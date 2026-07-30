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"Eu estava no meu auge!" - Fermin Lopez se recupera do "pior verão" de sua vida, enquanto estrela do Barcelona admite que "precisou de ajuda" para lidar com a ausência no sucesso da Espanha na Copa do Mundo
Decepção durante a Copa do Mundo
Fermin revelou o imenso impacto psicológico de ter ficado fora do recente título da Espanha na Copa do Mundo. Uma lesão em um momento inoportuno arruinou completamente seu verão, obrigando-o a ver seus compatriotas alcançarem a glória internacional do lado de fora. O meia de 23 anos vivia o auge de sua forma antes de o problema físico tirá-lo abruptamente do torneio. Superar esse golpe devastador exigiu uma enorme rede de apoio, com o jovem contando muito com a família, os amigos e a parceira para seguir em frente.
- AFP
Desligando da Copa do Mundo
O impacto emocional de sua exclusão forçada foi tão severo que Fermin inicialmente se recusou a acompanhar o torneio. Em entrevista ao Tot Costa, da Catalunya Radio, no pré-temporada do Barcelona na Inglaterra, ele confessou que ver a Espanha jogar era simplesmente doloroso demais.
"Foi o pior verão da minha vida. Eu estava no meu auge, tudo estava indo bem, e então a lesão aconteceu", admitiu Fermin. "Você aprende com essas situações, mas é verdade que tive um verão realmente difícil. Consegui superar isso graças à minha família, à minha parceira e aos meus amigos. Eu precisei de ajuda. Já tinha isso antes, mas meu treinador me ajudou muito a superar isso.
"Não assisti aos primeiros jogos da seleção espanhola na Copa do Mundo. Eu não consegui. Eu queria estar lá, na Copa do Mundo. Quero deixar claro que fiquei muito feliz ao ver meus companheiros vencerem a Copa do Mundo. Mais para o fim da Copa do Mundo, eu me senti um pouco melhor e decidi ir ver a final ao vivo em Nova York."
Caminho para a recuperação sob o comando de Flick
Depois de suportar meses de reabilitação extenuante, Fermin finalmente começa a ver a luz no fim do túnel. O meio-campista está atualmente trabalhando de perto com o elenco de Hansi Flick no Reino Unido, enquanto se concentra em recuperar o ritmo de jogo antes da nova temporada.
Ele segue extremamente otimista em relação à sua condição física atual e já mira um retorno aos gramados no Troféu Joan Gamper. A jovem estrela insiste que sua dolorosa experiência no verão apenas lhe deu ainda mais motivação para ter sucesso.
"Estou me sentindo melhor a cada dia. Não tenho nenhum desconforto, o que é importante", explicou. "Se tudo correr bem, eu poderia jogar alguns minutos na partida do Troféu Gamper. A intenção é voltar dessa lesão com ainda mais motivação. Acho que estou muito pronto. Já mostrei como posso ajudar o Barça, e tenho que continuar fazendo o mesmo na próxima temporada."
Ele acrescentou sobre suas ambições para a nova temporada, dizendo: "O sonho de vencer a Liga dos Campeões é compartilhado por todo o time. Fechamos os últimos dois anos. Esta temporada pode ser boa. Estamos jogando juntos há três anos e vivemos muita coisa. Sinto que estamos prontos para vencer a Liga dos Campeões. Vencer um terceiro título consecutivo da liga é difícil. Será um ano duro. Mas, se estivermos focados no nosso jogo e unidos, podemos conquistar um terceiro título da liga."
- (C)Getty Images
Foco na nova temporada
Com sua forma física voltando e sua mentalidade renovada, Fermin agora está totalmente focado em alcançar a grandeza com o Barcelona. O gigante catalão busca o domínio nacional e o sucesso europeu na entrada para a nova temporada sob o comando de Flick.
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