'Eu não idolatro Lionel Messi' - capitão de Benin, Steve Mounie, faz admissão surpreendente antes de duelo contra a Argentina

O ex-atacante do Huddersfield Town ressaltou sua postura pé no chão, vendo as maiores estrelas do jogo como seus pares, e não como figuras de admiração. Em entrevista ao veículo africano Mega Sports Media sobre o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Mounie declarou de forma direta: "Eu não idolatro ninguém, eu não idolatro Lionel Messi."

Ao ampliar a filosofia que o guiou ao longo de toda a sua carreira profissional, ele acrescentou: "Sou apaixonado por futebol e adoro ver bons jogadores atuarem, observar como eles jogam incrivelmente bem. Quando joguei contra grandes jogadores, nunca pedi uma camisa."