Falando no programa de rádio 'El Larguero' ao jornalista Manu Carreno, o atacante de 22 anos falou sobre o forte peso mental que carregou durante toda a sua reabilitação.

Ao descrever o alívio de voltar aos gramados, Aghehowa disse: "Graças a Deus esse pesadelo acabou. O importante é que me sinto jogador de futebol de novo e estou aproveitando o que mais amo. Dando os passos certos, você vê a luz no fim do túnel. É uma lesão muito complicada. Você precisa dar os passos certos para evitar complicações. Até me sinto melhor do que antes. Sou grato à equipe médica do Porto e aos meus entes queridos."

Ao refletir sobre sua ambição de entrar no time principal, ele explicou: "Foi uma pena, porque a primeira coisa em que pensei quando me contaram foi a Copa do Mundo. Era uma meta que estabeleci para mim há muito tempo, quando eu nem era jogador profissional, e vê-la tão perto foi realmente uma pena.

"Pode parecer inacreditável, mas eu juro. Quando eu estava no time B do Granada, disputar a próxima Copa do Mundo era uma meta que eu tinha estabelecido para mim. A verdade é que vê-la tão perto e depois deixá-la escapar por causa do azar foi muito duro para mim. Estava sendo uma temporada muito positiva, e foi um golpe duro. Agora me sinto muito bem, e o importante é voltar a pegar ritmo."

Ele ainda revelou como foi difícil assistir ao torneio acontecer: "Não vou mentir, eu não conseguia assistir aos jogos. Lembro que o primeiro jogo foi em casa, em Sevilha, e minha mãe estava vendo a partida lá embaixo. Eu estava lá em cima e não conseguia assistir. Foi muito duro, não só os jogos da Espanha, eu não conseguia ver nenhum deles.

"No fim das contas, você se imagina lá, e não estar lá pesou muito psicologicamente para mim. Até meus amigos me chamavam para assistir aos jogos, e no começo eu dizia a eles que não podia. Com o passar do tempo, você começa a aceitar, e a partir de Portugal eu consegui assisti-los; depois disso, era impossível não assistir. Eu também sofri."

Sobre o apoio do técnico da seleção, ele acrescentou: "Sou muito grato a ele por se preocupar comigo. Ele me ligou algumas vezes. Foi um gesto muito gentil."