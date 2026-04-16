"Eu ficaria mais irritado com o jogador": o ex-técnico do Barcelona, Ronald Koeman, não consegue entender as reclamações do Real Madrid após a expulsão de Camavinga

Antes da sexta edição do seu próprio torneio de golfe beneficente em Barcelona, Ronald Koeman, ex-jogador e técnico do Barça e atual técnico da seleção holandesa, deu uma entrevista coletiva — e também foi questionado sobre o confronto de peso da Liga dos Campeões na quarta-feira.

Quando questionado se considerava o jogador ou o árbitro o responsável pela decisão controversa, ele respondeu: “Se eu fosse o técnico, ficaria mais irritado com o jogador. E também um pouco com o árbitro, pois ele precisa estar atento à situação do jogo”, afirmou o holandês.