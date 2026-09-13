Getty Images Sport
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"Eu não decido": Hansi Flick revela quem escolhe os cobradores de pênalti do Barcelona enquanto Lamine Yamal brilha contra o Levante
Escolha inesperada para a cobrança de pênalti
O Barcelona manteve sua campanha doméstica perfeita com uma envolvente vitória por 4 a 2 sobre o Levante no Estadi Ciutat de València, onde uma decisão surpreendente sobre um pênalti chamou ampla atenção.
Depois que Xavi Espart abriu o placar aos cinco minutos e Yamal ampliou a vantagem, o time catalão ganhou um pênalti no início do segundo tempo. Muitos esperavam que Raphinha assumisse a cobrança, mas Yamal foi para a bola e converteu com frieza. A troca inesperada na cobrança, a 11 metros do gol, imediatamente gerou intensa discussão entre torcedores e repórteres presentes.
- AFP
Flick esclarece a hierarquia dos cobradores de pênalti
Falando em sua entrevista coletiva pós-jogo, Flick foi questionado a esclarecer a hierarquia exata em relação aos pênaltis no clube. O técnico alemão revelou que a decisão não depende inteiramente dele, explicando o processo coletivo que rege esses momentos em campo. Flick afirmou: "Eu não decido quem bate o pênalti; a comissão técnica decide. Quem se sentir pronto para cobrar, cobra." Esse empoderamento coletivo destaca a confiança mútua compartilhada entre a comissão técnica e os jogadores em cenários de jogo de alta pressão.
Igualando recorde histórico de Messi
O pênalti convertido marcou um feito monumental para Yamal, que completou seu terceiro doblete consecutivo em La Liga. Com isso, ele se tornou apenas o segundo jogador do Barcelona no século 21 a registrar três dobletes nas cinco primeiras partidas da liga em uma temporada, igualando um feito lendário alcançado por Messi na campanha 2012/13.
Yamal agora soma seis gols nacionais nesta temporada, dividindo a liderança da artilharia com Raphinha, Kylian Mbappe e Sergio Camello, enquanto ajuda o Barcelona a chegar a 20 gols na liga em apenas cinco jogos.
- Getty Images Sport
E agora, Barcelona?
Depois de resistir a uma reação tardia antes de Karim Adeyemi selar a vitória nos acréscimos, o Barcelona segue no topo da tabela, com 15 pontos em cinco partidas. A equipe de Flick tentará manter seu momento perfeito no cenário doméstico quando receber o Racing na noite de quarta-feira, antes de viajar para um confronto exigente contra o Sevilla no sábado.
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