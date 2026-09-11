Getty Images Sport
Traduzido por
“Eu não precisei ser um pacificador!”: José Mourinho aborda desavença entre Tchouameni e Valverde enquanto técnico do Real Madrid faz alerta duro sobre a fase “frutífera” de Vinicius Jr
Restaurando a paz no vestiário do Madrid
O técnico do Real Madrid, Mourinho, revelou que não precisou atuar como mediador entre Tchouameni e Valverde, apesar do atrito de grande repercussão que marcou a relação entre os dois na temporada passada. A dupla esteve no centro de duas alterações separadas em maio, uma das quais resultou na hospitalização de Valverde por uma lesão na cabeça.
No entanto, desde a pausa de verão, que viu Tchouameni assinar um novo contrato e Valverde herdar a braçadeira de capitão após a saída de Dani Carvajal, o ambiente mudou drasticamente. Falando antes do confronto com o Rayo Vallecano, Mourinho expressou sua satisfação com a atual união. "Olha, eu não fiz nada. Eles fizeram tudo sozinhos. A empatia dentro do grupo hoje, a amizade, a forma como trabalham juntos, a frustração quando saem porque ninguém quer ser substituído, mas ainda assim apoiando seus companheiros, o jogador que entra no minuto final... o grupo é fantástico."
- Getty Images Sport
Um retorno sem problemas para Tchouameni
A reconciliação ficou visível durante a recente vitória do Madrid na Champions League sobre a Inter de Milão, quando Tchouameni fez sua primeira aparição na temporada após retornar dos compromissos da Copa do Mundo. O francês substituiu Trent Alexander-Arnold no fim da partida e foi visto abraçando Valverde após o apito final.
Mourinho admitiu que estava preparado para intervir se a tensão persistisse após os compromissos internacionais deles, mas encontrou um elenco que já havia superado a situação. "Se eu não soubesse de nada, se entrasse no vestiário sem saber nada sobre a situação, eu pensaria que eles são grandes amigos. Quando voltaram da Copa do Mundo, eu obviamente estava atento para ver se precisava agir como um pacificador, mas não precisei fazer nada", observou Mourinho durante sua entrevista coletiva.
Defendendo o “frutífero” Vinicius Jr
Embora os problemas no meio-campo pareçam resolvidos, Mourinho também aproveitou a oportunidade para abordar o escrutínio em torno de Vinicius Jr. O atacante brasileiro, que colocou fim a um verão de intensa especulação sobre seu futuro ao assinar no mês passado um novo contrato de longo prazo até 2032, teve um início discreto de temporada, com apenas um gol em cinco partidas em todas as competições. Apesar dos questionamentos sobre seu rendimento recente, seu técnico segue irredutível ao afirmar que a versão do jogador capaz de vencer jogos praticamente sozinho está prestes a reaparecer.
"O melhor Vinicius vai chegar em breve. Aquele do ano passado, quando o Bernabéu estava aterrorizado contra o Benfica e ele acabou vencendo o confronto. O Vinicius que ganhava jogos sozinho ainda não chegou. Mas vai chegar", disse Mourinho aos repórteres. "Em uma era de dados e estatísticas, ele está muito perto de sua velocidade máxima. Ele bateu seus recordes de sprints de alta intensidade, recordes de recuperações de bola, de recuperações de bola no terço final... Ele está chegando."
- Getty Images Sport
Pedras são atiradas nas melhores árvores
O ex-treinador de Chelsea e Manchester United ficou particularmente na defensiva ao ser questionado sobre as críticas que o jogador de 26 anos tem recebido da imprensa espanhola. Mourinho sugeriu que a negatividade é apenas um subproduto do imenso sucesso do jogador e de sua importância para a equipe, já tendo conquistado três títulos de La Liga, duas Champions Leagues e dois Mundiais de Clubes da FIFA, entre muitos outros troféus, com o Real Madrid.
Mourinho concluiu sua defesa com um ditado tradicional português para ilustrar seu ponto sobre a natureza da fama e do talento. "Em Portugal há um provérbio, não sei se é o mesmo na Espanha: 'Só se atiram pedras nas árvores que dão fruto'. O que o Vini fez aqui nos últimos anos? Quantas Champions Leagues ele ganhou? Quantos gols ele marcou? Ele é uma árvore com muitos frutos. E as pessoas atiram pedras porque querem frutos."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.