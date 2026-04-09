"Ninguém me disse nada. Nem mensagem de texto, nem ligação. Fui pego de surpresa", disse o jogador de 33 anos no podcast do seu colega da NBA, Draymond Green. Do ponto de vista puramente esportivo, ele compreendeu a troca ("Luka é o f***ing Luka!"), mas a forma como os Lakers lidaram com a situação o deixou irritado. “Acho que merecia mais respeito”, criticou o dez vezes All-Star, que teve grande participação na conquista do título de 2020 na bolha.
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"Eu merecia mais respeito!" Anthony Davis critica o Lakers por causa da troca sensacional envolvendo Luka Doncic
Davis ficou completamente surpreso com a ligação de Nico Harrison, que havia arquitetado de forma questionável, a portas fechadas no Dallas Mavericks, a troca mais chocante da história da NBA com o Lakers, e chegou a achar que era uma brincadeira.
Harrison, na época gerente geral do Mavs, teria ligado para ele depois que o acordo já estava fechado. “Ele disse: ‘Eu te disse que um dia eu te traria’”, contou Davis, que, segundo ele, chegou a desligar o telefone antes de entrar em contato com o gerente geral do Lakers, Rob Pelinka.
Ele também não teria acreditado em Pelinka a princípio, mas acabou se convencendo com as confirmações nas redes sociais e as notícias de última hora na TV. “Meu coração deu um salto na boca”, relatou Davis sobre seu estado emocional: “Eu só pensava: o que acabou de acontecer aqui?”
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Anthony Davis e Nico Harrison são os grandes perdedores da troca envolvendo Doncic
Para Davis e Harrison, a troca nos Mavs não teve um desfecho positivo. Harrison tornou-se persona non grata em Dallas assim que a troca foi anunciada; os torcedores se revoltaram, simbolicamente enterraram o time e, em cada jogo em casa, clamavam em voz alta pela demissão de Harrison. Esta acabou ocorrendo, sem alternativa, em novembro do ano passado.
E Davis? Devido a várias lesões, o pivô atuou apenas 20 vezes pelos texanos. Nos jogos que disputou, porém, ele impressionou em grande parte do tempo, com 20,4 pontos e 11,1 rebotes. O capítulo em Dallas, no entanto, já chegou ao fim para Davis.
Na data limite para trocas, em fevereiro, os Mavs o enviaram para o Washington Wizards, onde, junto com Trae Young, ele deverá colocar em forma o time que atualmente é o pior da NBA na próxima temporada. No entanto, ainda não está definido como exatamente será a estrutura do time de Washington para a nova temporada. Davis já deve insistir neste verão por um novo contrato garantido de dois anos.
“Sem conhecer o plano certo”, é “difícil dizer” se ele definitivamente ficará em Washington, disse Davis em fevereiro. “No ponto em que estou na minha carreira, quero disputar títulos”, esclareceu o campeão de 2020 com o Lakers. “Não faço ideia se posso fazer isso aqui ou não.” Tudo o que lhe mostraram e disseram até agora é “fenomenal”, enfatizou ele: “Mas agora precisamos conversar seriamente sobre o time.”
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Lakers entram nos playoffs com preocupações em relação a Doncic
Os grandes vencedores da troca foram e continuam sendo, sem dúvida, os Lakers. Em sua primeira temporada completa na Cidade dos Anjos, Doncic logo se tornou o artilheiro da NBA com 33,5 pontos por jogo e voltou a entrar na discussão sobre o prêmio de MVP.
Amarga para os Lakers e para o esloveno: pouco antes do início dos playoffs, Doncic sofreu uma grave lesão na coxa, que provavelmente o deixará de fora da primeira fase dos playoffs. É perfeitamente legítimo questionar se os Lakers ainda estarão na disputa sem ele e sem Austin Reaves, que também está lesionado.
NBA: Resultados da noite
Em casa Fora Resultado Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks 122:116 Detroit Pistons Milwaukee Bucks 137:111 Orlando Magic Minnesota Timberwolves 132:120 Denver Nuggets Memphis Grizzlies 136:119 San Antonio Spurs Portland Trail Blazers 112:101 Los Angeles Clippers Oklahoma City Thunder 110:128 Phoenix Suns Dallas Mavericks 112:107