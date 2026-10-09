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'Eu não me sentia importante' - Donyell Malen se abre sobre saída do Aston Villa e elogia o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini
Em busca de um novo caminho longe do Villa Park
Malen floresceu desde que trocou a Premier League pela Serie A, mas o atacante agora esclareceu o período difícil que antecedeu sua ida para a Roma. O internacional holandês chegou originalmente ao Stadio Olimpico por empréstimo em janeiro passado, mas seu impacto imediato convenceu a diretoria giallorossa a acionar uma transferência em definitivo por € 25 milhões ao fim da temporada. Sua fase artilheira o levou ao topo da tabela de goleadores da Serie A, com seis gols marcados nas cinco primeiras partidas da atual campanha.
Questionado sobre se sua saída foi uma escolha pessoal ou uma decisão executiva de Unai Emery, o centroavante foi notavelmente franco sobre suas motivações para buscar um recomeço na capital italiana. "Foi minha decisão", respondeu Malen em entrevista ao Corriere dello Sport, conforme citado pela Football Italia.
"Eu queria jogar e fazer parte de um time em que pudesse entrar em campo todo fim de semana e desempenhar um papel importante. Naquele momento, eu não me sentia importante, então acho que fiz a melhor escolha. Hoje sinto que estou no lugar certo, com as pessoas certas. O treinador e meus companheiros demonstram muita confiança em mim e, juntos, tudo isso está me ajudando a me tornar o jogador com o qual eu sonhava."
- AFP
A vida sob o comando de Gasperini
Um fator significativo na decisão de Malen de se juntar à Roma foi a presença de Gasperini. O veterano treinador, conhecido por seu estilo de pressão alta e pela capacidade de revitalizar talentos ofensivos, foi fundamental para convencer o atacante a se transferir para Roma. Malen ficou particularmente impressionado com o estilo de comunicação transparente do técnico, embora as exigências físicas de seus treinos sejam notoriamente extenuantes para o elenco. "Você sabe que ele nunca vai mentir para você sobre nada", acrescentou o atacante, ao observar também que "às vezes os treinos de Gasperini são muito pesados."
A intensidade da paixão do treinador ficou famosa após uma vitória vital fora de casa contra o Parma na temporada passada, resultado que garantiu a classificação da Roma para a Liga dos Campeões. "Depois da partida, ele estava tão feliz que até fez uma mesa voar", revelou Malen.
A parceria de 'Dymalen' e a química instantânea
Desde a sua chegada, Malen formou uma das duplas de ataque mais letais do futebol europeu ao lado de Paulo Dybala. A dupla foi apelidada de "Dymalen" pelos torcedores da Roma nas redes sociais, refletindo o entrosamento natural que desenvolveram em campo. Essa conexão ficou evidente desde o apito inicial da nova temporada, quando Malen marcou um impressionante hat-trick contra a Fiorentina, atuação que, na visão dele, definiu o tom dos meses seguintes.
"Começar tão bem, marcando um hat-trick, foi crucial. Como equipe, sabe, estávamos fortes e conectados, e eu imediatamente tive uma sensação muito boa. Podemos construir em cima de momentos como esses e fazer algo especial. Dymalen... faz você pensar na conexão. É engraçado na internet. Paulo e eu nos entendemos imediatamente", admitiu Malen.
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Talento surpreendente e perspectivas para o futuro
Embora sua relação com Dybala tenha dominado as manchetes, Malen também foi rápido em elogiar a profundidade de talento no elenco da Roma. Apesar de uma lesão leve tê-lo deixado fora de ação pela Holanda durante a pausa internacional mais recente, situação que ele descreveu como decepcionante, seu foco segue totalmente voltado para o crescimento coletivo da Roma. Vários de seus colegas mais jovens já causaram uma impressão duradoura no experiente atacante.
"Muitos jogadores. Pisilli é muito jovem, e eu pude ver imediatamente a qualidade dele", concluiu Malen ao ser perguntado sobre quem mais o surpreendeu. "Manu Kone é fantástico. Eu já conhecia alguns deles da Holanda. Marten De Roon, por exemplo."
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