"Eu merecia mais respeito!" Anthony Davis critica o Lakers por causa da troca sensacional envolvendo Luka Doncic

Para Davis e Harrison, a troca nos Mavs não teve um desfecho positivo. Harrison tornou-se persona non grata em Dallas assim que a troca foi anunciada; os torcedores se revoltaram, simbolicamente enterraram o time e, em cada jogo em casa, clamavam em voz alta pela demissão de Harrison. Esta acabou ocorrendo, sem alternativa, em novembro do ano passado.

E Davis? Devido a várias lesões, o pivô atuou apenas 20 vezes pelos texanos. Nos jogos que disputou, porém, ele impressionou em grande parte do tempo, com 20,4 pontos e 11,1 rebotes. O capítulo em Dallas, no entanto, já chegou ao fim para Davis.

Na data limite para trocas, em fevereiro, os Mavs o enviaram para o Washington Wizards, onde, junto com Trae Young, ele deverá colocar em forma o time que atualmente é o pior da NBA na próxima temporada. No entanto, ainda não está definido como exatamente será a estrutura do time de Washington para a nova temporada. Davis já deve insistir neste verão por um novo contrato garantido de dois anos.

“Sem conhecer o plano certo”, é “difícil dizer” se ele definitivamente ficará em Washington, disse Davis em fevereiro. “No ponto em que estou na minha carreira, quero disputar títulos”, esclareceu o campeão de 2020 com o Lakers. “Não faço ideia se posso fazer isso aqui ou não.” Tudo o que lhe mostraram e disseram até agora é “fenomenal”, enfatizou ele: “Mas agora precisamos conversar seriamente sobre o time.”