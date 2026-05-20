"Eu me encaixaria melhor na liga alemã ou italiana": o BVB parece estar de olho no artilheiro holandês

Em entrevista ao Noordhollands Dagblad, Mijnans confirmou o interesse de alguns clubes, mas não quis revelar detalhes concretos. “Ainda é muito cedo”, disse ele. “Acho que me encaixaria melhor na liga alemã ou italiana.”

No BVB, uma vaga no meio-campo ofensivo ficará disponível no verão com a saída de Julian Brandt, que não terá valor de transferência. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen também estaria interessado em Mijnans.

Ele se transferiu do Sparta Rotterdam para o Alkmaar em 2023 por 2,5 milhões de euros e se estabeleceu imediatamente como um dos principais jogadores do time. No verão passado, Mijnans pretendia, na verdade, se transferir para o PSV Eindhoven. No entanto, o AZ impediu a transferência, e Mijnans recebeu um aumento salarial e a promessa de poder se transferir para um grande clube estrangeiro neste verão. Seu contrato atual vai até 2028.