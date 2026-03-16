"Eu não o matei!" – Antonio Rüdiger se defende contra a reação "exagerada" ao ter dado uma joelhada no rosto do craque do Getafe na derrota do Real Madrid

O zagueiro central tem enfrentado críticas intensas por parecer ter dado uma joelhada no rosto do adversário na derrota por 1 a 0 para o Getafe, em 2 de março, sem receber punição do árbitro. Em declarações antes do confronto crucial do Real Madrid contra o Manchester City pela Liga dos Campeões, Rudiger afirmou que, embora a imagem tenha sido ruim, suas intenções nunca foram maliciosas.

Rudiger disse aos repórteres: “Todos viram as imagens e elas foram terríveis, mas se você assistir à jogada em si, não vou discutir, mas eu não o matei.”