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"Eu estava pensando em Madri" — Kylian Mbappé faz uma confissão sincera sobre sua última temporada no PSG e o técnico Luis Henrique
Temporada ofuscada pelo Bernabéu
O capítulo final da carreira lendária de Mbappé na Ligue 1 foi marcado por uma dobradinha nacional, mas o francês revelou agora o conflito interno que ofuscou essas conquistas. Apesar de ter conquistado o título do campeonato e a Copa da França, o jogador de 27 anos sentiu que sua concentração foi prejudicada pela iminente transferência para a capital espanhola. Foi um período turbulento, em que o atacante lidou com especulações constantes da mídia e uma posição precária na hierarquia do clube. Esse peso mental, combinado com uma participação instável no time titular, deixou o astro com a sensação de que não conseguiu dar o seu melhor aos torcedores parisienses antes de sua inevitável saída.
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Lamentações sobre a parceria com Enrique
Em entrevista ao programa The Bridge, Mbappé refletiu sobre a oportunidade perdida de absorver plenamente a sabedoria tática de Luis Enrique. “Ele é um técnico realmente muito bom”, admitiu Mbappé. “Tive a oportunidade de trabalhar com ele no meu último ano (no PSG), mas não consegui aproveitar ao máximo.”
“No primeiro mês (do reinado de Luis Enrique), eu estava no banco. Voltei e disse a mim mesmo: ‘Tenho a espada de Dâmocles pairando sobre minha cabeça. A qualquer momento, vão cortar minha cabeça, então talvez eu saia de novo.’ Então tomei a decisão de sair e, assim, nos últimos três ou quatro meses, ele me manteve apenas para a Liga dos Campeões. Eu já estava meio que pensando no Real Madrid naquela altura. Como jogador, não aproveitei ao máximo o Luis Enrique.”
Tensão política e desilusão europeia
A disputa de poder entre Mbappé e a diretoria do PSG criou um ambiente instável que acabou afetando as ambições europeias do clube. A estratégia de controlar o tempo de jogo do craque, uma vez confirmada sua saída, revelou-se controversa, especialmente porque a equipe teve dificuldades para encontrar o ritmo em partidas decisivas. Esse atrito culminou na decepcionante eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões, às mãos do Borussia Dortmund.
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A vida depois do Parc des Princes
Desde então, Mbappé se integrou ao elenco do Real Madrid, realizando finalmente seu sonho de longa data de jogar no Bernabéu. Ele tem sido uma máquina de gols nesta temporada, marcando 38 vezes em apenas 35 partidas em todas as competições. Enquanto isso, o Real Madrid ocupa atualmente a segunda posição na La Liga, apenas quatro pontos atrás do líder Barcelona. O time enfrenta agora o Mallorca no Estádio Iberostar, antes de receber o Bayern de Munique na Liga dos Campeões na próxima semana.