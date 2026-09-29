Getty Images Sport
Traduzido por
'Eu não fui totalmente respeitado na Inglaterra': Anthony Gordon critica reputação na Premier League e explica por que teve de se juntar ao Barcelona
Trocando Tyneside pela Catalunha
Depois de garantir uma transferência de peso por €70 milhões (£60 milhões) para o Camp Nou, o jogador de 23 anos está desfrutando de uma drástica mudança tática. O gigante catalão se comprometeu ainda com mais €10 milhões (£8,5 milhões) em possíveis bônus e deu ao ponta um contrato lucrativo até 2031, sinalizando sua imensa confiança em seu perfil técnico.
Gordon teve um início impressionante de trajetória na Catalunha, com cinco assistências em sete partidas em todas as competições. Antes de chegar a La Liga, o atacante passou a carreira profissional atuando em sistemas ingleses de alta intensidade. Sua passagem bem-sucedida por St James' Park dependia muito de ataques em transição, algo que ele sente que acabou mascarando as qualidades mais profundas de criação que atraíram o departamento de observação do Barcelona.
- Getty Images Sport
Gordon critica estereotipagem na Premier League
Em entrevista à ITV, o atacante da Inglaterra expressou frustração com a forma como observadores do cenário doméstico avaliavam rotineiramente seu jogo. Ele destacou que tanto comentaristas quanto torcedores ignoravam completamente sua inteligência futebolística.
"Acho que me tornei um jogador diferente aos olhos de muita gente porque, na Inglaterra, sempre senti que era respeitado por ser rápido e pressionar, mas nunca respeitaram de verdade a qualidade e a inteligência com que eu jogo", afirmou Gordon. "Só os jogadores com quem atuei pareciam perceber isso."
Questionado sobre se a mudança para a Espanha alterou a percepção pública, o atacante fez uma avaliação contundente de seu legado na Premier League.
"Acho que nunca fui totalmente respeitado na Inglaterra", admitiu. "As pessoas me veem apenas como alguém muito rápido e muito agressivo, enquanto na Espanha eles realmente valorizam minha inteligência e minha qualidade."
Fugindo do rótulo de velocidade e força
A decisão de deixar Tyneside foi motivada deliberadamente pelo desejo de se livrar dessa reputação limitadora. Gordon reconheceu que prosperar no sistema do Barcelona, baseado na posse de bola, validaria instantaneamente suas credenciais técnicas.
"No Barcelona, se você não for habilidoso ou inteligente, isso vai aparecer na hora", explicou, ao contrastar as exigências táticas com as de seu ex-clube. "Eu costumava jogar no Newcastle, que era um time de ritmo muito alto, então corrida e agressividade estavam sempre em evidência. Agora jogo em um estilo completamente diferente, no qual minhas outras qualidades podem ser vistas."
Sair da zona de conforto foi um risco calculado com o objetivo de elevar seu status global. Gordon concluiu: "Eu sentia que tinha mais a oferecer do que as pessoas pensavam, e queria provar isso no maior palco do mundo. Ir para o exterior era muito importante para mim."
- Getty Images Sport
Provando seu valor na Espanha
Gordon agora precisa sustentar essas primeiras impressões positivas para justificar seu alto custo na Catalunha. Conquistar uma vaga regular entre os titulares em um setor ofensivo do Barcelona altamente competitivo exige consistência técnica de alto nível, e não apenas a intensidade bruta que definiu sua carreira na Inglaterra.
Com o futuro a longo prazo assegurado até a próxima década, seu foco passará a ser a conquista de títulos importantes. Ter sucesso sob a imensa pressão de La Liga será a prova definitiva de que sua inteligência tática está totalmente à altura de seus inegáveis atributos físicos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.