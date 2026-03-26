Getty Images
Traduzido por
"Eu mereço jogar mais!" – Estrela do Barcelona admite que "não está 100% feliz" no clube em declaração surpreendente
A frustração chega ao limite para a jovem estrela sueca
O jogador de 20 anos disputou apenas 22 partidas em todas as competições nesta temporada, tendo entrado em campo na grande maioria delas como reserva no segundo tempo. Embora Bardghji tenha dado mostras de seu imenso potencial sempre que entrou em campo, parece que sua paciência com um papel secundário finalmente chegou ao limite durante a atual pausa para os jogos internacionais.
- AFP
Bardghji quebra o silêncio sobre seu papel secundário no Barça
Em entrevista à Sverige Television, conforme noticiado pelo Diario Sport, o ponta não mediu palavras quando questionado sobre sua situação atual no clube. Bardghji admitiu estar insatisfeito com sua situação e acredita que seu desempenho nos treinos e nas breves participações em campo justificam um papel mais proeminente na formação tática de Flick.
“A verdade é que, até agora, tive pouco tempo de jogo. Tenho paciência, mas, honestamente, acho que mereço jogar mais”, disse ele. “Não estou 100% feliz, mas isso é futebol. Respeito aqueles que estão no elenco há muito tempo, eles são meus companheiros de equipe. Sei do que sou capaz, tenho muita confiança em mim mesmo.”
As especulações sobre transferências se intensificam à medida que o verão se aproxima
Os comentários do jovem jogador reacenderam imediatamente as especulações sobre seu futuro a longo prazo no Blaugrana. Durante a janela de transferências de janeiro, vários clubes da Europa acompanhavam sua situação, sendo que o gigante português FC Porto foi especificamente apontado como tendo forte interesse em contratá-lo no meio da temporada.
Na época, Hansi Flick teria se mostrado firme em manter o elenco unido e bloqueado qualquer possível saída do sueco. No entanto, com a aproximação da janela de transferências de verão, o panorama parece ter mudado. Se Bardghji continuar se sentindo subvalorizado, o clube pode ser forçado a considerar ofertas para evitar um período prolongado de inquietação dentro do elenco.
- Getty Images Sport
Os planos de contratação do Barcelona podem forçar a saída
O caminho de Bardghji para conquistar minutos regulares pode se tornar ainda mais difícil se o Barça contratar outro ponta no meio do ano ou comprar Marcus Rashford do Manchester United.
Resta saber se Flick optará por utilizar mais o sueco nas últimas semanas da temporada ou concordará com um empréstimo ou venda, mas Bardghji deixou claro que não se contentará mais com um papel secundário no Spotify Camp Nou.