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"Eu não o matei!" – Antonio Rüdiger se defende contra a reação "exagerada" ao ter dado uma joelhada no rosto do craque do Getafe na derrota do Real Madrid
Rudiger rebate as críticas
O zagueiro central tem enfrentado críticas intensas por parecer ter dado uma joelhada no rosto do adversário na derrota por 1 a 0 para o Getafe, em 2 de março, sem receber punição do árbitro. Em declarações antes do confronto crucial do Real Madrid contra o Manchester City pela Liga dos Campeões, Rudiger afirmou que, embora a imagem tenha sido ruim, suas intenções nunca foram maliciosas.
Rudiger disse aos repórteres: “Todos viram as imagens e elas foram terríveis, mas se você assistir à jogada em si, não vou discutir, mas eu não o matei.”
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Alegações de exagero e intencionalidade
Apesar da reação negativa, Rudiger acredita que o debate público entrou no terreno da hipérbole. Ele argumentou que seu estilo de jogo físico é frequentemente mal interpretado por quem assiste de fora. Ele acrescentou: “Não acho que se deva exagerar o contato. Se eu tivesse essa intenção, ele não teria conseguido se levantar”.
O ex-jogador do Chelsea foi enfático ao afirmar que não tinha a intenção de lesionar o adversário, declarando: “Nunca foi minha intenção machucá-lo. Gosto de ser duro quando jogo, mas tenho meus limites que não ultrapasso; é por isso que acho que as declarações são um pouco exageradas, mas não devemos continuar com isso, porque todos viram o que aconteceu”.
Pressão externa e falhas na arbitragem
A polêmica foi ainda mais alimentada pelo próprio Diego Rico, que sugeriu após a partida que teria recebido uma suspensão de dez jogos se os papéis fossem invertidos. Rico alegou que o incidente foi um ato deliberado de agressão, na sequência de uma briga anterior em campo. A indignação do zagueiro do Getafe foi compartilhada por várias figuras da mídia, que descreveram a entrada como uma das mais brutais já vistas na divisão. Embora os árbitros da partida tenham permitido que o jogo continuasse, a opinião geral na liga foi de que o Real Madrid se beneficiou de uma boa dose de sorte devido à ausência de intervenção do VAR no Santiago Bernabéu.
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O veredicto final da CTA
Reforçando as críticas, a Comissão Técnica de Árbitros (CTA) da La Liga acabou por admitir que havia sido cometido um erro. Durante o programa “Review Time”, a CTA reconheceu que tanto o árbitro em campo quanto a sala do VAR não identificaram corretamente o que consideraram uma conduta violenta. Concluíram que Rudiger deveria ter recebido um cartão vermelho direto pela jogada.
A CTA declarou: “Para a CTA, trata-se de conduta violenta, uma vez que o jogador do Real Madrid se lança com o joelho contra um adversário caído no chão, sem possibilidade de disputar a bola. Como foi um incidente não visto pelo árbitro e constituindo um erro claro e manifesto, o VAR deveria ter recomendado uma revisão no monitor para que fosse sancionado com cartão vermelho direto por conduta violenta.” Apesar dessa admissão, o resultado da partida permanece válido, e Rudiger continua à disposição da equipe de Álvaro Arbeloa.
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