O impacto emocional de sua exclusão forçada foi tão severo que Fermin inicialmente se recusou a acompanhar o torneio. Em entrevista ao Tot Costa, da Catalunya Radio, no pré-temporada do Barcelona na Inglaterra, ele confessou que ver a Espanha jogar era simplesmente doloroso demais.

"Foi o pior verão da minha vida. Eu estava no meu auge, tudo estava indo bem, e então a lesão aconteceu", admitiu Fermin. "Você aprende com essas situações, mas é verdade que tive um verão realmente difícil. Consegui superar isso graças à minha família, à minha parceira e aos meus amigos. Eu precisei de ajuda. Já tinha isso antes, mas meu treinador me ajudou muito a superar isso.

"Não assisti aos primeiros jogos da seleção espanhola na Copa do Mundo. Eu não consegui. Eu queria estar lá, na Copa do Mundo. Quero deixar claro que fiquei muito feliz ao ver meus companheiros vencerem a Copa do Mundo. Mais para o fim da Copa do Mundo, eu me senti um pouco melhor e decidi ir ver a final ao vivo em Nova York."







