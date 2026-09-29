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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

'Eu não fui totalmente respeitado na Inglaterra': Anthony Gordon critica reputação na Premier League e explica por que teve de se juntar ao Barcelona

A. Gordon
Barcelona
Inglaterra
La Liga
Tchéquia x Inglaterra
Tchéquia
Liga das Nações A
Newcastle
Premier League

Anthony Gordon falou sobre sua decisão de trocar o Newcastle United pelo Barcelona e sugeriu que nunca foi realmente valorizado durante sua passagem pela Premier League. O internacional inglês acredita que sua reputação em seu país foi injustamente limitada aos seus atributos físicos, em vez de à sua inteligência tática.

  • Trocando Tyneside pela Catalunha

    Depois de garantir uma transferência de peso por €70 milhões (£60 milhões) para o Camp Nou, o jogador de 23 anos está desfrutando de uma drástica mudança tática. O gigante catalão se comprometeu ainda com mais €10 milhões (£8,5 milhões) em possíveis bônus e deu ao ponta um contrato lucrativo até 2031, sinalizando sua imensa confiança em seu perfil técnico.

    Gordon teve um início impressionante de trajetória na Catalunha, com cinco assistências em sete partidas em todas as competições. Antes de chegar a La Liga, o atacante passou a carreira profissional atuando em sistemas ingleses de alta intensidade. Sua passagem bem-sucedida por St James' Park dependia muito de ataques em transição, algo que ele sente que acabou mascarando as qualidades mais profundas de criação que atraíram o departamento de observação do Barcelona.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Gordon critica estereotipagem na Premier League

    Em entrevista à ITV, o atacante da Inglaterra expressou frustração com a forma como observadores do cenário doméstico avaliavam rotineiramente seu jogo. Ele destacou que tanto comentaristas quanto torcedores ignoravam completamente sua inteligência futebolística.

    "Acho que me tornei um jogador diferente aos olhos de muita gente porque, na Inglaterra, sempre senti que era respeitado por ser rápido e pressionar, mas nunca respeitaram de verdade a qualidade e a inteligência com que eu jogo", afirmou Gordon. "Só os jogadores com quem atuei pareciam perceber isso."

    Questionado sobre se a mudança para a Espanha alterou a percepção pública, o atacante fez uma avaliação contundente de seu legado na Premier League.

    "Acho que nunca fui totalmente respeitado na Inglaterra", admitiu. "As pessoas me veem apenas como alguém muito rápido e muito agressivo, enquanto na Espanha eles realmente valorizam minha inteligência e minha qualidade."


  • Fugindo do rótulo de velocidade e força

    A decisão de deixar Tyneside foi motivada deliberadamente pelo desejo de se livrar dessa reputação limitadora. Gordon reconheceu que prosperar no sistema do Barcelona, baseado na posse de bola, validaria instantaneamente suas credenciais técnicas.

    "No Barcelona, se você não for habilidoso ou inteligente, isso vai aparecer na hora", explicou, ao contrastar as exigências táticas com as de seu ex-clube. "Eu costumava jogar no Newcastle, que era um time de ritmo muito alto, então corrida e agressividade estavam sempre em evidência. Agora jogo em um estilo completamente diferente, no qual minhas outras qualidades podem ser vistas."

    Sair da zona de conforto foi um risco calculado com o objetivo de elevar seu status global. Gordon concluiu: "Eu sentia que tinha mais a oferecer do que as pessoas pensavam, e queria provar isso no maior palco do mundo. Ir para o exterior era muito importante para mim."

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Provando seu valor na Espanha

    Gordon agora precisa sustentar essas primeiras impressões positivas para justificar seu alto custo na Catalunha. Conquistar uma vaga regular entre os titulares em um setor ofensivo do Barcelona altamente competitivo exige consistência técnica de alto nível, e não apenas a intensidade bruta que definiu sua carreira na Inglaterra.

    Com o futuro a longo prazo assegurado até a próxima década, seu foco passará a ser a conquista de títulos importantes. Ter sucesso sob a imensa pressão de La Liga será a prova definitiva de que sua inteligência tática está totalmente à altura de seus inegáveis atributos físicos.

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