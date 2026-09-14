Yamal se colocou com confiança como o principal candidato à Bola de Ouro de 2026. O atacante de 19 anos, que ajudou a Espanha a conquistar a Copa do Mundo, acredita que suas atuações excepcionais ao longo do último ano fazem dele a escolha mais destacada para o principal prêmio individual do futebol mundial.

A convicção da sensação do Barcelona vem após uma campanha notavelmente bem-sucedida por clube e seleção, na qual ele teve papel fundamental para o Barcelona conquistar o título de La Liga e a Supercopa da Espanha, registrando impressionantes 24 gols e 18 assistências em todas as competições.

Essa combinação de grandes títulos coletivos e números expressivos pelo clube forma a base de sua crença de que ele merece o prêmio máximo do futebol.







