“Eu me mataria de tanto esforço” – Thierry Henry fica impressionado com a força de “Sir Harry Kane”, enquanto Zlatan Ibrahimovic afirma que o capitão é a única esperança da Inglaterra para o sucesso na Copa do Mundo

Kane salvou a Inglaterra de uma derrota surpreendente na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo, marcando de cabeça aos 75 minutos antes de desferir um chute sensacional no final da partida para garantir a virada por 2 a 1.

Em entrevista à Fox Sports, Henry ficou impressionado com a enorme potência que Kane demonstrou. Henry disse: “Ele está quase no ar, numa postura meio estranha quando chuta. Você tem ideia de como isso é difícil? No final da partida, gerar toda essa potência. No final da partida! Declan Rice estava exausto! Se Declan Rice está exausto no final da partida, já sabemos que o nível do jogo em termos de exigência física é alto. Ter toda essa potência. Acho que o país inteiro estava torcendo por ele quando ele chutou. Ele está caindo! Você sabe como é difícil gerar potência naquele momento? Se eu fizesse isso agora, quebraria as costas! Isso é difícil. É uma habilidade difícil. Uau! Sir Harry!”