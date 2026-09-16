O Manchester City garantiu uma tensa vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United em Old Trafford, graças a um gol decisivo de Haaland aos 60 minutos. O gol foi inicialmente anulado em campo, antes de uma intervenção do VAR considerar que o norueguês estava em posição legal.

No entanto, o órgão dos árbitros do futebol profissional mais tarde admitiu um erro significativo ao permitir que o gol fosse validado. A Pro Ref reconheceu que o companheiro de equipe Enzo Fernandez estava interferindo ativamente na jogada a partir de uma posição de impedimento, a apenas alguns metros do autor do gol.

O órgão de arbitragem confirmou que o VAR não reconheceu o impacto subjetivo de Fernandez na sequência do lance. Eles afirmaram que uma revisão em campo deveria ter sido recomendada, o que motivou um pedido de desculpas ao Manchester United pelo "erro de julgamento".



