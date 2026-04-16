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Bayern Real Madrid CamavingaGetty
Daniel Buse

Traduzido por

"Eu ficaria mais irritado com o jogador": o ex-técnico do Barcelona, Ronald Koeman, não consegue entender as reclamações do Real Madrid após a expulsão de Camavinga

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Real Madrid
Real Madrid
E. Camavinga

O árbitro Slavko Vincic tornou-se alvo das críticas dos dirigentes do Real Madrid após a eliminação da Liga dos Campeões. O ex-técnico do Barça, Ronald Koeman, não consegue entender totalmente essa reação.

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Vincic mostrou, aos 86 minutos, o cartão amarelo-vermelho ao meio-campista do Real Madrid Eduardo Camavinga, que havia entrado como reserva. O francês segurou a bola por muito tempo após uma falta leve, pelo que o árbitro lhe mostrou um cartão amarelo. Ao que tudo indica, porém, o árbitro não percebeu que já havia advertido Camavinga anteriormente, o que implicava no cartão amarelo-vermelho. Com a vantagem numérica, o Bayern virou o placar de 2 a 3 para 4 a 3 e avançou para as semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. 

  • Antes da sexta edição do seu próprio torneio de golfe beneficente em Barcelona, Ronald Koeman, ex-jogador e técnico do Barça e atual técnico da seleção holandesa, deu uma entrevista coletiva — e também foi questionado sobre o confronto de peso da Liga dos Campeões na quarta-feira. 

    Quando questionado se considerava o jogador ou o árbitro o responsável pela decisão controversa, ele respondeu: “Se eu fosse o técnico, ficaria mais irritado com o jogador. E também um pouco com o árbitro, pois ele precisa estar atento à situação do jogo”, afirmou o holandês. 

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    Ronald Koeman: "Talvez o árbitro tenha exagerado"

    Koeman explicou o que, na sua opinião, Camavinga fez de errado: “Ele deveria ter cometido a falta e passado a bola antes de voltar para a sua posição. Ao segurar a bola, ele deixou a decisão a cargo do árbitro — e isso não se deve fazer”, disse ele. “Talvez o árbitro tenha exagerado”, admitiu Koeman, no entanto. 

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    PSG x Bayern? “A final dos sonhos”

    Os jogadores e dirigentes do Real Madrid atribuíram posteriormente toda a culpa pela eliminação da Liga dos Campeões exclusivamente ao árbitro Vincic. A imprensa espanhola também falou de uma “injustiça” e de um árbitro “repugnante”. 

    Koeman também quis reconhecer o excelente desempenho do time de Munique, que, no entanto, foi o principal responsável pela eliminação do Real Madrid. No entanto, ele não está satisfeito com o fato de o FCB agora enfrentar o PSG nas semifinais: “Essa era a final dos sonhos”, admitiu, pois: “O PSG é muito forte, assim como o Bayern”, disse Koeman. Na segunda semifinal, Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam. 

  • Os próximos jogos do Real Madrid:

    21 de abril, 21h30 Real - Alavés
    24/04, 21hReal Betis x Real 
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