'Eu não esperava que Mourinho fosse assim': Federico Valverde fala sobre a vida sob o comando do novo técnico do Real Madrid

O Madrid manteve seu impressionante embalo durante sua turnê de pré-temporada, ampliando para quatro partidas sua sequência invicta após uma suada vitória por 2 a 1 sobre o Ferencvaros, em Budapeste. Embora o jogo tenha servido como um exercício de condicionamento físico, ele também destacou a crescente influência de Mourinho, que retornou ao Santiago Bernabéu para uma segunda passagem no comando.

Valverde falou com franqueza sobre o ambiente no vestiário desde a chegada de Mourinho, observando que a reputação do treinador de ser difícil é equilibrada por um lado pessoal surpreendente. O meio-campista revelou que ficou impressionado com a forma como o veterano técnico voltou a se integrar à cultura do clube. "Eu não esperava que Mourinho fosse assim, nos poucos dias que passei com ele. Muito acessível. No fim das contas, ele é alguém que está ali com sua personalidade", disse Valverde.