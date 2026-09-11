Alonso tem sido enfático ao falar de sua admiração pela contribuição de Neto para a equipe, particularmente por sua capacidade de equilibrar talento ofensivo com responsabilidade defensiva. Ao comentar o papel em evolução de Neto antes do confronto de sábado contra o Hull City, Alonso disse: "Para mim, ele é um ponta. Você pode chamá-lo de ponta ou ala, porque ele tem muitas qualidades. Ele pode jogar na última linha e pode defender na primeira linha, então tem capacidade para fazer muitas coisas. Ele é bom em situações de um contra um, está marcando gols e tem uma fantástica taxa de trabalho."

O esquema tático do técnico depende muito de jogadores que conseguem cobrir muito terreno e fazer a transição rapidamente entre as fases do jogo, um perfil no qual Neto se encaixa perfeitamente. Alonso observou que já vinha monitorando o jogador muito antes de sua própria chegada ao clube, acrescentando: "Ele se conecta muito bem com os jogadores ao seu redor. Eu o conhecia bem por assistir a muitos jogos do Chelsea. Com ele, você sabe que vai competir, e você quer esse tipo de jogador no seu time. Estou muito feliz com Pedro e com o trabalho que ele está fazendo."