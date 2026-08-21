Jan Huebner
Traduzido por
'Eu não pedi por ele!' - José Mourinho revela a verdade por trás da contratação recorde de Yan Diomande pelo Real Madrid
Mourinho esclarece a situação
Mourinho falou sobre a chegada de Diomande por € 140 milhões e admitiu que não pediu especificamente a mais recente contratação recorde do clube. Em entrevista ao El Chiringuito, o "Special One" explicou sua abordagem ao mercado de transferências em seu retorno à capital espanhola, insistindo que não chegou com uma lista de exigências para a diretoria.
Ao ser questionado se foi a força motriz por trás da negociação, Mourinho foi direto ao afirmar: "Não, eu não pedi ninguém. Cheguei sem exigir um único jogador, depois de analisar bem o elenco e sabendo exatamente o que eu queria que acontecesse.
"Eu sabia o que estava acontecendo [no clube] e o que não estava. Queria chegar sabendo muito, mas agindo como se não soubesse nada. Eu sabia o que queria, mas queria ouvir o que o clube estava pensando. E estávamos completamente na mesma sintonia. Sempre seguimos nessa direção; sem que eu exigisse nada, as coisas simplesmente se encaixaram de forma natural."
- Laci Perenyi
O perfil de um Galáctico
Apesar de não ter pedido explicitamente a contratação, Mourinho foi rápido em elogiar as características que Diomande traz para a equipe. O técnico português é famoso por sua disciplina tática e apreço por jogadores versáteis pelos lados do campo, e acredita que o adolescente se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ele destacou a dificuldade de encontrar no mercado atual jogadores com uma combinação tão específica de velocidade, agressividade e flexibilidade tática, especialmente em uma idade tão jovem.
"Encontrar um jogador de lado [como Diomande] que seja rápido, agressivo e possa atuar pelos dois lados não é fácil, é incrivelmente difícil", acrescentou Mourinho. "Some-se a isso o fato de que ele é jovem, tem margem para evoluir e muitos anos pela frente no Real Madrid... quando essa oportunidade surgiu, eu não quis entrar na questão de se ele custou 120, 80, 40 ou 20 [milhões]. Eu analiso o perfil do jogador e o que ele pode trazer ao meu time e, com base nisso, eu disse: 'Sim, eu o quero'. Se são 120 ou 80... isso está fora das minhas mãos."
Tradição na Bundesliga e ascensão internacional
Diomande chega à capital espanhola com uma reputação em ascensão após uma campanha brilhante na Alemanha. Durante a temporada 2025-26, o jogador de 19 anos foi uma revelação no RB Leipzig, provando que podia lidar com o rigor de uma das cinco principais ligas da Europa. Seu desempenho estatístico foi de elite para um atleta da sua idade, demonstrando precisão diante do gol e também atuando como principal referência criativa para seus companheiros, tanto nas competições nacionais quanto nas copas.
O ponta somou 12 gols e oito assistências em 33 partidas pela Bundesliga, sendo posteriormente eleito o Calouro da Temporada da Bundesliga. Seu impacto também não se limitou ao futebol de clubes, já que ele fez a transição sem dificuldades para a seleção principal da Costa do Marfim. Suas atuações lhe renderam uma vaga na Copa do Mundo de 2026, onde valorizou ainda mais seu nome ao dar uma assistência no palco global, confirmando seu status como um dos jovens talentos mais empolgantes do futebol mundial.
- Getty
Preparando-se para o retorno de La Liga
Enquanto o Real Madrid se prepara para enfrentar o Espanyol em sua estreia em La Liga, todos os olhares estarão voltados para como Mourinho vai integrar sua nova estrela. A pressão de ser uma contratação recorde no Bernabéu é lendária, mas o treinador parece confiante de que a capacidade técnica do jogador vai superar o barulho em torno do valor de sua transferência. Com o início da nova temporada, o internacional marfinense terá a missão de provar que o enorme investimento do clube foi justificado sob os holofotes da capital.
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