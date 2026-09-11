Getty Images Sport
Traduzido por
'Eu me sinto em casa!' - Pedro Neto compromete futuro com o Chelsea em renovação de longo prazo até 2032 após renascimento com Xabi Alonso
Segurança em Stamford Bridge para astro de Portugal
O Chelsea confirmou oficialmente que Neto assinou uma renovação contratual com termos melhorados, vinculando-o ao clube até 2032, acrescentando mais um ano ao acordo anterior, que estava previsto para expirar em 2031. O internacional português de 26 anos se tornou uma peça vital na engrenagem em Stamford Bridge Pedro Neto assinou uma renovação contratual com o Chelsea até 2032 após prosperar em uma nova função como ala sob o comando do técnico Xabi Alonso em Stamford Bridge, atuando regularmente com o novo treinador Xabi Alonso.
O ponta, que se juntou ao Chelsea vindo do Wolverhampton Wanderers por £ 51,4 milhões em 2024, expressou sua satisfação com o novo acordo, destacando sua ligação emocional com o clube e suas ambições para o futuro. Neto descreveu a assinatura do novo contrato como um "momento inacreditável" para sua carreira e sua vida pessoal. Em entrevista aos canais oficiais do clube, ele disse: "Eu me sinto em casa aqui. Sinto que quero conquistar mais coisas aqui. Estou realmente empolgado porque acho que podemos conquistar muitas coisas juntos."
- AFP
A revisão interna leva a bônus contratuais
Essa renovação marca o passo mais recente no esforço contínuo do Chelsea para garantir que suas principais estrelas assinem novos contratos, vindo logo depois do atacante Joao Pedro, que assinou um vínculo melhorado no mês passado. O Chelsea tem amarrado ativamente peças-chave ao longo do ano, tendo oferecido novos contratos ao capitão Reece James em março e ao meio-campista Moises Caicedo em abril. O clube conduz atualmente uma ampla revisão interna dos contratos do elenco principal, uma estratégia pensada para recompensar jogadores que têm merecido melhores vínculos de forma consistente por suas atuações em campo.
Na janela de transferências mais recente, Neto foi frequentemente ligado a uma saída do Chelsea, com o gigante da Premier League Manchester City supostamente entre os clubes que monitoravam sua situação. No entanto, o português permaneceu no clube e, desde então, viu sua cotação subir significativamente.
Alonso elogia a flexibilidade tática
Alonso tem sido enfático ao falar de sua admiração pela contribuição de Neto para a equipe, particularmente por sua capacidade de equilibrar talento ofensivo com responsabilidade defensiva. Ao comentar o papel em evolução de Neto antes do confronto de sábado contra o Hull City, Alonso disse: "Para mim, ele é um ponta. Você pode chamá-lo de ponta ou ala, porque ele tem muitas qualidades. Ele pode jogar na última linha e pode defender na primeira linha, então tem capacidade para fazer muitas coisas. Ele é bom em situações de um contra um, está marcando gols e tem uma fantástica taxa de trabalho."
O esquema tático do técnico depende muito de jogadores que conseguem cobrir muito terreno e fazer a transição rapidamente entre as fases do jogo, um perfil no qual Neto se encaixa perfeitamente. Alonso observou que já vinha monitorando o jogador muito antes de sua própria chegada ao clube, acrescentando: "Ele se conecta muito bem com os jogadores ao seu redor. Eu o conhecia bem por assistir a muitos jogos do Chelsea. Com ele, você sabe que vai competir, e você quer esse tipo de jogador no seu time. Estou muito feliz com Pedro e com o trabalho que ele está fazendo."
- Getty Images Sport
Os números de Neto pelo Chelsea até agora
Até agora nesta temporada, Neto fez cinco partidas pelo Chelsea em todas as competições, marcando dois gols. No geral, o ponta português entrou em campo 108 vezes em todas as competições pelo Chelsea, balançando as redes 21 vezes e ajudando o clube a conquistar os títulos da Conference League da Uefa e da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.