasse. “É minha responsabilidade, eu assumo minha responsabilidade, mas naquele momento do jogo, quando o jogo é diferente da posse de bola, de jogar no último terço, porque não podemos jogar 90 minutos no último terço como no primeiro tempo, porque há um adversário, o Aston Villa não é um time tão ruim, é um bom time. E no momento em que temos de defender e temos de defender de forma compacta, os líderes têm de ser líderes e liderar o time", continuou o italiano.