'Eu não me sentia importante' - Donyell Malen se abre sobre saída do Aston Villa e elogia o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini

Malen floresceu desde que trocou a Premier League pela Serie A, mas o atacante agora esclareceu o período difícil que antecedeu sua ida para a Roma. O internacional holandês chegou originalmente ao Stadio Olimpico por empréstimo em janeiro passado, mas seu impacto imediato convenceu a diretoria giallorossa a acionar uma transferência em definitivo por € 25 milhões ao fim da temporada. Sua fase artilheira o levou ao topo da tabela de goleadores da Serie A, com seis gols marcados nas cinco primeiras partidas da atual campanha.

Questionado sobre se sua saída foi uma escolha pessoal ou uma decisão executiva de Unai Emery, o centroavante foi notavelmente franco sobre suas motivações para buscar um recomeço na capital italiana. "Foi minha decisão", respondeu Malen em entrevista ao Corriere dello Sport, conforme citado pela Football Italia.

"Eu queria jogar e fazer parte de um time em que pudesse entrar em campo todo fim de semana e desempenhar um papel importante. Naquele momento, eu não me sentia importante, então acho que fiz a melhor escolha. Hoje sinto que estou no lugar certo, com as pessoas certas. O treinador e meus companheiros demonstram muita confiança em mim e, juntos, tudo isso está me ajudando a me tornar o jogador com o qual eu sonhava."