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"Eu estava tão furioso que perdi a cabeça" — Victor Osimhen revela o sofrimento de perder o pai durante o caos da transferência, enquanto a estrela do Galatasaray vivenciava "o lado sombrio do futebol"
O ponto de ruptura na França
O atacante nigeriano Osimhen falou abertamente sobre os momentos dolorosos em torno da morte de seu pai, revelando como a tragédia se desenrolou durante um período difícil em sua carreira. Osimhen explicou que a saúde de seu pai começou a se deteriorar alguns anos depois de ele ter se transferido para o Lille. À medida que a pandemia de Covid-19 se espalhava, seu pai foi hospitalizado na Nigéria, enquanto o atacante permanecia retido na França. O atacante nigeriano disse que tentou desesperadamente conseguir permissão para viajar e ver como estava seu pai, buscando ajuda tanto do clube quanto de seus representantes, enquanto enfrentava a situação de partir o coração à distância.
O jogador de 27 anos relembrou o momento terrível em que soube do falecimento de seu pai pelo FaceTime, sem ter tido a chance de se despedir pessoalmente. “Lembro que joguei o telefone e simplesmente enlouqueci”, revelou Osimhen. “Destruí a casa inteira. Quebrei tudo. Eu estava fora de mim. O barulho fez com que meus vizinhos viessem ver o que estava acontecendo, e eu adoro meus vizinhos. Eles eram como uma família para mim quando eu estava sozinho na França. Por cinco ou seis horas, ele ficou comigo e provavelmente me impediu de fazer alguma bobagem.”
A frustração foi agravada pelo fato de ele sentir que o esporte estava sendo priorizado em detrimento de sua humanidade. “Eu me senti tão culpado, porque todos os filhos e netos dele estavam lá com ele. Só uma pessoa não estava ao lado dele. Eu. Fiquei com tanta raiva. Perdi a cabeça. Pensei: ‘Se isso é futebol, então qual é o sentido? Só quero estar com minha família.’ Liguei para meu ex-agente e disse: ‘Posso ir enterrar meu pai?’ Ele disse: ‘Vá em frente. Mas volte na sexta-feira.’ Pensei: ‘Sexta-feira? Que se dane o futebol.’”
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Encontrando uma figura paterna em Spalletti
Osimhen admite que chegou ao Napoli em 2020 como um homem abatido, carregando uma raiva e uma tristeza profundas. No entanto, ele reconhece que o ex-técnico dos Partenopei, Luciano Spalletti, lhe deu o apoio emocional de que carecia durante seus últimos dias na França. “Quando cheguei ao Napoli, fui acolhido”, disse ele. “Tenho que agradecer muito à cidade, aos torcedores e aos meus companheiros de equipe por terem mudado minha vida. Lembro-me da primeira reunião que tive quando cheguei, disse ao técnico, o Sr. Spalletti: ‘Não estou bem. Estou muito irritado agora. Muito triste. Minha cabeça não está no lugar’."
A abordagem de Spalletti foi exatamente o que o atacante precisava para canalizar sua energia de volta para o campo. “Ele era como um pai para mim. Quando eu não fazia algo certo, ele vinha me repreender. Mas ele acreditava em mim do fundo da alma, eu juro. Ele achava que eu poderia ser o melhor do mundo. Eu marcava dois gols em uma partida, ele vinha até mim no vestiário e conversava cara a cara comigo. Quando queria dizer algo, ele colocava a cabeça bem perto da sua e quase sussurrava: ‘Cazzo!! Você poderia ter marcado quatro hoje. Vou te mostrar o vídeo amanhã.’”
Levando o Napoli ao histórico Scudetto
A ligação entre os dois atingiu seu auge na temporada 2022-23, quando o Napoli pôs fim a uma espera de 33 anos pelo título do campeonato. Os gols de Osimhen foram o catalisador de uma explosão de alegria por toda a cidade, consolidando seu legado na história do futebol italiano. Ele relembrou um momento emocionante com um torcedor: “Pouco antes de conquistarmos o Scudetto, havia uma multidão de torcedores do lado de fora do nosso centro de treinamento. Parei meu carro para apertar a mão deles, e havia um senhor com seu filho segurando o celular. Era um vídeo de quando Maradona esteve lá nos anos 80. O senhor não falava nada de inglês. Ele tinha lágrimas nos olhos.”
O peso emocional dessa conquista é algo que Osimhen carrega com orgulho, lembrando que o torcedor lhe disse: “Por mil anos eles vão se lembrar de você. Quando todos nós estivermos reduzidos a pó, eles vão se lembrar de você.” Para um jogador que cresceu ao lado de um aterro sanitário em Lagos, a conquista foi muito mais do que apenas um troféu. “Ganhar um título é uma coisa. Mas conquistar o Scudetto pelo Napoli pela primeira vez em 33 anos é história de verdade. É por isso que jogo futebol, por essa sensação”, acrescentou.
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Preferindo a paixão à lógica no Galatasaray
Após uma saída complicada do Nápoles, Osimhen surpreendeu o mundo do futebol ao optar por uma transferência por empréstimo para o Galatasaray. Apesar de alguns profissionais do setor terem desaconselhado a mudança, o atacante afirma que seguiu o seu coração até Istambul. “Quando saí do Nápoles, você sabe quantas pessoas me disseram: ‘Não vá para a Turquia. Você está louco?’ Um ex-agente chegou a me dizer: ‘Não, não, não. Não vá para lá. Não é uma jogada inteligente.' Mas eu penso com o coração. Eu queria jogar pelo Galatasaray.”
Para Osimhen, a escolha foi encontrar uma torcida que correspondesse à sua própria intensidade. “Eu queria ir para um dos três melhores clubes do mundo em termos de paixão. Esse é o tipo de gente que realmente me entende. Quando falei com Okan Buruk ao telefone, antes de assinar, ele me disse: ‘Estou aqui para te dizer que eu, pessoalmente, como pessoa, como técnico e como pai, quero você no meu clube.’ Quando o avião pousou, havia 3.000 torcedores do Gala me esperando no meio da noite. Esse sentimento vale mais do que dinheiro.”
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