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"Eu me considero pronto" — O técnico do Shock entra na disputa para suceder Pep Guardiola no Manchester City
Michel declara estar pronto para assumir o cargo no Etihad
O futuro de Pep Guardiola no Manchester City está sendo seriamente questionado após a decepcionante eliminação da equipe da Liga dos Campeões da UEFA, depois de sofrer derrotas nas duas partidas das oitavas de final contra o Real Madrid. A situação se agravou ainda mais com o City ficando nove pontos atrás do líder Arsenal na classificação da Premier League.
De acordo com o jornal Daily Mail, Pep Guardiola fará uma pausa após a próxima final da Carabao Cup contra o Arsenal, no domingo, para decidir se continuará como técnico do Manchester City após esta temporada.
Em entrevista ao La Otra Grada, conforme noticiado pelo Estadio Deportivo, Michel Sánchez confirmou estar pronto para assumir o cargo de técnico do Manchester City caso Pep Guardiola saia. “Eu me vejo pronto. Sinto-me pronto para treinar qualquer time”, disse ele, ao mesmo tempo em que enfatizou que qualquer possível mudança “depende sempre dos clubes”.
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Míchel: “Estou pronto para um desafio como técnico internacional”
Míchel abordou as preocupações sobre uma possível mudança para o exterior, especialmente no que diz respeito à barreira do idioma, afirmando: “Uma das dúvidas sobre treinar fora da Espanha tem sido o idioma, mas estou trabalhando nisso.”
Ele acrescentou: “Eu brinco sobre meu nível de inglês, mas me sinto pronto para me comunicar em um ambiente internacional”, ressaltando que isso elimina um dos obstáculos comuns enfrentados por treinadores espanhóis no exterior.
O espanhol: “Este passo reforça minhas chances de enfrentar desafios fora da Espanha, especialmente em competições como a Premier League, onde a comunicação é fundamental para gerenciar o vestiário.”
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A ligação com o City Football Group
O notável trabalho de Michel no Girona não passou despercebido, especialmente devido à importância do clube dentro do City Football Group (CFG). Ao conduzir o time catalão ao acesso à primeira divisão, ele já demonstrou sua capacidade de superar as expectativas, ao mesmo tempo em que segue a filosofia tática específica do clube principal do grupo.
Sua familiaridade com a estrutura e as expectativas do City Football Group faz dele um candidato interno lógico caso o City busque garantir continuidade após a era Guardiola. Michel já trabalha em estreita colaboração com a diretoria do City, tendo discutido recentemente seus esforços para integrar e desenvolver o jovem jogador Claudio Echeverri. Ele afirmou: “Me vejo pronto”, consolidando ainda mais sua posição como um dos principais candidatos a serem considerados no futuro.
Um estilo de gestão baseado na conexão
Embora Guardiola seja frequentemente elogiado por suas inovações táticas, Michel fez questão de destacar que seu próprio sucesso se baseia na gestão de pessoas e na comunicação clara. Ele insiste que não possui uma “varinha mágica”, mas sim se concentra em construir uma cultura em que cada indivíduo se sinta valorizado e conectado ao objetivo coletivo.
O técnico do Girona revelou que transmite uma mensagem consistente aos seus jogadores no início de cada temporada: “Vamos viver este ano juntos.” É essa abordagem que prioriza as pessoas que Michel acredita que se aplicará a qualquer liga do mundo. Além disso, ele brincou sobre o aprimoramento de suas habilidades no inglês, sugerindo que já vem se preparando para as exigências únicas da vida na Premier League.
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