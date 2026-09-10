'Eu gostaria de copiar tudo!' - Por que Yaya Toure ficou maravilhado com o PSG após goleada por 6 a 1

O técnico do Slovan Bratislava, Yaya Toure, elogiou o domínio absoluto do Paris Saint-Germain após a derrota por 6 a 1 no Parc des Princes. O atual campeão europeu abriu a defesa do título com uma atuação contundente, deixando o ex-meio-campista do Manchester City maravilhado com sua estrutura tática.

Apesar do placar elástico, Toure insistiu que seus jogadores não tinham arrependimentos após enfrentar um elenco com dez indicados à Bola de Ouro.

A partida também teve um significado pessoal, já que Toure se tornou o primeiro técnico africano a comandar uma partida propriamente dita da Champions League.