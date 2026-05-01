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“Eu não era o capitão dele” – Por que Harry Maguire foi destituído da braçadeira de capitão do Manchester United por Erik ten Hag e como o zagueiro da Inglaterra reagiu a essa decisão
Autoridade em Old Trafford
Ten Hag afirmou sua autoridade total sobre o vestiário do United ao informar a Maguire que ele seria substituído como capitão do clube antes da temporada 2023-24. Depois de ficar atrás de jogadores como Lisandro Martínez e Raphael Varane, as oportunidades de titularidade do zagueiro diminuíram significativamente. O técnico rejeitou categoricamente a ideia de uma votação do elenco para escolher um sucessor, insistindo que a escolha era exclusivamente sua.
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Lidando com as consequências
Em entrevista ao My Best Coach, Maguire falou abertamente sobre o intenso escrutínio a que foi submetido durante os períodos difíceis do United e sobre a conversa que acabou tendo com Ten Hag. Refletindo sobre a pressão externa e a mudança na liderança, ele disse: “Eu realmente não me preocupo com nada. Nada me abala. Eu era um pouco ingênuo. Acho que essa ingenuidade me ajudou, porque eu era o capitão do Manchester United, estávamos tendo uma temporada muito ruim e eu simplesmente achava que isso era normal.
“Fui ingênuo quanto a isso: você é o capitão, a culpa vai recair sobre você, e é por isso que estão fazendo isso. Só quando olhei para trás, alguns anos depois ou um ano depois, é que percebi que tinha sido um pouco exagerado. Chegou a um ponto em que tudo era só por cliques. Foi mais difícil para minha família.”
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Um relacionamento à deriva
O zagueiro, que assumiu a braçadeira de capitão de Ashley Young em janeiro de 2020, admitiu que sua relação com o técnico havia se deteriorado à medida que seu tempo de jogo diminuía. “Eu adorava ser o capitão”, acrescentou ele. “Não me lembro em que posição terminamos o campeonato quando eu era capitão, mas estávamos progredindo.
Para ser sincero, foi uma decisão do Erik, e na temporada anterior terminamos em terceiro, ganhamos a copa e eu era o capitão. Eu não me sentia como o capitão dele. Provavelmente não deveria ter deixado nosso relacionamento se distanciar um pouco, mas simplesmente não me sentia importante para ele. Para o Erik, foi a decisão certa, porque eu não era o capitão dele.”
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Novo acordo, muito em jogo
Maguire demonstrou recentemente seu valor duradouro ao assinar um novo contrato, que o manterá no clube até junho de 2027. Espera-se que ele seja um dos pilares da equipe à medida que a temporada da Premier League segue, com um confronto decisivo em casa contra o Liverpool no domingo, 3 de maio, onde uma vitória garantiria efetivamente a classificação para a Liga dos Campeões ao vencedor.