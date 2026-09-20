Getty Images Sport
Traduzido por
'Eu não os isolaria' - Michael Carrick sai em defesa da dupla do Manchester United após show de horrores na Copa da Liga contra o Brighton
O colapso do Manchester United na copa
O Manchester United foi eliminado na terceira rodada da Carabao Cup na noite de quarta-feira após uma dramática derrota em casa por 3 a 2 para o Brighton. Os donos da casa inicialmente abriram 2 a 0 nos primeiros 10 minutos, antes de sofrerem um colapso defensivo total em Old Trafford.
A partida marcou a primeira vez em que Yoro e Heaven começaram juntos na zaga nesta temporada. No entanto, a jovem dupla teve dificuldades para lidar com a ameaça ofensiva do Brighton, e os visitantes completaram uma virada histórica.
Heaven esteve diretamente envolvido no primeiro gol do Brighton, enquanto os dois jovens ficaram fora de posição no empate subsequente e no terceiro gol decisivo. O resultado fez com que o Brighton se tornasse o primeiro time visitante em mais de 50 anos a vencer o United depois de estar perdendo por dois gols.
- Getty Images Sport
Carrick protege seus jovens defensores
A atuação defensiva desorganizada gerou duras críticas do comentarista da Sky Sports Jamie Redknapp, que classificou a performance da jovem dupla como "inepta". O ex-meio-campista sugeriu que a gritante falta de experiência dos dois foi completamente exposta pelo ataque do Brighton.
Apesar das avaliações externas severas, Carrick defendeu seus jogadores com veemência durante sua coletiva pré-jogo. O técnico do United ressaltou que o resultado deve ser visto como um fracasso coletivo, e não como uma oportunidade para transformar indivíduos em bodes expiatórios.
"Achei que eles começaram muito bem no jogo, achei que nós começamos muito bem", disse Carrick aos repórteres. "Não se trata deles, acho que eles vão aprender com diferentes experiências e acho que foram particularmente bem.
"Eles estão em uma situação realmente boa como dois jovens jogadores com futuros muito promissores. Infelizmente, no futebol você passa por momentos em que tem boas fases e momentos em que aprende muito quando as coisas não saem tão bem, mas eu não os isolaria de forma alguma."
Paciência é necessária para Yoro, de £ 52 milhões
Os holofotes se voltaram com intensidade especial para Yoro, que chegou do Lille em julho de 2024 cercado de enorme expectativa. O United superou concorrentes como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Liverpool para garantir a contratação do francês em um acordo de £ 52,2 milhões, refletindo a profunda convicção do clube em seu potencial.
Agora com 20 anos, o defensor soma 55 partidas na Premier League, embora quase metade tenha sido saindo do banco. As únicas vezes em que começou como titular nesta campanha foram contra o Sabah FK, na Champions League, e no desastre da copa doméstica contra o Brighton. No entanto, Carrick segue irredutível ao afirmar que o pesado investimento acabará dando retorno.
"Não tenho nenhuma preocupação com Leny", acrescentou Carrick. "Ele tem um futuro fantástico pela frente. Não existe um ponto de corte. Alguns jogadores descobrem aos 18 anos que estão em um nível em que conseguem realmente render. Às vezes, é aos 22, 23, 24 anos que você vê jogadores começarem a se desenvolver.
"O que precisamos ter cuidado para não fazer, e eu certamente não vou fazer, é tomar decisões precipitadas sobre determinados jogadores apenas por causa de um jogo, um tempo ou um momento em uma partida. Temos muita confiança em Leny."
- Getty Images Sport
Foco se volta para o Fulham
O Manchester United precisa deixar rapidamente para trás a decepção na Copa da Liga Inglesa enquanto se prepara para enfrentar o Fulham em Craven Cottage neste domingo. Diante das vulnerabilidades defensivas no meio da semana, a expectativa generalizada é de que Carrick recoloque sua dupla titular de zaga, Lisandro Martinez e Harry Maguire, no time inicial.
Um resultado positivo no oeste de Londres é essencial para recuperar o embalo e aliviar a pressão crescente sobre o elenco. Embora Yoro e Heaven devam sair da linha de frente imediata, o respaldo público inabalável de seu treinador garante que eles continuarão sendo opções importantes no elenco à medida que a sequência de jogos se intensifica.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.