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“Eu já não sentia mais a minha perna” – Virgil van Dijk passa por susto com possível lesão após forte colisão na vitória da Holanda sobre a Suécia
Um susto assustador relacionado aos nervos
Apesar da Oranje ter dado uma verdadeira aula de futebol em campo ao derrotar a Suécia por 5 a 1, Van Dijk não saiu da intensa batalha totalmente ileso, sofrendo uma contusão grave que causou uma breve onda de pânico na comissão técnica holandesa.
Em entrevista exclusiva à NOSapós o apito final, o zagueiro do Liverpool detalhou as sensações físicas bizarras e alarmantes que sentiu imediatamente após uma forte colisão. “Levei uma pancada forte no quadril e não conseguia mais sentir a parte superior da perna, então foi um pouco louco”, explicou Van Dijk, relatando o que aconteceu logo após a jogada. “Mas provavelmente foi apenas um nervo comprimido.”
- AFP
Van Dijk minimiza os temores quanto à lesão
Na próxima partida da Oranje, contra a Tunísia, Van Dijk vai quebrar o recorde e se tornar o capitão da Holanda com mais partidas disputadas em Copas do Mundo. Atualmente, ele está empatado com sete partidas como capitão em Copas do Mundo, ao lado de figuras lendárias como Johan Cruyff, Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer e Ruud Krol.
Apesar da contusão, ele não espera nenhum problema grave daqui para frente. Ele acredita que poderá simplesmente participar dos treinos nos próximos dias e estar à disposição da comissão técnica. “Acho que não é nada grave, mas vamos ver em breve”, concluiu Van Dijk.
Mais uma ameaça para a Oranje
O susto com Van Dijk não foi a única preocupação médica que atormentou a seleção holandesa, já que o volante Frenkie de Jong também enfrentou incertezas sobre se conseguiria, ao menos, começar a partida. O meio-campista revelou que seus problemas físicos tiveram origem em um incidente ocorrido no início da semana, durante os preparativos da equipe. “Tivemos uma colisão no treino, e eu também me envolvi nela”, explicou De Jong. “Sofri algumas lesões com isso, mas, no fim das contas, deu tudo certo.”
Embora De Jong tenha conseguido participar da vitória de sábado, ele admitiu que estava longe de estar sem dor durante a partida. Ele observou que definitivamente sentiu dor durante o jogo, embora ainda fosse suportável. Embora ainda haja dúvidas se ele conseguirá treinar nos próximos dias, o meio-campista continua otimista quanto à sua recuperação.
“Vamos ver como será a reação, mas estou confiante”, concluiu De Jong.
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A seleção holandesa busca a liderança
Após um empate sem brilho na estreia contra o Japão, que rendeu críticas ao técnico Ronald Koeman, a Holanda se recuperou com uma exibição ofensiva arrasadora para derrotar a Suécia. Cody Gakpo liderou a vitória contundente ao marcar dois gols brilhantes, enquanto Brian Brobbey também balançou as redes duas vezes, garantindo uma vantagem confortável para a Oranje.
Embora Anthony Elanga tenha descontado para a Suécia, Crysencio Summerville selou de vez a impressionante atuação holandesa. Tendo neutralizado com eficácia uma seleção sueca que anteriormente havia goleado a Tunísia por 5 a 1, os jogadores de Koeman estão agora em posição privilegiada para vencer o grupo, precisando apenas de uma vitória sobre a Tunísia na última partida para garantir o primeiro lugar.