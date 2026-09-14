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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

'Eu mereço!' - sensação do Barcelona, Lamine Yamal, faz forte declaração sobre a Bola de Ouro e se coloca ao lado de Kylian Mbappe como os dois melhores jogadores do mundo

L. Yamal
Bola de Ouro
Barcelona
K. Mbappe
Real Madrid
La Liga
Espanha
Copa do Mundo

A sensação do Barcelona, Lamine Yamal, entrou oficialmente na briga pela Bola de Ouro de 2026, ao insistir que merece ser coroado como o melhor jogador do planeta. O astro de 19 anos acredita que ele e Kylian Mbappe atualmente estão sozinhos no topo do futebol, após uma temporada repleta de títulos pelo clube e pela seleção.

  • Se firmando após uma campanha repleta de troféus

    Yamal se colocou com confiança como o principal candidato à Bola de Ouro de 2026. O atacante de 19 anos, que ajudou a Espanha a conquistar a Copa do Mundo, acredita que suas atuações excepcionais ao longo do último ano fazem dele a escolha mais destacada para o principal prêmio individual do futebol mundial.

    A convicção da sensação do Barcelona vem após uma campanha notavelmente bem-sucedida por clube e seleção, na qual ele teve papel fundamental para o Barcelona conquistar o título de La Liga e a Supercopa da Espanha, registrando impressionantes 24 gols e 18 assistências em todas as competições.

    Essa combinação de grandes títulos coletivos e números expressivos pelo clube forma a base de sua crença de que ele merece o prêmio máximo do futebol.



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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    "Eu mereceria isso"

    Em entrevista ao Universo Valdano, concedida após uma brilhante atuação com dois gols contra o Valencia, Yamal abordou diretamente o debate sobre a Bola de Ouro. O internacional espanhol reduziu a disputa a apenas dois candidatos realistas.

    "Para quem eu daria? Para o melhor jogador do mundo", afirmou Yamal. ""Honestamente, no que diz respeito ao melhor jogador do mundo, talvez haja dois de nós, eu e Mbappe. E acho que eu mereceria este ano por causa do que conquistei."

    O jogador formado na base do Barcelona deixou claro que suas contribuições deveriam ser óbvias para qualquer torcedor de futebol. "Sim, para mim isso é muito claro, e todo mundo que assiste aos jogos sabe disso", acrescentou.


  • Mbappé defende seu recorde individual

    Enquanto Yamal aponta para sua extensa coleção de troféus, Mbappe também defendeu com veemência suas próprias credenciais para a Bola de Ouro. O atacante do Real Madrid encerrou a temporada sem conquistar nenhum título e sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Espanha de Yamal na semifinal da Copa do Mundo, mas seus números individuais seguem impressionantes.

    O capitão francês destacou seus feitos históricos como artilheiro, após se tornar o maior goleador de todos os tempos da Copa do Mundo, e argumentou que a Bola de Ouro deve premiar a excelência individual, e não o sucesso coletivo.

    "Acredito que posso vencê-la este ano. É um dos meus objetivos, e um objetivo de curto prazo", declarou Mbappe. "As pessoas dizem que eu não ganhei um troféu, mas é um prêmio individual... Não houve jogador melhor do que eu. Marcar tantos gols nas grandes competições, onde estão todos os grandes jogadores, e claro na Copa do Mundo, o maior evento."


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