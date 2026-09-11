O técnico do Real Madrid, Mourinho, revelou que não precisou atuar como mediador entre Tchouameni e Valverde, apesar do atrito de grande repercussão que marcou a relação entre os dois na temporada passada. A dupla esteve no centro de duas alterações separadas em maio, uma das quais resultou na hospitalização de Valverde por uma lesão na cabeça.

No entanto, desde a pausa de verão, que viu Tchouameni assinar um novo contrato e Valverde herdar a braçadeira de capitão após a saída de Dani Carvajal, o ambiente mudou drasticamente. Falando antes do confronto com o Rayo Vallecano, Mourinho expressou sua satisfação com a atual união. "Olha, eu não fiz nada. Eles fizeram tudo sozinhos. A empatia dentro do grupo hoje, a amizade, a forma como trabalham juntos, a frustração quando saem porque ninguém quer ser substituído, mas ainda assim apoiando seus companheiros, o jogador que entra no minuto final... o grupo é fantástico."