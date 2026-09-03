Getty Images
Traduzido por
'Eu não poderia garantir isso a ele' - Luis Enrique fala sobre a saída de Bradley Barcola para o Liverpool por £ 123 milhões
O motivo por trás da saída de Barcola
Enrique esclareceu por que Barcola decidiu trocar o Parc des Princes por Anfield em um acordo de £ 123 milhões, incluindo variáveis. O técnico espanhol explicou que o jovem ponta, que fez 49 jogos em todas as competições na última temporada, marcando 13 gols e dando sete assistências, estava ansioso por um papel mais central no time titular após elevar significativamente seu status desde que chegou ao PSG vindo do Lyon.
Falando sobre a transferência, Luis Enrique disse: "O caso dele é um pouco diferente para mim, porque ele cresceu imensamente em Paris desde sua chegada do Lyon. Além disso, melhorou muito a equipe com seu desempenho. O desejo dele era desempenhar um papel mais importante no time, algo que eu não poderia lhe garantir. No fim das contas, acredito que todos se beneficiam dessa situação. Eu aceito isso e lhe desejo tudo de melhor. Estamos muito felizes por começar a temporada com este elenco."
- Getty Images
Uma questão de meritocracia
O técnico do PSG reiterou que, embora Barcola fosse uma figura popular dentro do vestiário, a escolha do elenco é determinada exclusivamente pelo desempenho diário. O ponta francês de 23 anos havia sido praticamente escanteado em Paris nesta temporada, sem ser relacionado para uma única partida e sem somar nenhum minuto na pré-temporada. Agora, ele vai para um Liverpool que busca ganhar embalo após um início lento em sua campanha na Premier League, depois de abrir com empates consecutivos contra Newcastle e Nottingham Forest.
Enrique detalhou ainda mais o estado de espírito do jogador antes da transferência, afirmando: "Ele queria sair porque queria mais minutos e um papel maior na equipe. E isso é algo que eu não posso garantir a nenhum jogador, porque você tem que conquistar isso nos treinamentos e nos jogos. Ele foi muito importante e é um jogador muito querido pelos companheiros de equipe. É difícil para todos porque Bradley é uma pessoa incrível. Eu só falei coisas positivas sobre ele. No futuro, será normal que jogadores que foram muito importantes para a equipe saiam, mas isso é a vida, você tem que aceitar."
Satisfação com a janela de transferências
Apesar de perder um talento tão promissor para um rival europeu, Enrique demonstrou enorme satisfação com os negócios feitos pelo clube ao longo dos meses de verão. O Paris Saint-Germain reforçou seu elenco com as chegadas de Ferran Torres, do Barcelona, Lucas Digne, do Aston Villa, Mika Godts, do Ajax, e Maghnes Akliouche, do Monaco. O treinador acredita que o elenco reformulado está bem preparado para competir em todas as frentes na próxima temporada, apesar das mudanças significativas de pessoal.
Ao refletir sobre a movimentação geral do clube durante a janela recentemente encerrada, o ex-técnico do Barcelona foi enfático em sua avaliação do trabalho da equipe de recrutamento. Questionado sobre o que pensa dos novos reforços e do equilíbrio do time após a saída de Barcola, que registrou 39 gols em 152 partidas pelo clube, o treinador comentou: "Na minha opinião, tivemos uma janela de transferências excepcional. Sem dúvida."
- AFP
Prêmios individuais e sucesso coletivo
Além das notícias de transferências, o técnico do PSG também compartilhou sua opinião sobre premiações individuais, como a Bola de Ouro. Embora tradicionalmente priorize conquistas coletivas em vez de prêmios pessoais, ele destacou certos membros do seu elenco que, na visão dele, merecem reconhecimento no cenário global. Ele apontou o sucesso internacional de seus jogadores como prova da qualidade que ainda permanece na capital francesa.
Ao discutir a possibilidade de seus jogadores conquistarem grandes prêmios, Enrique afirmou: "Temos um pouco de tudo. Vários ganharam a Champions League, depois há Fabian [Ruiz], que também ganhou a Copa do Mundo, e depois Dembele. Posso estar errado na minha previsão. Mas não me interesso por prêmios individuais, porque estamos falando de um esporte coletivo."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.