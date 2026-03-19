"Eu me considero pronto" — O técnico do Shock entra na disputa para suceder Pep Guardiola no Manchester City

O futuro de Pep Guardiola no Manchester City está sendo seriamente questionado após a decepcionante eliminação da equipe da Liga dos Campeões da UEFA, depois de sofrer derrotas nas duas partidas das oitavas de final contra o Real Madrid. A situação se agravou ainda mais com o City ficando nove pontos atrás do líder Arsenal na classificação da Premier League.

De acordo com o jornal Daily Mail, Pep Guardiola fará uma pausa após a próxima final da Carabao Cup contra o Arsenal, no domingo, para decidir se continuará como técnico do Manchester City após esta temporada.

Em entrevista ao La Otra Grada, conforme noticiado pelo Estadio Deportivo, Michel Sánchez confirmou estar pronto para assumir o cargo de técnico do Manchester City caso Pep Guardiola saia. “Eu me vejo pronto. Sinto-me pronto para treinar qualquer time”, disse ele, ao mesmo tempo em que enfatizou que qualquer possível mudança “depende sempre dos clubes”.