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'Eu não fico impedido' - Como o astro do Manchester City Erling Haaland dominou a arte de ficar em posição legal para atormentar o Manchester United no clássico de Manchester
Erro do VAR no clássico de Manchester
O Manchester City garantiu uma tensa vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United em Old Trafford, graças a um gol decisivo de Haaland aos 60 minutos. O gol foi inicialmente anulado em campo, antes de uma intervenção do VAR considerar que o norueguês estava em posição legal.
No entanto, o órgão dos árbitros do futebol profissional mais tarde admitiu um erro significativo ao permitir que o gol fosse validado. A Pro Ref reconheceu que o companheiro de equipe Enzo Fernandez estava interferindo ativamente na jogada a partir de uma posição de impedimento, a apenas alguns metros do autor do gol.
O órgão de arbitragem confirmou que o VAR não reconheceu o impacto subjetivo de Fernandez na sequência do lance. Eles afirmaram que uma revisão em campo deveria ter sido recomendada, o que motivou um pedido de desculpas ao Manchester United pelo "erro de julgamento".
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Haaland leva impedimento para o lado pessoal
Haaland ficou perplexo quando o bandeirinha inicialmente levantou a bandeira, revelando que levou a decisão do oficial para o lado pessoal. "Normalmente eu não fico impedido, então falei com o [árbitro] Michael Oliver e disse que levei um pouco para o lado pessoal ele ter achado que eu estava impedido", disse o atacante à Sky Sports após o jogo.
A estrela do City rapidamente percebeu que a decisão provavelmente seria revertida depois de olhar em direção ao banco de reservas. Ele acrescentou: "Olhei para o Enzo [Maresca], o técnico, e ele me deu um joinha, então eu meio que soube que era gol, então me preparei um pouco para ir comemorar."
Quando foi questionado pela Viaplay sobre sua reação imediata à bandeira, Haaland descartou qualquer dúvida sobre seu posicionamento. "Não", respondeu de forma direta. "Vi que houve um desvio, então pensei que talvez alguém tivesse tocado nela ou algo assim, não sei."
Uma dedicação de toda a vida ao timing de elite
Essa consciência espacial impressionante não é por acaso. Segundo o The Athletic, a superestrela norueguesa reduziu drasticamente sua frequência de impedimentos desde que chegou ao City, caindo de 0,55 a cada 90 minutos no Borussia Dortmund para apenas 0,2. Na verdade, 43 jogadores da Premier League foram pegos em impedimento mais vezes do que ele nos últimos dois anos. Ele até manteve um retrospecto perfeito em suas aparições na Copa do Mundo durante o verão, evitando completamente a bandeira em cinco partidas.
Haaland atribui esse timing de elite a uma dedicação de toda a vida para vencer a linha de impedimento, uma habilidade que ele aperfeiçoou ao lado de seu pai. "É algo em que venho trabalhando desde os 13 anos, no Bryne, e ainda jogo do mesmo jeito... só que agora sou mais rápido, melhor e mais veloz", explicou em uma entrevista anterior.
A introdução da tecnologia apenas validou sua abordagem meticulosa. "Se você está impedido com o VAR, não tem chance. Acho que o VAR me ajudou ainda mais, porque você recebe a decisão", observou Haaland. "A verdade é que quase nunca estou impedido."
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Órgão de arbitragem inicia revisão completa
Enquanto o City comemora pontos cruciais no clássico, as consequências do erro de arbitragem sem dúvida provocarão uma revisão rigorosa dos protocolos do VAR em Old Trafford. O órgão de arbitragem prometeu uma investigação completa sobre o incidente para evitar erros subjetivos semelhantes em partidas de alta importância.
Para Haaland, o foco segue em ampliar sua incansável fase artilheira. Munido da prova estatística de sua disciplina posicional de elite, as defesas adversárias enfrentam uma tarefa ainda mais difícil para tentar pegar o norueguês em impedimento com uma linha de impedimento.
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