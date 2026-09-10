Branislav Racko
Traduzido por
'Eu gostaria de copiar tudo!' - Por que Yaya Toure ficou maravilhado com o PSG após goleada por 6 a 1
Touré reage à pesada derrota europeia
O técnico do Slovan Bratislava, Yaya Toure, elogiou o domínio absoluto do Paris Saint-Germain após a derrota por 6 a 1 no Parc des Princes. O atual campeão europeu abriu a defesa do título com uma atuação contundente, deixando o ex-meio-campista do Manchester City maravilhado com sua estrutura tática.
Apesar do placar elástico, Toure insistiu que seus jogadores não tinham arrependimentos após enfrentar um elenco com dez indicados à Bola de Ouro.
A partida também teve um significado pessoal, já que Toure se tornou o primeiro técnico africano a comandar uma partida propriamente dita da Champions League.
- ZUMA Press Wire
Ex-meio-campista quer copiar a máquina do PSG
Falando em sua coletiva de imprensa após a partida, Toure fez muitos elogios ao técnico do PSG, Luis Enrique, e ao elenco que ele montou. Ele descreveu o gigante francês como uma equipe completa, capaz de machucar os adversários em todos os setores do campo.
O treinador marfinense admitiu que a diferença entre as duas equipes era considerável, destacando que seus jogadores deram tudo contra um adversário superior.
"Eu gostaria de copiar tudo sobre este PSG", disse Toure. "Eles são uma máquina: defesa, meio-campo, ataque, são completos. Você não consegue pressioná-los. Eles se conhecem bem; não é fácil, eles machucam você."
Atuação de Dembele é classificada como um pesadelo
Toure foi questionado repetidamente sobre Ousmane Dembele, que atormentou o Slovan Bratislava com dois gols e duas assistências. O técnico brincou sobre a atuação explosiva do ponta, observando que Dembele atingiu seu auge de forma no pior momento possível para sua equipe.
Ele reconheceu que enfrentar um jogador do calibre de Dembele proporcionou uma curva de aprendizado vital para seu elenco em desenvolvimento.
"Dembele? É a minha decepção nesta noite", brincou Toure. "Vi os últimos dois ou três jogos dele, e ele não estava em forma, mas hoje à noite ele realmente nos machucou. É um jogador fantástico."
- Getty Images Sport
Pioneira reflete sobre noite histórica
Apesar do resultado difícil, Toure refletiu sobre o significado mais amplo de fazer história como um técnico africano pioneiro no maior palco da Europa. Ele enfatizou o trabalho intenso necessário para chegar a este nível, ao mesmo tempo em que previu que o PSG voltará a disputar o troféu.
O Slovan Bratislava agora volta sua atenção para os compromissos restantes da fase de liga, enquanto busca aplicar as lições táticas aprendidas em Paris.
"O Paris é uma das melhores equipes que vamos enfrentar", concluiu Toure. "Eles nos respeitaram e deram tudo de si."
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