"Eu estava tão furioso que perdi a cabeça" — Victor Osimhen revela o sofrimento de perder o pai durante o caos da transferência, enquanto a estrela do Galatasaray vivenciava "o lado sombrio do futebol"

O atacante nigeriano Osimhen falou abertamente sobre os momentos dolorosos em torno da morte de seu pai, revelando como a tragédia se desenrolou durante um período difícil em sua carreira. Osimhen explicou que a saúde de seu pai começou a se deteriorar alguns anos depois de ele ter se transferido para o Lille. À medida que a pandemia de Covid-19 se espalhava, seu pai foi hospitalizado na Nigéria, enquanto o atacante permanecia retido na França. O atacante nigeriano disse que tentou desesperadamente conseguir permissão para viajar e ver como estava seu pai, buscando ajuda tanto do clube quanto de seus representantes, enquanto enfrentava a situação de partir o coração à distância.

O jogador de 27 anos relembrou o momento terrível em que soube do falecimento de seu pai pelo FaceTime, sem ter tido a chance de se despedir pessoalmente. “Lembro que joguei o telefone e simplesmente enlouqueci”, revelou Osimhen. “Destruí a casa inteira. Quebrei tudo. Eu estava fora de mim. O barulho fez com que meus vizinhos viessem ver o que estava acontecendo, e eu adoro meus vizinhos. Eles eram como uma família para mim quando eu estava sozinho na França. Por cinco ou seis horas, ele ficou comigo e provavelmente me impediu de fazer alguma bobagem.”

A frustração foi agravada pelo fato de ele sentir que o esporte estava sendo priorizado em detrimento de sua humanidade. “Eu me senti tão culpado, porque todos os filhos e netos dele estavam lá com ele. Só uma pessoa não estava ao lado dele. Eu. Fiquei com tanta raiva. Perdi a cabeça. Pensei: ‘Se isso é futebol, então qual é o sentido? Só quero estar com minha família.’ Liguei para meu ex-agente e disse: ‘Posso ir enterrar meu pai?’ Ele disse: ‘Vá em frente. Mas volte na sexta-feira.’ Pensei: ‘Sexta-feira? Que se dane o futebol.’”