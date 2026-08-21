'Eu não pedi por ele!' - José Mourinho revela a verdade por trás da contratação recorde de Yan Diomande pelo Real Madrid

Mourinho falou sobre a chegada de Diomande por € 140 milhões e admitiu que não pediu especificamente a mais recente contratação recorde do clube. Em entrevista ao El Chiringuito, o "Special One" explicou sua abordagem ao mercado de transferências em seu retorno à capital espanhola, insistindo que não chegou com uma lista de exigências para a diretoria.

Ao ser questionado se foi a força motriz por trás da negociação, Mourinho foi direto ao afirmar: "Não, eu não pedi ninguém. Cheguei sem exigir um único jogador, depois de analisar bem o elenco e sabendo exatamente o que eu queria que acontecesse.

"Eu sabia o que estava acontecendo [no clube] e o que não estava. Queria chegar sabendo muito, mas agindo como se não soubesse nada. Eu sabia o que queria, mas queria ouvir o que o clube estava pensando. E estávamos completamente na mesma sintonia. Sempre seguimos nessa direção; sem que eu exigisse nada, as coisas simplesmente se encaixaram de forma natural."