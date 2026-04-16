Vincic mostrou, aos 86 minutos, o cartão amarelo-vermelho ao meio-campista do Real Madrid Eduardo Camavinga, que havia entrado como reserva. O francês segurou a bola por muito tempo após uma falta leve, pelo que o árbitro lhe mostrou um cartão amarelo. Ao que tudo indica, porém, o árbitro não percebeu que já havia advertido Camavinga anteriormente, o que implicava no cartão amarelo-vermelho. Com a vantagem numérica, o Bayern virou o placar de 2 a 3 para 4 a 3 e avançou para as semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.
Traduzido por
"Eu ficaria mais irritado com o jogador": o ex-técnico do Barcelona, Ronald Koeman, não consegue entender as reclamações do Real Madrid após a expulsão de Camavinga
Antes da sexta edição do seu próprio torneio de golfe beneficente em Barcelona, Ronald Koeman, ex-jogador e técnico do Barça e atual técnico da seleção holandesa, deu uma entrevista coletiva — e também foi questionado sobre o confronto de peso da Liga dos Campeões na quarta-feira.
Quando questionado se considerava o jogador ou o árbitro o responsável pela decisão controversa, ele respondeu: “Se eu fosse o técnico, ficaria mais irritado com o jogador. E também um pouco com o árbitro, pois ele precisa estar atento à situação do jogo”, afirmou o holandês.
- AFP
Ronald Koeman: "Talvez o árbitro tenha exagerado"
Koeman explicou o que, na sua opinião, Camavinga fez de errado: “Ele deveria ter cometido a falta e passado a bola antes de voltar para a sua posição. Ao segurar a bola, ele deixou a decisão a cargo do árbitro — e isso não se deve fazer”, disse ele. “Talvez o árbitro tenha exagerado”, admitiu Koeman, no entanto.
- Getty Images Sport
PSG x Bayern? “A final dos sonhos”
Os jogadores e dirigentes do Real Madrid atribuíram posteriormente toda a culpa pela eliminação da Liga dos Campeões exclusivamente ao árbitro Vincic. A imprensa espanhola também falou de uma “injustiça” e de um árbitro “repugnante”.
Koeman também quis reconhecer o excelente desempenho do time de Munique, que, no entanto, foi o principal responsável pela eliminação do Real Madrid. No entanto, ele não está satisfeito com o fato de o FCB agora enfrentar o PSG nas semifinais: “Essa era a final dos sonhos”, admitiu, pois: “O PSG é muito forte, assim como o Bayern”, disse Koeman. Na segunda semifinal, Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam.
Os próximos jogos do Real Madrid:
21 de abril, 21h30 Real - Alavés 24/04, 21h Real Betis x Real