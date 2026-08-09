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'Eu não esperava que Mourinho fosse assim': Federico Valverde fala sobre a vida sob o comando do novo técnico do Real Madrid
Primeiras impressões surpreendentes de Mourinho
O Madrid manteve seu impressionante embalo durante sua turnê de pré-temporada, ampliando para quatro partidas sua sequência invicta após uma suada vitória por 2 a 1 sobre o Ferencvaros, em Budapeste. Embora o jogo tenha servido como um exercício de condicionamento físico, ele também destacou a crescente influência de Mourinho, que retornou ao Santiago Bernabéu para uma segunda passagem no comando.
Valverde falou com franqueza sobre o ambiente no vestiário desde a chegada de Mourinho, observando que a reputação do treinador de ser difícil é equilibrada por um lado pessoal surpreendente. O meio-campista revelou que ficou impressionado com a forma como o veterano técnico voltou a se integrar à cultura do clube. "Eu não esperava que Mourinho fosse assim, nos poucos dias que passei com ele. Muito acessível. No fim das contas, ele é alguém que está ali com sua personalidade", disse Valverde.
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"Às vezes, ele é duro"
O retorno de Mourinho não tem sido sem desafios, já que ele atravessa uma pré-temporada em que precisa equilibrar a implementação tática com diferentes níveis de condicionamento físico. A mudança tática sob o comando de Mourinho também ainda está em andamento. A equipe trabalha atualmente em uma estrutura defensiva mais rígida, mantendo o brilho que tradicionalmente se espera no Bernabéu.
Valverde observou que a fase atual da pré-temporada é crucial para incorporar essas "ideias" antes de o elenco completo se reunir novamente. "Às vezes ele é duro, mas acho que é assim que você pode melhorar. Gosto da forma como ele nos trata, de como me trata", afirmou.
"Estamos tentando fazer o que o treinador quer, colocar as ideias dele em prática. Estamos sem muitos jogadores, mas estamos melhorando aos poucos."
A chegada do "mágico" Bernardo Silva
Embora a mudança no comando tenha dominado as manchetes, a chegada de Bernardo Silva, vindo do Manchester City, também trouxe um novo entusiasmo ao elenco do Madrid. O meia português fez sua estreia contra o Ferencvaros, e Valverde foi rápido em elogiar o impacto que seu novo companheiro já causou no grupo.
"Bernardo é um jogador mágico, e muito engraçado e divertido. Espetacular. Honestamente, estou gostando muito dele. Ele é um jogador mágico todos os dias. É realmente uma pessoa espetacular, excelente, que se encaixou muito bem com todo o time. É um jogador fantástico que sempre admirei, tanto como rival quanto como jogador. Tê-lo conosco hoje é uma grande alegria", acrescentou.
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O peso da braçadeira
Assumir o papel de primeiro capitão é um momento marcante para Valverde, que há muito tempo é visto como o sucessor espiritual dos lendários meio-campistas do clube. O uruguaio passou anos absorvendo os valores do Madrid e se sente bem preparado para liderar o grupo durante este período de transição.
"Sim, obviamente. Já venho atuando como uma espécie de terceiro ou segundo capitão há anos. E, bem, é um papel de que gosto, e me sinto muito honrado e orgulhoso com isso. Aprendi muito e tento mostrar a minha melhor imagem no vestiário e em campo, para que todos os meus companheiros se sintam à vontade", explicou.
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