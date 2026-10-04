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"Eu me preocupo muito com isso": ex-técnico do Manchester United, Sir Alex Ferguson se abre sobre seus temores em relação à demência
Ferguson admite seus temores sobre a demência
Em uma entrevista franca ao The Observer, Ferguson admitiu que tem preocupações significativas com o desenvolvimento de demência mais tarde na vida. Antes da carreira como treinador, Ferguson jogou profissionalmente na Escócia por 17 anos, cabeceando com frequência bolas de futebol pesadas de couro.
Com estudos recentes estabelecendo ligações entre cabecear a bola e doenças cerebrais, ele reconheceu a realidade que enfrenta. Ele explicou: "Eu me preocupo com isso porque cabeceei muito a bola. Todos os jogadores de futebol faziam isso. A demência é um desafio para qualquer pessoa que esteja envelhecendo. Você se preocupa muito com isso. Eu sempre digo a mim mesmo: 'Tenho 84 anos [rindo]. Se eu chegar aos 85, vou ficar bem.'"
- AFP
A importância da família e de lembrar de Cathy
O homem de 84 anos também tirou um tempo para refletir sobre sua falecida esposa, Cathy, e o profundo impacto que ela teve em sua carreira no Manchester United. Ele elogiou o apoio inabalável dela durante o longo casamento dos dois.
"Cinquenta e nove anos é muito tempo. Cathy tinha uma religiosidade muito forte e sempre se via como esposa e mãe. Ela nunca se envolveu na minha vida como técnico. Nunca reclamou disso, porque sabia que era o meu trabalho. Uma esposa fantástica e, para os meninos, brilhante. Ela era uma grande julgadora de caráter. Muito cuidadosa com as pessoas que queriam ser amigáveis comigo. Ela nunca veio até aqui [para a casa atual dele]. Nós nos casamos no sábado de manhã e eu joguei à tarde."
Se recuperando de um susto com a saúde
Manter a agilidade mental é uma prioridade para o lendário técnico, que contou que faz quizzes regularmente para manter a memória ativa. Ele também relembrou a experiência aterrorizante de sofrer uma hemorragia cerebral que exigiu uma cirurgia de emergência. Em uma entrevista recente ao BBC Breakfast, detalhou o difícil processo de reabilitação.
"Eu tinha perdido a voz; não conseguia falar. Foi um momento assustador. Lembro dos meus netos vindo me ver e eu tinha perdido a voz. Depois, trouxeram uma terapeuta e ela começou a fazer coisas como me pedir para escrever nomes de pássaros, nomes de animais, nomes de rios. Foi assim que minha voz voltou", disse.
- AFP
O que vem a seguir para Ferguson?
Ferguson continua aproveitando a aposentadoria enquanto acompanha de perto como o Manchester United evoluiu. Ele segue focado em apoiar sua família, especialmente seu irmão Martin, e em manter a saúde por meio da leitura e de exercícios mentais diários. Os torcedores podem esperar ouvir mais análises dele enquanto promove seu próximo livro, compartilhando reflexões detalhadas sobre os 21 jogos mais decisivos de sua notável trajetória no futebol.
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