"Eu mereço jogar mais!" – Estrela do Barcelona admite que "não está 100% feliz" no clube em declaração surpreendente

Em entrevista à Sverige Television, conforme noticiado pelo Diario Sport, o ponta não mediu palavras quando questionado sobre sua situação atual no clube. Bardghji admitiu estar insatisfeito com sua situação e acredita que seu desempenho nos treinos e nas breves participações em campo justificam um papel mais proeminente na formação tática de Flick.

“A verdade é que, até agora, tive pouco tempo de jogo. Tenho paciência, mas, honestamente, acho que mereço jogar mais”, disse ele. “Não estou 100% feliz, mas isso é futebol. Respeito aqueles que estão no elenco há muito tempo, eles são meus companheiros de equipe. Sei do que sou capaz, tenho muita confiança em mim mesmo.”