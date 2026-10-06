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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

'Eu não idolatro Lionel Messi' - capitão de Benin, Steve Mounie, faz admissão surpreendente antes de duelo contra a Argentina

S. Mounie
L. Messi
Argentina x Benin
Argentina
Benin
Amistosos

O capitão de Benin, Steve Mounie, colocou lenha na fogueira antes do duelo de destaque de sua seleção com a campeã mundial Argentina ao afirmar que não vê Lionel Messi como um ídolo. O atacante experiente fez a surpreendente revelação ao discutir sua filosofia sobre enfrentar os maiores ícones do futebol no cenário internacional.

  • Mounie faz admissão honesta sobre Messi

    O capitão do Benim, Mounie, fez a surpreendente admissão de que não idolatra Messi na preparação para o duelo de terça-feira à noite no Estadio Monumental. O atacante de 32 anos ainda viajou para Buenos Aires ao lado dos companheiros de equipe, apesar de ter sido vetado por causa de uma lesão. Sua presença à beira do campo representa um bem-vindo impulso moral para os azarões africanos enquanto se preparam para se testar contra o vice-campeão da Copa do Mundo de 2026.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-RSA-PRESSERAFP

    Atacante rejeita cultura de idolatria ao adversário

    O ex-atacante do Huddersfield Town ressaltou sua postura pé no chão, vendo as maiores estrelas do jogo como seus pares, e não como figuras de admiração. Em entrevista ao veículo africano Mega Sports Media sobre o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Mounie declarou de forma direta: "Eu não idolatro ninguém, eu não idolatro Lionel Messi."

    Ao ampliar a filosofia que o guiou ao longo de toda a sua carreira profissional, ele acrescentou: "Sou apaixonado por futebol e adoro ver bons jogadores atuarem, observar como eles jogam incrivelmente bem. Quando joguei contra grandes jogadores, nunca pedi uma camisa."

  • Atacante reconhece contribuição lendária ao futebol

    Recusar-se a colocar os adversários em um pedestal não diminuiu a admiração do atacante pela marca indelével que o vencedor da Copa do Mundo de 2022 deixou no jogo. Reconhecendo a importância histórica da despedida de terça-feira na capital, Mounie acrescentou: "Vim por isso: para ver o que ele vai fazer. Ele [Messi] deve aproveitar este momento como jogador e como alguém que fez tanto pelo futebol ao longo de muitos anos. Ele merece um momento para aproveitá-lo."

    Ao ser questionado sobre o que esperar dos Les Guepards em campo, ele insistiu: "Somos um time muito disciplinado."

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    Capitão mira recuperação após visita

    Durante sua estadia em Buenos Aires, Mounie aproveitou para visitar a icônica La Bombonera, compartilhando fotos da viagem no Instagram ao lado de um canto em apoio ao Boca Juniors. O amistoso contra a Argentina representa um teste valioso para a determinação do Benim antes de a equipe retomar sua campanha nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. Para o próprio capitão, o foco imediato segue sendo a recuperação da lesão, enquanto busca se firmar novamente no clube alemão Augsburg.

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