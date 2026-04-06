Joshua Kimmich, do FC Bayern de Munique, revelou sua relação especial com o Santiago Bernabéu, onde enfrentará o Real Madrid com seu clube na noite de terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
"Eu já estive aqui quando era criança": Joshua Kimmich, do FC Bayern, revela uma experiência especial no estádio do Real Madrid
Joshua Kimmich: “É bem grande, essa coisa aqui”
"É claro que é um jogo especial", disse Kimmich durante a coletiva de imprensa — e explicou então por que isso é particularmente verdadeiro para ele. “Eu já estive aqui quando era criança, para ver o estádio. Não havia nem mesmo um jogo – e já naquela época eu tinha a sensação de ‘Nossa, isso aqui é enorme’. O fato de, alguns anos depois, jogar aqui é algo realmente muito especial”, explicou ele. “São esses momentos pelos quais a gente treina duro todos os dias”, acrescentou.
Quarto jogo de Kimmich contra o Real Madrid
Como jogador do FC Bayern de Munique, Joshua Kimmich deverá pisar o gramado do Santiago Bernabéu pela quarta vez nesta terça-feira: em 2017, ele entrou em campo aos 88 minutos da prorrogação, na polêmica derrota do Bayern por 2 a 4. Um ano depois, ele foi titular no empate por 2 a 2 na partida de volta das semifinais; em 2024, também foi titular na derrota por 1 a 2 nas semifinais. Em todas as três partidas, o time de Munique foi eliminado pelo Real Madrid.
Os próximos jogos do FC Bayern de Munique:
- 07/04, 21h: Real Madrid x Bayern de Munique
- 11/04, 18h30: FC St. Pauli x Bayern de Munique
- 15/04, 21h: Bayern de Munique x Real Madrid
- 19/04, 17h30: Bayern de Munique x VfB Stuttgart