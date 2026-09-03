O técnico do PSG reiterou que, embora Barcola fosse uma figura popular dentro do vestiário, a escolha do elenco é determinada exclusivamente pelo desempenho diário. O ponta francês de 23 anos havia sido praticamente escanteado em Paris nesta temporada, sem ser relacionado para uma única partida e sem somar nenhum minuto na pré-temporada. Agora, ele vai para um Liverpool que busca ganhar embalo após um início lento em sua campanha na Premier League, depois de abrir com empates consecutivos contra Newcastle e Nottingham Forest.

Enrique detalhou ainda mais o estado de espírito do jogador antes da transferência, afirmando: "Ele queria sair porque queria mais minutos e um papel maior na equipe. E isso é algo que eu não posso garantir a nenhum jogador, porque você tem que conquistar isso nos treinamentos e nos jogos. Ele foi muito importante e é um jogador muito querido pelos companheiros de equipe. É difícil para todos porque Bradley é uma pessoa incrível. Eu só falei coisas positivas sobre ele. No futuro, será normal que jogadores que foram muito importantes para a equipe saiam, mas isso é a vida, você tem que aceitar."