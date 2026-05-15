Getty Images Sport
Traduzido por
"Eu não disse isso" - Álvaro Arbeloa refuta a afirmação de Kylian Mbappé de que ele era o "quarto atacante da lista", enquanto o craque do Real Madrid é vaiado pela torcida
Mbappé manifesta preocupações quanto ao seu papel no Real Madrid
Mbappé falou abertamente sobre seu papel após a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Real Oviedo, revelando frustração com a falta de oportunidades como titular nos últimos jogos. O atacante francês começou a partida no banco e, mais tarde, falou com os repórteres na zona mista vestindo roupas casuais, em vez do uniforme do clube.
Ele deu a entender que havia perdido espaço no ataque, alegando estar atrás de jogadores como Vinícius Júnior, Franco Mastantuono e o jovem Gonzalo García nos planos do técnico. A situação ganhou ainda mais destaque quando Arbeloa foi questionado sobre as declarações de Mbappé na coletiva pós-jogo, o que provocou uma resposta firme do técnico do Real Madrid.
- Getty Images
Mbappé afirma que perdeu espaço no ataque
Mbappé insistiu que estava fisicamente pronto para ser titular, apesar das recentes preocupações com lesões, e sugeriu que sua ausência da escalação foi uma decisão puramente tática.
“Estou 100% bem. Não joguei porque o técnico me disse que sou o quarto atacante da equipe, atrás de Mastantuono, Vini e Gonzalo”, disse Mbappé aos repórteres, segundo o Marca. “Eu estava pronto para começar; é uma decisão dele, e você sempre tem que respeitá-la. Não estou zangado.”
Arbeloa rapidamente rejeitou essa interpretação quando questionado sobre os comentários do atacante.
"Gostaria de ter quatro atacantes", explicou Arbeloa. "Não tenho quatro atacantes e, com certeza, não disse nada disso ao Mbappé. Ele provavelmente não me entendeu. Não sei bem o que dizer. Jamais poderia ter dito a ele que é o quarto atacante.
"É claro que, se eu não o escalar, ele não pode jogar. Sou o técnico e sou eu quem decide quem joga e quem não joga. Tive uma conversa com ele antes da partida. Não sei como ele pode ter interpretado isso. Um jogador que não estava no banco há quatro dias não deveria ter começado hoje. Não é uma final, não é uma situação de vida ou morte.”
As vaias no Bernabéu aumentam a tensão crescente
Mbappé também foi recebido com hostilidade por parte da torcida no Estádio Santiago Bernabéu. Os torcedores vaiaram e assobiaram enquanto ele fazia o aquecimento e novamente quando ele entrou em campo como reserva, aos 69 minutos. A reação vem após uma segunda metade de temporada difícil para o atacante e a polêmica em torno de uma recente viagem à Itália, enquanto ele se recuperava de uma lesão no joelho.
Mbappé tentou minimizar a situação, dizendo: “É preciso aceitar isso. Acho que são apenas as pessoas expressando suas opiniões. Não acho que se deva levar para o lado pessoal. Ninguém vai morrer esta noite. É normal que, quando não ganhamos, as pessoas escolham jogadores para vaiar. Isso já aconteceu no Real Madrid, já aconteceu em todos os clubes do mundo. Não sei o que há de tão especial nisso. Quando não ganhamos, é a vida.”
- Getty Images
A atenção volta-se para a harmonia no vestiário do Real Madrid
A troca de palavras entre Mbappé e Arbeloa colocou em evidência a tensão dentro do elenco do Real Madrid. O técnico insistiu que as escolhas se baseiam no desempenho e nas necessidades da equipe. Mbappé, por sua vez, afirma que continua feliz em Madrid e comprometido com o clube. No entanto, com a torcida já demonstrando frustração, o desempenho do atacante e seu papel no elenco continuarão sob estreita observação nas próximas semanas.