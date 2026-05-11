(C)Getty images
Traduzido por
"Eu mandei ele calar a boca!" - Gavi comenta o confronto acalorado com Vinícius Júnior durante a vitória do Barcelona no Clássico contra o Real Madrid, que garantiu o título
Os ânimos se exaltam no calor do El Clásico
A mais recente edição da maior rivalidade do futebol não decepcionou em termos de intensidade, com o Barcelona saindo vitorioso por 2 a 0 no Spotify Camp Nou. Em meio às comemorações do segundo título consecutivo do campeonato pelo Barça, Gavi comentou sobre uma acalorada discussão com o craque do Real Madrid. “Com o Vinicius, é só futebol. O que acontece em campo fica em campo. Ele é um jogador temperamental, assim como eu”, disse Gavi, segundo o Marca. “Vinicius é um jogador fantástico. Eu só disse para ele calar a boca, só isso. O que acontece em campo é uma coisa, e o que acontece fora é outra. Em campo, defendo minhas cores e dou tudo de mim. Fora do campo, sou completamente diferente, mesmo que não pareça.”
Enquanto Gavi usou suas palavras para desestabilizar o adversário, Vinicius optou por uma resposta não verbal à provocação da torcida da casa, gesticulando em direção às arquibancadas. O brasileiro foi visto lembrando aos torcedores do Barcelona a superioridade do Real Madrid no número de títulos europeus, à medida que o jogo escapava dos Los Blancos, alimentando ainda mais as chamas de uma rivalidade histórica.
- Getty Images Sport
Superando um pesadelo de dois anos marcado por lesões
Para Gavi, a conquista do título foi particularmente gratificante, tendo em vista as graves lesões que o afetaram nas duas últimas temporadas. O meio-campista teve que lutar para se recuperar de sérios problemas no joelho e reconquistar seu lugar no time titular do Barcelona, e admitiu que a jornada de volta ao topo do futebol espanhol pôs à prova sua determinação, acrescentando: “Infelizmente, sofri muito nos últimos dois anos. São lesões graves, e você precisa ser mentalmente forte, o que eu tenho sido. É um dos meus pontos fortes. Estou neste nível graças à minha mentalidade. Não é fácil jogar neste ritmo depois de duas lesões graves. Consegui, e tenho orgulho disso.”
O vínculo com Flick
Desde que assumiu o comando do clube catalão, Hansi Flick integrou Gavi como um dos pilares do seu meio-campo. O técnico alemão tem elogiado frequentemente a dedicação do jovem jogador, e Gavi retribuiu o sentimento ao descrever a relação entre jogador e treinador como de profundo respeito mútuo e confiança.
“Felizmente, o técnico tem muita fé em mim. Sou muito grato a ele”, disse ele. “Não é fácil me colocar de volta em campo depois dessa lesão. Ele conhece meu talento e minha mentalidade e sabe que sou importante para a equipe. Ele confia plenamente em mim. Sei que minha mentalidade e meu talento são importantes para a equipe.”
- Getty Images Sport
Seleção da Espanha e objetivos futuros
Com a medalha de campeão do campeonato garantida, a atenção volta-se agora para o cenário internacional e para o lugar de Gavi na seleção espanhola. Apesar de ter sofrido uma de suas lesões mais graves enquanto defendia a La Roja, o meio-campista continua comprometido com o projeto de Luis de la Fuente e está ansioso para reconquistar sua vaga de titular na seleção nacional antes da Copa do Mundo de 2026, neste verão.
“De la Fuente sempre confiou em mim. Eu sei disso. Me lesionei jogando pela Espanha naquela partida, e eu tinha sido titular em todos os jogos sob o comando dele. Eu estava voltando na temporada passada, e ele me convocou. Se eu estiver no meu melhor, o técnico decide, e ele decidirá, o que é melhor para a Espanha. Estou mais do que pronto e me sinto melhor do que nunca”, concluiu o jogador de 21 anos.