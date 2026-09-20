Maguire criticou duramente sua ausência da Copa do Mundo antes do anúncio oficial, enquanto sua mãe afirmou publicamente estar "absolutamente enojada" com a decisão. Essa reação claramente frustrou Tuchel, que abordou a situação diretamente durante sua mais recente convocação.

“Isso não ajuda. Não ajuda”, disse Tuchel aos repórteres ao ser questionado sobre as reclamações públicas de Maguire. “Não vou usar isso contra ele pelo resto da vida, porque não sou esse tipo de pessoa. Consigo esquecer fácil e rapidamente, mas não gostei disso e isso não ajuda.”

O técnico da Inglaterra adotou um tom diferente em relação a Alexander-Arnold. Ao reconhecer o desejo público do lateral de voltar, Tuchel o desafiou a evoluir defensivamente.

“Ele tem que fazer isso, tem que fazer isso. É necessário. Minha convicção é que ele vai fazer, mas não tem escolha”, disse Tuchel. “Eu sei do que ele é capaz. Conheço o talento dele. Sei o que ele está dizendo. Que está desesperado para jogar pela Inglaterra e que vai lutar pela sua camisa. Então é isso. Ele está na concentração e tem a chance. É uma longa concentração e é um bom momento para aparecer.”

Tuchel confirmou que não havia falado com o defensor antes da convocação e acrescentou: “Falei com ele antes da Copa do Mundo e disse minha decisão, e desta vez era a boa notícia. Ele recebeu a boa notícia na convocação.”



