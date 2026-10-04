Em uma entrevista franca ao The Observer, Ferguson admitiu que tem preocupações significativas com o desenvolvimento de demência mais tarde na vida. Antes da carreira como treinador, Ferguson jogou profissionalmente na Escócia por 17 anos, cabeceando com frequência bolas de futebol pesadas de couro.

Com estudos recentes estabelecendo ligações entre cabecear a bola e doenças cerebrais, ele reconheceu a realidade que enfrenta. Ele explicou: "Eu me preocupo com isso porque cabeceei muito a bola. Todos os jogadores de futebol faziam isso. A demência é um desafio para qualquer pessoa que esteja envelhecendo. Você se preocupa muito com isso. Eu sempre digo a mim mesmo: 'Tenho 84 anos [rindo]. Se eu chegar aos 85, vou ficar bem.'"