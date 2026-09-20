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'Eu não queria dizer nada' - Furioso, Roberto De Zerbi ignora jogadores do Tottenham após colapso dramático contra o Aston Villa
De Zerbi silencia o vestiário após derrota em casa
O clima no Tottenham Hotspur Stadium chegou a um novo fundo do poço no sábado, quando De Zerbi optou por fazer um voto de silêncio logo após o colapso de sua equipe. O treinador italiano explicou que escolheu intencionalmente não falar com o elenco imediatamente depois da partida para evitar fazer comentários precipitados ou improdutivos, esclarecendo que seu silêncio decorre do desejo de manter a calma, e não de qualquer problema pessoal ou atrito com seus jogadores.
"Talvez seja melhor. Não falei com os jogadores hoje porque não queria dizer nada. Não, não tenho nada contra eles", disse De Zerbi.
- AFP
Erros defensivos e falta de liderança são criticados
A forma da derrota irritou particularmente De Zerbi, que apontou falhas táticas específicas e falta de força mental sob pressão. O Tottenham sofreu um gol quando estava com dez homens em campo devido a uma lesão facial de Micky van de Ven e, mais tarde, acabou sendo batido por uma bola longa direta a partir de um tiro de meta. De Zerbi foi enfático sobre a necessidade de seus jogadores mais experientes assumirem o controle dessas situações em campo.
"Sofremos um gol inaceitável em um chute longo com uma bola longa e sabíamos antes do jogo, porque nesta temporada o Aston Villa está jogando 86 por cento mais bolas longas do que na temporada passada e falamos disso em muitas, muitas reuniões", lamentou o treinador.
De Zerbi colocou o peso da responsabilidade sobre os membros mais experientes de seu time titular para evitar que a equipe desmoronasse quando o momento do jogo mudasse. “É minha responsabilidade, eu assumo minha responsabilidade, mas naquele momento do jogo, quando o jogo é diferente da posse de bola, de jogar no último terço, porque não podemos jogar 90 minutos no último terço como no primeiro tempo, porque há um adversário, o Aston Villa não é um time tão ruim, é um bom time. E no momento em que temos de defender e temos de defender de forma compacta, os líderes têm de ser líderes e liderar o time", continuou o italiano.
De Zerbi apoia Solanke em meio às dificuldades
Para aumentar ainda mais as frustrações de De Zerbi, há a forma abaixo do esperado da contratação de peso Dominic Solanke. O atacante, que era esperado para liderar o ataque com eficiência cirúrgica, tem parecido apenas uma sombra do que já foi neste primeiro mês da temporada. O treinador admitiu que a condição física e a confiança do atacante em si mesmo atualmente não estão no nível exigido.
"Precisamos de mais dele, com certeza, mas ele é um dos meus jogadores, eu gosto do Dom como jogador e vou ficar com ele até o fim. Ele precisa continuar, se sentir melhor, sua condição física com certeza não é boa o suficiente, mas isso é normal para ele. Talvez ele não esteja bem o suficiente na confiança em si mesmo neste momento porque ele é muito melhor do que este Dom Solanke", declarou De Zerbi.
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Treinamento intensivo espera as estrelas remanescentes
Com uma grande parte de seu elenco se apresentando às seleções durante a pausa internacional de três semanas, De Zerbi vê a próxima interrupção como uma vantagem, e não como um problema. Enquanto os convocados manterão o ritmo de jogo com seus respectivos países, o técnico entende que essa pausa é uma janela ideal para recolocar o foco no clube. Para os jogadores importantes que permanecerão, De Zerbi planeja implementar uma programação de treinos intensiva.
"Os jogadores que vão para a seleção têm de jogar, têm de trabalhar, e os outros jogadores, como [Conor] Gallagher, Solanke, Tosin [Adarabioyo], [Marcos] Senesi, Savio, com certeza temos de trabalhar mais porque não gostei da condição física neste jogo", concluiu De Zerbi.
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