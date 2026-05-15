"Eu não disse isso" - Álvaro Arbeloa refuta a afirmação de Kylian Mbappé de que ele era o "quarto atacante da lista", enquanto o craque do Real Madrid é vaiado pela torcida

Mbappé insistiu que estava fisicamente pronto para ser titular, apesar das recentes preocupações com lesões, e sugeriu que sua ausência da escalação foi uma decisão puramente tática.

“Estou 100% bem. Não joguei porque o técnico me disse que sou o quarto atacante da equipe, atrás de Mastantuono, Vini e Gonzalo”, disse Mbappé aos repórteres, segundo o Marca. “Eu estava pronto para começar; é uma decisão dele, e você sempre tem que respeitá-la. Não estou zangado.”

Arbeloa rapidamente rejeitou essa interpretação quando questionado sobre os comentários do atacante.

"Gostaria de ter quatro atacantes", explicou Arbeloa. "Não tenho quatro atacantes e, com certeza, não disse nada disso ao Mbappé. Ele provavelmente não me entendeu. Não sei bem o que dizer. Jamais poderia ter dito a ele que é o quarto atacante.

"É claro que, se eu não o escalar, ele não pode jogar. Sou o técnico e sou eu quem decide quem joga e quem não joga. Tive uma conversa com ele antes da partida. Não sei como ele pode ter interpretado isso. Um jogador que não estava no banco há quatro dias não deveria ter começado hoje. Não é uma final, não é uma situação de vida ou morte.”