A mais recente edição da maior rivalidade do futebol não decepcionou em termos de intensidade, com o Barcelona saindo vitorioso por 2 a 0 no Spotify Camp Nou. Em meio às comemorações do segundo título consecutivo do campeonato pelo Barça, Gavi comentou sobre uma acalorada discussão com o craque do Real Madrid. “Com o Vinicius, é só futebol. O que acontece em campo fica em campo. Ele é um jogador temperamental, assim como eu”, disse Gavi, segundo o Marca. “Vinicius é um jogador fantástico. Eu só disse para ele calar a boca, só isso. O que acontece em campo é uma coisa, e o que acontece fora é outra. Em campo, defendo minhas cores e dou tudo de mim. Fora do campo, sou completamente diferente, mesmo que não pareça.”

Enquanto Gavi usou suas palavras para desestabilizar o adversário, Vinicius optou por uma resposta não verbal à provocação da torcida da casa, gesticulando em direção às arquibancadas. O brasileiro foi visto lembrando aos torcedores do Barcelona a superioridade do Real Madrid no número de títulos europeus, à medida que o jogo escapava dos Los Blancos, alimentando ainda mais as chamas de uma rivalidade histórica.



