Mac Allister teve papel fundamental na vitória do Liverpool por 3 a 1 sobre o Tottenham Hotspur na Copa da Liga Inglesa, marcando o gol de abertura em uma partida em que vários jogadores formados nas categorias de base tiveram a chance de brilhar. Enquanto nomes como Trey Nyoni, James McConnell e Rio Ngumoha receberam elogios pela compostura diante de um adversário da Premier League, Mac Allister revelou que mantém um nível de exigência alto com eles nos bastidores. O ex-jogador do Brighton admitiu que não evita confrontar os jovens quando o nível deles cai durante as sessões diárias no AXA Training Centre.

Em entrevista à ITV, o meio-campista foi sincero sobre seu estilo de mentoria. "Eu foco bastante neles e fico bravo. Acho que isso faz parte da minha vontade de vê-los ter sucesso. Como eu disse, eles são realmente muito bons. Têm qualidade, são intensos e sabem o que o clube significa. Isso é importante, e eles vão ser realmente muito importantes para nós nesta temporada", disse Mac Allister.