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'Eu mereço!' - sensação do Barcelona, Lamine Yamal, faz forte declaração sobre a Bola de Ouro e se coloca ao lado de Kylian Mbappe como os dois melhores jogadores do mundo
Se firmando após uma campanha repleta de troféus
Yamal se colocou com confiança como o principal candidato à Bola de Ouro de 2026. O atacante de 19 anos, que ajudou a Espanha a conquistar a Copa do Mundo, acredita que suas atuações excepcionais ao longo do último ano fazem dele a escolha mais destacada para o principal prêmio individual do futebol mundial.
A convicção da sensação do Barcelona vem após uma campanha notavelmente bem-sucedida por clube e seleção, na qual ele teve papel fundamental para o Barcelona conquistar o título de La Liga e a Supercopa da Espanha, registrando impressionantes 24 gols e 18 assistências em todas as competições.
Essa combinação de grandes títulos coletivos e números expressivos pelo clube forma a base de sua crença de que ele merece o prêmio máximo do futebol.
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"Eu mereceria isso"
Em entrevista ao Universo Valdano, concedida após uma brilhante atuação com dois gols contra o Valencia, Yamal abordou diretamente o debate sobre a Bola de Ouro. O internacional espanhol reduziu a disputa a apenas dois candidatos realistas.
"Para quem eu daria? Para o melhor jogador do mundo", afirmou Yamal. ""Honestamente, no que diz respeito ao melhor jogador do mundo, talvez haja dois de nós, eu e Mbappe. E acho que eu mereceria este ano por causa do que conquistei."
O jogador formado na base do Barcelona deixou claro que suas contribuições deveriam ser óbvias para qualquer torcedor de futebol. "Sim, para mim isso é muito claro, e todo mundo que assiste aos jogos sabe disso", acrescentou.
Mbappé defende seu recorde individual
Enquanto Yamal aponta para sua extensa coleção de troféus, Mbappe também defendeu com veemência suas próprias credenciais para a Bola de Ouro. O atacante do Real Madrid encerrou a temporada sem conquistar nenhum título e sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Espanha de Yamal na semifinal da Copa do Mundo, mas seus números individuais seguem impressionantes.
O capitão francês destacou seus feitos históricos como artilheiro, após se tornar o maior goleador de todos os tempos da Copa do Mundo, e argumentou que a Bola de Ouro deve premiar a excelência individual, e não o sucesso coletivo.
"Acredito que posso vencê-la este ano. É um dos meus objetivos, e um objetivo de curto prazo", declarou Mbappe. "As pessoas dizem que eu não ganhei um troféu, mas é um prêmio individual... Não houve jogador melhor do que eu. Marcar tantos gols nas grandes competições, onde estão todos os grandes jogadores, e claro na Copa do Mundo, o maior evento."
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A contagem regressiva para Londres
O mundo do futebol conhecerá o vencedor final quando a cerimônia da Bola de Ouro acontecer em Londres, em 26 de outubro. Até lá, ambos os jogadores buscarão manter sua forma sensacional nas primeiras fases da nova temporada, com o objetivo de provar exatamente por que se consideram os melhores do planeta.
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