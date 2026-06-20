O susto com Van Dijk não foi a única preocupação médica que atormentou a seleção holandesa, já que o volante Frenkie de Jong também enfrentou incertezas sobre se conseguiria, ao menos, começar a partida. O meio-campista revelou que seus problemas físicos tiveram origem em um incidente ocorrido no início da semana, durante os preparativos da equipe. “Tivemos uma colisão no treino, e eu também me envolvi nela”, explicou De Jong. “Sofri algumas lesões com isso, mas, no fim das contas, deu tudo certo.”

Embora De Jong tenha conseguido participar da vitória de sábado, ele admitiu que estava longe de estar sem dor durante a partida. Ele observou que definitivamente sentiu dor durante o jogo, embora ainda fosse suportável. Embora ainda haja dúvidas se ele conseguirá treinar nos próximos dias, o meio-campista continua otimista quanto à sua recuperação.

“Vamos ver como será a reação, mas estou confiante”, concluiu De Jong.