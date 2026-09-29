Em entrevista à ITV, o atacante da Inglaterra expressou frustração com a forma como observadores do cenário doméstico avaliavam rotineiramente seu jogo. Ele destacou que tanto comentaristas quanto torcedores ignoravam completamente sua inteligência futebolística.

"Acho que me tornei um jogador diferente aos olhos de muita gente porque, na Inglaterra, sempre senti que era respeitado por ser rápido e pressionar, mas nunca respeitaram de verdade a qualidade e a inteligência com que eu jogo", afirmou Gordon. "Só os jogadores com quem atuei pareciam perceber isso."

Questionado sobre se a mudança para a Espanha alterou a percepção pública, o atacante fez uma avaliação contundente de seu legado na Premier League.

"Acho que nunca fui totalmente respeitado na Inglaterra", admitiu. "As pessoas me veem apenas como alguém muito rápido e muito agressivo, enquanto na Espanha eles realmente valorizam minha inteligência e minha qualidade."



