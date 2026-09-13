'Eu não estava feliz comigo mesmo!' - Por que Julian Brandt se recusou a comemorar o golaço de voleio contra o Ajax

Julian Brandt abriu o placar com um voleio brilhante, e o Ajax garantiu uma dominante vitória por 5 a 1 sobre o Fortuna Sittard na Eredivisie. Depois de uma defesa aguda de Marc ter Stegen para impedir Ole Romeny, o meia alemão marcou aos 35 minutos para colocar os visitantes no caminho da vitória.

Embora Anthony Descotte tenha empatado após o intervalo, mais gols de Thilo Kehrer, Davy Klaassen, Kasper Dolberg e Youri Baas selaram uma vitória convincente.

O resultado deu a resposta ideal para o Ajax após sua derrota doméstica na semana anterior.



