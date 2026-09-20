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'Eu NÃO gostei disso' - Thomas Tuchel faz alerta IMPLACÁVEL a Harry Maguire enquanto o exílio na Inglaterra continua para a estrela do Manchester United após polêmica na Copa do Mundo
Maguire é deixado de lado enquanto Alexander-Arnold é chamado de volta
Tuchel mais uma vez deixou Maguire fora de sua mais recente convocação da Inglaterra para a Liga das Nações, empurrando ainda mais o zagueiro do Manchester United para o ostracismo internacional. A omissão acontece após a controversa exclusão de Maguire da recente convocação para a Copa do Mundo. Jarrad Branthwaite, do Everton, foi selecionado em seu lugar, o que torna um retorno de Maguire altamente improvável.
O ex-jogador do Liverpool Alexander-Arnold viveu destinos contrastantes. O defensor do Real Madrid, que também ficou fora do torneio de verão, recebeu uma sobrevida na seleção. As lesões do lateral-direito do Arsenal Ben White e do capitão do Chelsea Reece James abriram a porta para seu retorno, embora Tuchel tenha exigido melhorias defensivas imediatas.
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Tuchel aborda reclamações públicas de Maguire e exigências defensivas sobre Trent
Maguire criticou duramente sua ausência da Copa do Mundo antes do anúncio oficial, enquanto sua mãe afirmou publicamente estar "absolutamente enojada" com a decisão. Essa reação claramente frustrou Tuchel, que abordou a situação diretamente durante sua mais recente convocação.
“Isso não ajuda. Não ajuda”, disse Tuchel aos repórteres ao ser questionado sobre as reclamações públicas de Maguire. “Não vou usar isso contra ele pelo resto da vida, porque não sou esse tipo de pessoa. Consigo esquecer fácil e rapidamente, mas não gostei disso e isso não ajuda.”
O técnico da Inglaterra adotou um tom diferente em relação a Alexander-Arnold. Ao reconhecer o desejo público do lateral de voltar, Tuchel o desafiou a evoluir defensivamente.
“Ele tem que fazer isso, tem que fazer isso. É necessário. Minha convicção é que ele vai fazer, mas não tem escolha”, disse Tuchel. “Eu sei do que ele é capaz. Conheço o talento dele. Sei o que ele está dizendo. Que está desesperado para jogar pela Inglaterra e que vai lutar pela sua camisa. Então é isso. Ele está na concentração e tem a chance. É uma longa concentração e é um bom momento para aparecer.”
Tuchel confirmou que não havia falado com o defensor antes da convocação e acrescentou: “Falei com ele antes da Copa do Mundo e disse minha decisão, e desta vez era a boa notícia. Ele recebeu a boa notícia na convocação.”
Reconstruindo a união após a decepção na Copa do Mundo
A Inglaterra busca se reconstruir após uma amarga eliminação na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina. Aquela derrota desencadeou uma repercussão tensa, com Tuchel questionando publicamente o DNA futebolístico da equipe e criticando seus jogadores por não seguirem as instruções táticas depois que uma série de substituições defensivas saiu pela culatra.
Apesar do atrito percebido após aquela derrota, o treinador segue confiante na harmonia do elenco. Após 18 meses no comando, Tuchel insiste que o vestiário está totalmente comprometido com seu projeto.
“Não tenho dúvida do quanto eles estão empenhados. Nenhuma dúvida”, afirmou Tuchel. "Porque eu os conheço, passei sete semanas com eles. Tivemos uma campanha de classificação juntos, estamos juntos há 18 meses, não tenho dúvida de que vamos evoluir e ter bom desempenho no próximo ciclo. Sou responsável por isso. Sinto que não é um novo começo que estamos iniciando agora, então construímos sobre uma base sólida e muito valiosa, e o objetivo é vencer a Euro em casa.”
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Audições para a Liga das Nações começam
A Inglaterra agora volta sua atenção para os próximos jogos da Liga das Nações. Esta convocação serve como uma audição crucial para jogadores que correm por fora, como Alexander-Arnold, consolidarem seus lugares nos planos de longo prazo de Tuchel. Com o objetivo final de vencer a Euro 2028 em casa, Tuchel está estabelecendo um critério rígido em relação à disciplina e à execução tática, deixando Maguire diante de uma missão quase impossível para reconquistar a confiança de seu treinador.
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