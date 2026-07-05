“Eu levaria quatro cartões vermelhos nesse jogo!” – Zlatan Ibrahimovic reage às “jogadas sujas” do Paraguai no confronto acirrado da Copa do Mundo contra Kylian Mbappé e a França

A França garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Mundo com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Paraguai, mas a partida foi marcada mais pelo jogo físico e agressivo do que pela qualidade técnica. Um pênalti convertido por Kylian Mbappé aos 70 minutos acabou sendo suficiente para decidir o resultado, mas os astros franceses foram forçados a suportar uma enxurrada de “jogadas desleais” ao longo dos 90 minutos.

Apesar de terem cometido 13 faltas e frequentemente atacado os atacantes franceses com entradas agressivas, a seleção sul-americana, de alguma forma, terminou a partida sem receber um único cartão amarelo. Em contrapartida, os jogadores de Didier Deschamps receberam três advertências, o que gerou frustração entre a delegação francesa, que sentiu estar sendo alvo de um tratamento injusto, sem proteção por parte dos árbitros.