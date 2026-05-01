“Eu não era o capitão dele” – Por que Harry Maguire foi destituído da braçadeira de capitão do Manchester United por Erik ten Hag e como o zagueiro da Inglaterra reagiu a essa decisão

Em entrevista ao My Best Coach, Maguire falou abertamente sobre o intenso escrutínio a que foi submetido durante os períodos difíceis do United e sobre a conversa que acabou tendo com Ten Hag. Refletindo sobre a pressão externa e a mudança na liderança, ele disse: “Eu realmente não me preocupo com nada. Nada me abala. Eu era um pouco ingênuo. Acho que essa ingenuidade me ajudou, porque eu era o capitão do Manchester United, estávamos tendo uma temporada muito ruim e eu simplesmente achava que isso era normal.

“Fui ingênuo quanto a isso: você é o capitão, a culpa vai recair sobre você, e é por isso que estão fazendo isso. Só quando olhei para trás, alguns anos depois ou um ano depois, é que percebi que tinha sido um pouco exagerado. Chegou a um ponto em que tudo era só por cliques. Foi mais difícil para minha família.”

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