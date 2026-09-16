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'Eu fico bravo' - Alexis Mac Allister revela sua abordagem de amor duro com os jovens revelados do Liverpool após vitória sobre o Tottenham
A abordagem de amor duro de Mac Allister em Kirkby
Mac Allister teve papel fundamental na vitória do Liverpool por 3 a 1 sobre o Tottenham Hotspur na Copa da Liga Inglesa, marcando o gol de abertura em uma partida em que vários jogadores formados nas categorias de base tiveram a chance de brilhar. Enquanto nomes como Trey Nyoni, James McConnell e Rio Ngumoha receberam elogios pela compostura diante de um adversário da Premier League, Mac Allister revelou que mantém um nível de exigência alto com eles nos bastidores. O ex-jogador do Brighton admitiu que não evita confrontar os jovens quando o nível deles cai durante as sessões diárias no AXA Training Centre.
Em entrevista à ITV, o meio-campista foi sincero sobre seu estilo de mentoria. "Eu foco bastante neles e fico bravo. Acho que isso faz parte da minha vontade de vê-los ter sucesso. Como eu disse, eles são realmente muito bons. Têm qualidade, são intensos e sabem o que o clube significa. Isso é importante, e eles vão ser realmente muito importantes para nós nesta temporada", disse Mac Allister.
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Jovens passam no teste do Tottenham
O duelo da terceira rodada em Anfield serviu como um teste significativo para os jogadores de rotação de Andoni Iraola, especialmente diante da força da equipe do Tottenham escalada por Roberto De Zerbi. Apesar da pressão, os jovens Reds mantiveram uma postura agressiva contra o Spurs. A presença experiente do argentino no meio-campo ajudou a acalmar os nervos de quem estava ao seu redor, garantindo que o Liverpool permanecesse no controle mesmo quando os visitantes ameaçaram voltar para a partida após o gol de Conor Gallagher no segundo tempo.
Mac Allister observou que a atuação dos jovens não foi obra do acaso, mas um reflexo do trabalho feito nos treinamentos. "Com certeza. Foi muito importante para os jovens jogadores. Eles mostram todos os dias nos treinos que querem estar aqui. Trabalham muito, muito duro e têm qualidade. Estou muito feliz por eles, porque merecem isso pelo que fazem nos treinos", afirmou.
Treino de finalização dando resultado em Anfield
A variedade de gols mostrada contra o Tottenham sugeriu que as horas passadas no campo de treinamento estão rendendo resultados significativos. O gol de abertura de Mac Allister foi uma prova de seu desejo de impactar o jogo no terço final, uma característica que ele está ansioso para desenvolver ainda mais com a atual comissão técnica.
"Estamos praticando muito finalizações", explicou. "Dom (Dominik Szoboszlai) tem isso, é natural para ele. Para mim, tive um pouco de sorte. Gosto de entrar na área e marcar, então é muito importante fazer gols para a nossa confiança e importante vencer porque era isso que queríamos", explicou.
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Mantendo a consistência após o sucesso na copa
Apesar das comemorações após a vitória na Copa da Liga Inglesa, Mac Allister tratou de lembrar rapidamente aos companheiros que eles precisam manter os pés no chão. O meio-campista apontou resultados anteriores como motivo para seguir focado, destacando que a consistência é a chave para uma temporada bem-sucedida em um clube do tamanho do Liverpool.
"Precisamos entender que é só um jogo e, se você olhar para trás e vir os jogos contra Ipswich e Atletico, eles foram realmente bons", alertou o meio-campista. "Depois, contra o Fulham, não conseguimos jogar o futebol que queríamos. Agora precisamos garantir que estejamos prontos para o próximo jogo."
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