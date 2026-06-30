Koeman foi alvo de intenso escrutínio por ter alterado seu esquema defensivo, abandonando a tradicional linha de quatro zagueiros para escalar cinco defensores. Essa mudança tática inesperada marcou a primeira vez que a Oranje começou uma partida com uma linha defensiva de cinco jogadores desde a derrota por 2 a 1 para a Alemanha, em março de 2024, encerrando uma sequência de 31 partidas disputadas com o quarteto defensivo padrão.

Quando questionado se já havia renunciado ao cargo, Koeman respondeu: “Não, ainda não. Vou refletir sobre o meu futuro. Isso é logo após uma partida e a decepção ainda está muito fresca na mente. Vou refletir sobre isso e talvez chegue a uma conclusão até amanhã de manhã.”

Ele acrescentou sobre a formação defensiva da Holanda: “Vocês podem pensar o que quiserem, mas sofremos muito menos gols contra uma seleção que era mais forte do que a Suécia e a Tunísia. Se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente da mesma maneira. Como técnico da Holanda, quando o gol de empate é marcado, sempre serei criticado pelo fato de ter escalado cinco defensores.

“Mas vocês criticam, o que é um direito de vocês. Vocês assistem de fora, eu estou aqui com a equipe e, mais uma vez, faria tudo de novo.”