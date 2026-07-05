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“Eu levaria quatro cartões vermelhos nesse jogo!” – Zlatan Ibrahimovic reage às “jogadas sujas” do Paraguai no confronto acirrado da Copa do Mundo contra Kylian Mbappé e a França
A abordagem física do Paraguai não consegue atrapalhar a França
A França garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Mundo com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Paraguai, mas a partida foi marcada mais pelo jogo físico e agressivo do que pela qualidade técnica. Um pênalti convertido por Kylian Mbappé aos 70 minutos acabou sendo suficiente para decidir o resultado, mas os astros franceses foram forçados a suportar uma enxurrada de “jogadas desleais” ao longo dos 90 minutos.
Apesar de terem cometido 13 faltas e frequentemente atacado os atacantes franceses com entradas agressivas, a seleção sul-americana, de alguma forma, terminou a partida sem receber um único cartão amarelo. Em contrapartida, os jogadores de Didier Deschamps receberam três advertências, o que gerou frustração entre a delegação francesa, que sentiu estar sendo alvo de um tratamento injusto, sem proteção por parte dos árbitros.
- AFP
Zlatan admite que teria perdido a calma
Em entrevista à Fox Sports logo após o confronto acirrado, Ibrahimovic fez uma avaliação direta sobre como teria lidado com a situação. O ex-atacante do Milan e do PSG sugeriu que seu temperamento não teria sido adequado para um ambiente tão provocativo. Ibrahimovic não hesitou em destacar que os jogadores franceses agiram bem ao manterem o foco no resultado, em vez de se deixarem afetar pelo tratamento agressivo.
“Hoje foi um desafio diferente para eles”, disse Ibrahimovic. “O importante era não se deixar provocar, manter a compostura, ficar calmo, não perder o equilíbrio. E não cair nas armadilhas que eles estavam armando. Eu levaria quatro cartões vermelhos nesse jogo! E talvez mandasse alguém para... mas sim, é o que é. Gosto de jogar o jogo de verdade. Não gosto quando alguém tenta me provocar. Mas isso faz parte do jogo, e ao mesmo tempo não faz parte do jogo.”
A melhor maneira de reagir a uma provocação
Ibrahimovic continuou destacando a maturidade demonstrada pelos Les Bleus, que se recusaram a se deixar levar por uma briga generalizada. Ao garantir a vitória apesar das condições difíceis, o lendário atacante acredita que a França enviou a mensagem mais forte possível aos seus adversários. Ele observou que manter o profissionalismo sob pressão costuma ser a marca registrada de potenciais campeões.
“A França demonstrou calma, estava tranquila”, acrescentou Ibrahimovic. “Eles fizeram o que precisavam fazer. Deram um sorriso aos adversários. Essa é a melhor maneira de responder: sorrir, marcar gols, vencer a partida, ir com a torcida agora e comemorar. Essa é a melhor maneira de responder.”
- Getty
Um confronto nas quartas de final está por vir
Ao superar as táticas “ao estilo UFC” mencionadas pelos torcedores nas redes sociais, a França provou que é capaz de lidar com diferentes estilos de adversários. A França agora voltará sua atenção para um grande confronto contra o Marrocos, que garantiu sua vaga nas quartas de final com uma vitória dominante sobre o Canadá. O confronto entre os dois países foi uma repetição do encontro anterior, ocorrido há quatro anos no Catar. Na semifinal, a França derrotou o Marrocos por 2 a 0, graças aos gols de Theo Hernandez e Randal Kolo Muani.
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