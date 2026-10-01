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'Eu não consegui assistir' - Samu Aghehowa revela desolação na Copa do Mundo após ficar fora do título da Espanha por lesão
Lesão no ligamento cruzado destrói sonho
O atacante do Porto expôs o tormento emocional de perder a Copa do Mundo de 2026 com a Espanha após uma grave lesão no joelho. Depois de romper o ligamento cruzado em fevereiro, um afastamento exaustivo de 223 diasinterrompeu abruptamente sua excelente fase no clube. Esse azar cruel lhe tirou uma ambição de toda a vida no pior momento possível, justamente quando uma chance entre os profissionais sob o comando de Luis de la Fuente se aproximava.
- AFP
Atacante detalha dolorosa jornada de recuperação
Falando no programa de rádio 'El Larguero' ao jornalista Manu Carreno, o atacante de 22 anos falou sobre o forte peso mental que carregou durante toda a sua reabilitação.
Ao descrever o alívio de voltar aos gramados, Aghehowa disse: "Graças a Deus esse pesadelo acabou. O importante é que me sinto jogador de futebol de novo e estou aproveitando o que mais amo. Dando os passos certos, você vê a luz no fim do túnel. É uma lesão muito complicada. Você precisa dar os passos certos para evitar complicações. Até me sinto melhor do que antes. Sou grato à equipe médica do Porto e aos meus entes queridos."
Ao refletir sobre sua ambição de entrar no time principal, ele explicou: "Foi uma pena, porque a primeira coisa em que pensei quando me contaram foi a Copa do Mundo. Era uma meta que estabeleci para mim há muito tempo, quando eu nem era jogador profissional, e vê-la tão perto foi realmente uma pena.
"Pode parecer inacreditável, mas eu juro. Quando eu estava no time B do Granada, disputar a próxima Copa do Mundo era uma meta que eu tinha estabelecido para mim. A verdade é que vê-la tão perto e depois deixá-la escapar por causa do azar foi muito duro para mim. Estava sendo uma temporada muito positiva, e foi um golpe duro. Agora me sinto muito bem, e o importante é voltar a pegar ritmo."
Ele ainda revelou como foi difícil assistir ao torneio acontecer: "Não vou mentir, eu não conseguia assistir aos jogos. Lembro que o primeiro jogo foi em casa, em Sevilha, e minha mãe estava vendo a partida lá embaixo. Eu estava lá em cima e não conseguia assistir. Foi muito duro, não só os jogos da Espanha, eu não conseguia ver nenhum deles.
"No fim das contas, você se imagina lá, e não estar lá pesou muito psicologicamente para mim. Até meus amigos me chamavam para assistir aos jogos, e no começo eu dizia a eles que não podia. Com o passar do tempo, você começa a aceitar, e a partir de Portugal eu consegui assisti-los; depois disso, era impossível não assistir. Eu também sofri."
Sobre o apoio do técnico da seleção, ele acrescentou: "Sou muito grato a ele por se preocupar comigo. Ele me ligou algumas vezes. Foi um gesto muito gentil."
Gesto da federação emociona atacante lesionado
A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) também deu um apoio moral vital ao convidar o atacante para os Estados Unidos para assistir pessoalmente à grande final contra a Argentina.
Ao relembrar o convite surpresa da entidade, o ex-atacante do Granada revelou: "Eles me convidaram para assistir à final em Nova York. Eu não esperava. Eu estava com o meu time (Porto) na Inglaterra para a pré-temporada e, depois do treino, me ligaram para saber se eu queria assistir à final. Fiquei incrivelmente nervoso; não conseguia acreditar. No fim, o fato de terem me demonstrado esse tipo de carinho diz muito sobre a Federação. Sem hesitar, eu disse sim, e fiquei lá por alguns dias. Foi um gesto muito bonito."
Olhando para um novo capítulo com a Espanha, o medalhista de ouro olímpico em Paris 2024 destacou sua determinação: "Desde a minha lesão, meu objetivo tem sido claro: voltar a competir em alto nível. Espero voltar à seleção o mais rápido possível, sabendo que é muito difícil e que há muita concorrência.
"Quero aproveitar jogando muitas partidas e ver se consigo marcar meu primeiro gol, que tem escapado de mim. Espero marcá-lo pela seleção. É uma das coisas que eu mais quero no curto prazo. Espero que aconteça o mais rápido possível."
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Batalha difícil aguarda o retorno à seleção
O foco imediato do atacante agora se volta para redescobrir seu faro de gol pelo Porto, tanto nos compromissos nacionais quanto nos europeus. No entanto, recuperar espaço no elenco da Espanha representa uma tarefa difícil, diante da forte concorrência por vagas em todo o setor ofensivo de De la Fuente.
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