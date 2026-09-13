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'Eu não estava feliz comigo mesmo!' - Por que Julian Brandt se recusou a comemorar o golaço de voleio contra o Ajax
Brandt dá início à resposta contundente do Ajax
Julian Brandt abriu o placar com um voleio brilhante, e o Ajax garantiu uma dominante vitória por 5 a 1 sobre o Fortuna Sittard na Eredivisie. Depois de uma defesa aguda de Marc ter Stegen para impedir Ole Romeny, o meia alemão marcou aos 35 minutos para colocar os visitantes no caminho da vitória.
Embora Anthony Descotte tenha empatado após o intervalo, mais gols de Thilo Kehrer, Davy Klaassen, Kasper Dolberg e Youri Baas selaram uma vitória convincente.
O resultado deu a resposta ideal para o Ajax após sua derrota doméstica na semana anterior.
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Meia explica falta de comemoração do gol
Apesar de ter quebrado o empate com uma finalização espetacular, Brandt optou por uma comemoração notavelmente discreta. Falando à ESPN NL após a partida, o jogador de 30 anos revelou que a frustração com a própria atuação no início o impediu de comemorar de forma mais efusiva.
Ele admitiu ter cometido vários erros descuidados com a bola antes de balançar as redes.
"Eu não estava realmente feliz com a minha atuação no primeiro tempo", explicou Brandt. "Tive algumas bolas bobas e passes fáceis com os quais não fiquei satisfeito. Para mim, foi um momento de expressar meus sentimentos em vez de sair correndo para comemorar. De qualquer forma, eu não sou esse cara de comemoração típica."
Meio-campista alemão pede que o elenco elimine erros ingênuos
Ao refletir sobre o andamento da partida, Brandt observou que o Ajax permitiu que o Fortuna tivesse breves momentos de controle por causa de perdas de bola desnecessárias. Ele alertou seus jovens companheiros de equipe de que adversários de nível mais alto vão punir essas falhas se eles não aprimorarem a retenção da posse.
No entanto, elogiou a capacidade do time de perceber o perigo perto da área e marcar um gol crucial para abrir o placar.
"Temos momentos em que cometemos erros bobos na posse de bola, um pouco ingênuos às vezes", observou Brandt. "É normal com muitos jogadores novos e jovens, mas temos de trabalhar para evitar essas pequenas coisas. Se você sofre gols em jogos futuros, tudo fica mais difícil."
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Brandt garante estar totalmente recuperado antes de sequência intensa de jogos
Ao abordar sua condição física, Brandt confirmou que finalmente chegou a 100% da forma física ideal depois de perder parte da pré-temporada. Ele citou os fortes dados de monitoramento de desempenho das partidas recentes contra o PEC Zwolle como prova de que suas métricas de sprint e velocidade se recuperaram totalmente.
O meio-campista enfatizou que se sente completamente preparado para a agenda exigente que tem pela frente.
"Agora estou 100%", acrescentou Brandt. "Meus dados físicos, como sprints e velocidade, estavam realmente muito bons. Estou pronto para a semana movimentada que temos pela frente e com fome de mais."
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