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“Eu faria tudo da mesma maneira!” – Ronald Koeman defende o uso de uma linha defensiva com cinco jogadores após a eliminação da Holanda da Copa do Mundo pelo Marrocos
O Atlas Lions orquestra uma virada
A seleção holandesa sofreu uma eliminação devastadora nas oitavas de final, após desmoronar nos segundos finais contra uma seleção marroquina dominante. Os jogadores de Koeman pareciam destinados à próxima fase quando Cody Gakpo abriu o placar a 18 minutos do fim. No entanto, um gol de cabeça de Issa Diop nos acréscimos levou a partida para a prorrogação, resultando em uma tensa disputa de pênaltis, na qual os holandeses perderam três cobranças e acabaram sendo derrotados por 3 a 2.
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Koeman mantém a estrutura
Koeman foi alvo de intenso escrutínio por ter alterado seu esquema defensivo, abandonando a tradicional linha de quatro zagueiros para escalar cinco defensores. Essa mudança tática inesperada marcou a primeira vez que a Oranje começou uma partida com uma linha defensiva de cinco jogadores desde a derrota por 2 a 1 para a Alemanha, em março de 2024, encerrando uma sequência de 31 partidas disputadas com o quarteto defensivo padrão.
Quando questionado se já havia renunciado ao cargo, Koeman respondeu: “Não, ainda não. Vou refletir sobre o meu futuro. Isso é logo após uma partida e a decepção ainda está muito fresca na mente. Vou refletir sobre isso e talvez chegue a uma conclusão até amanhã de manhã.”
Ele acrescentou sobre a formação defensiva da Holanda: “Vocês podem pensar o que quiserem, mas sofremos muito menos gols contra uma seleção que era mais forte do que a Suécia e a Tunísia. Se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente da mesma maneira. Como técnico da Holanda, quando o gol de empate é marcado, sempre serei criticado pelo fato de ter escalado cinco defensores.
“Mas vocês criticam, o que é um direito de vocês. Vocês assistem de fora, eu estou aqui com a equipe e, mais uma vez, faria tudo de novo.”
Marrocos assume o papel de azarão
O técnico adversário, Mohamed Ouahbi, admitiu que sua comissão técnica teve que se adaptar rapidamente após ser surpreendida pela postura defensiva incomum dos gigantes europeus. Animada pelo legado histórico de seu quarto lugar no Catar 2022, a seleção africana acredita que sua nova mentalidade em torneios de elite a torna capaz de enfrentar qualquer superpotência mundial.
Ouahbi acrescentou: “Ficamos surpresos com a formação deles. Quando a vimos, percebemos que queriam se defender em um bloco baixo. Não é assim que costumam jogar, e tivemos que nos adaptar. Encarei esse tipo de jogo como uma forma de respeito.
“Falar é fácil, o que importa é o que conseguimos fazer em campo. A Copa do Mundo no Catar mudou a mentalidade da seleção marroquina. Somos imbatíveis se jogarmos o futebol que sabemos jogar, mas se errarmos, vamos voltar para casa.”
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O caminho para as quartas de final está à frente
Marrocos segue para Houston para um confronto nas oitavas de final contra o Canadá, com a possibilidade de uma revanche contra a França nas semifinais do Catar se desenhando no horizonte. A equipe, em excelente fase, chega à próxima fase em plena forma, continuando incrivelmente difícil de ser vencida e possuindo um contra-ataque letal. Para os holandeses, desanimados, uma possível vaga no cargo de técnico e uma análise crítica do que deu errado aguardam uma equipe que não conseguiu controlar o jogo no momento mais decisivo.