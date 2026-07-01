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“Eu me mataria de tanto esforço” – Thierry Henry fica impressionado com a força de “Sir Harry Kane”, enquanto Zlatan Ibrahimovic afirma que o capitão é a única esperança da Inglaterra para o sucesso na Copa do Mundo
Uma vitória espetacular contra a República Democrática do Congo
Kane salvou a Inglaterra de uma derrota surpreendente na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo, marcando de cabeça aos 75 minutos antes de desferir um chute sensacional no final da partida para garantir a virada por 2 a 1.
Em entrevista à Fox Sports, Henry ficou impressionado com a enorme potência que Kane demonstrou. Henry disse: “Ele está quase no ar, numa postura meio estranha quando chuta. Você tem ideia de como isso é difícil? No final da partida, gerar toda essa potência. No final da partida! Declan Rice estava exausto! Se Declan Rice está exausto no final da partida, já sabemos que o nível do jogo em termos de exigência física é alto. Ter toda essa potência. Acho que o país inteiro estava torcendo por ele quando ele chutou. Ele está caindo! Você sabe como é difícil gerar potência naquele momento? Se eu fizesse isso agora, quebraria as costas! Isso é difícil. É uma habilidade difícil. Uau! Sir Harry!”
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A confiança total no capitão
Ibrahimovic concordou com essa opinião, destacando o quanto a Inglaterra depende de seu capitão em comparação com outras seleções. Kane já marcou cinco gols na Copa do Mundo, o que o coloca empatado com Erling Haaland e apenas um gol atrás de Kylian Mbappé e Lionel Messi, que têm seis cada um.
Enquanto países como a Argentina e a França contam com vários jogadores decisivos, Ibrahimovic considera que a equipe de Thomas Tuchel depende inteiramente de um único homem.
Ele disse: “Harry Kane fez três coisas. Marcou dois gols e fez uma jogada decisiva. Isso diz tudo sobre o quanto ele é importante para essa equipe. Falamos de Messi na Argentina, de Mbappé na França, mas eles também têm outras superestrelas. Falamos de Haaland na Noruega. Quando se trata da Inglaterra, tudo gira em torno de Harry Kane. Sir Harry Kane é a Inglaterra, e, pela forma como atuou hoje, ele precisa continuar assim para que essa seleção tenha alguma chance.”
Desafios físicos e grandes expectativas
Além de elogiar Kane, Ibrahimovic expressou preocupação com a condição física do elenco, destacando especificamente Rice. O ex-atacante achou que a equipe parecia exausta e questionou a imensa pressão a que é constantemente submetida.
Ibrahimovic acrescentou: “Hoje vi a Inglaterra sofrendo fisicamente. Não os vi correr como antes. Especialmente Declan Rice, cuja qualidade é correr, mas parecia que ele estava com dificuldades. Mas não só ele, os outros também. Não importa como se ganha, o importante é vencer. Especialmente essa seleção inglesa. Eles têm muita pressão para vencer. Por quê? Não sabemos, mas tudo bem. Eles venceram.”
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O que vem a seguir para a Inglaterra?
A Inglaterra precisa agora se recuperar rapidamente e lidar com seu aparente cansaço físico antes de sua próxima partida decisiva na Copa do Mundo. A seleção está programada para enfrentar o México nas oitavas de final do torneio. Tuchel contará fortemente com sua equipe médica para garantir que os principais jogadores estejam em plena forma para a próxima partida da fase eliminatória. Independentemente de seu desempenho geral, o elenco sabe que sempre pode contar com Kane para proporcionar momentos mágicos.