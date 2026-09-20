A atuação defensiva desorganizada gerou duras críticas do comentarista da Sky Sports Jamie Redknapp, que classificou a performance da jovem dupla como "inepta". O ex-meio-campista sugeriu que a gritante falta de experiência dos dois foi completamente exposta pelo ataque do Brighton.

Apesar das avaliações externas severas, Carrick defendeu seus jogadores com veemência durante sua coletiva pré-jogo. O técnico do United ressaltou que o resultado deve ser visto como um fracasso coletivo, e não como uma oportunidade para transformar indivíduos em bodes expiatórios.

"Achei que eles começaram muito bem no jogo, achei que nós começamos muito bem", disse Carrick aos repórteres. "Não se trata deles, acho que eles vão aprender com diferentes experiências e acho que foram particularmente bem.

"Eles estão em uma situação realmente boa como dois jovens jogadores com futuros muito promissores. Infelizmente, no futebol você passa por momentos em que tem boas fases e momentos em que aprende muito quando as coisas não saem tão bem, mas eu não os isolaria de forma alguma."



