É o que informa o jornal regional holandês Noordhollands Dagblad, com sede em Alkmaar. Mijnans teve uma temporada excepcional: o meia de 26 anos marcou 21 gols e deu nove assistências em 50 partidas oficiais e, como coroamento, conquistou a Copa da Holanda com o AZ.
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"Eu me encaixaria melhor na liga alemã ou italiana": o BVB parece estar de olho no artilheiro holandês
Em entrevista ao Noordhollands Dagblad, Mijnans confirmou o interesse de alguns clubes, mas não quis revelar detalhes concretos. “Ainda é muito cedo”, disse ele. “Acho que me encaixaria melhor na liga alemã ou italiana.”
No BVB, uma vaga no meio-campo ofensivo ficará disponível no verão com a saída de Julian Brandt, que não terá valor de transferência. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen também estaria interessado em Mijnans.
Ele se transferiu do Sparta Rotterdam para o Alkmaar em 2023 por 2,5 milhões de euros e se estabeleceu imediatamente como um dos principais jogadores do time. No verão passado, Mijnans pretendia, na verdade, se transferir para o PSV Eindhoven. No entanto, o AZ impediu a transferência, e Mijnans recebeu um aumento salarial e a promessa de poder se transferir para um grande clube estrangeiro neste verão. Seu contrato atual vai até 2028.
Mijnans ainda aguarda sua estreia pela seleção nacional
Mijnans relembra esse ano a mais em Alkmaar com “sentimentos contraditórios”. “Ganhamos a taça e eu alcancei sem problemas meus objetivos pessoais em termos de gols e assistências. Mas se eu tivesse ido para o PSV, também teria conquistado algum título, não é? E talvez estivesse um pouco mais perto da seleção nacional.”
O PSV foi campeão holandês. O ex-jogador da seleção sub-21 ainda aguarda sua primeira convocação para a Elftal. Embora o nome de Mijnans tenha sido cogitado em alguns momentos, ele não é considerado um candidato sério para a convocação para a Copa do Mundo do técnico Ronald Koeman.