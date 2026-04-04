"Eu estava pensando em Madri" — Kylian Mbappé faz uma confissão sincera sobre sua última temporada no PSG e o técnico Luis Henrique

Em entrevista ao programa The Bridge, Mbappé refletiu sobre a oportunidade perdida de absorver plenamente a sabedoria tática de Luis Enrique. “Ele é um técnico realmente muito bom”, admitiu Mbappé. “Tive a oportunidade de trabalhar com ele no meu último ano (no PSG), mas não consegui aproveitar ao máximo.”

“No primeiro mês (do reinado de Luis Enrique), eu estava no banco. Voltei e disse a mim mesmo: ‘Tenho a espada de Dâmocles pairando sobre minha cabeça. A qualquer momento, vão cortar minha cabeça, então talvez eu saia de novo.’ Então tomei a decisão de sair e, assim, nos últimos três ou quatro meses, ele me manteve apenas para a Liga dos Campeões. Eu já estava meio que pensando no Real Madrid naquela altura. Como jogador, não aproveitei ao máximo o Luis Enrique.”