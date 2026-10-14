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Juventus team groupGetty Images Sport
Alvino Hanafi
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“Eu estava nas arquibancadas!”: Iago Aspas alerta a Juventus antes de uma noite europeia emocionante

Juventus
Celta de Vigo
I. Aspas
Celta de Vigo x Juventus
Liga Europa

A Juventus terá um duro teste psicológico na Espanha. O capitão do Celta de Vigo, Iago Aspas, relembrou quando viu seu time golear a Juventus por 4 a 0, em 2000, e pediu aos companheiros que recriem aquela magia em Balaidos, na segunda rodada da Liga Europa.

  • Juventus volta ao local de um revés histórico na Europa

    A Juventus enfrenta o Celta de Vigo em Balaídos, pela segunda rodada da Liga Europa da UEFA, e volta ao palco de uma de suas eliminações europeias mais marcantes. Os dois clubes se enfrentaram pela última vez nas oitavas de final da Copa da UEFA de 1999/2000, quando o Celta reverteu a derrota por 1 a 0 no jogo de ida ao golear a Juventus por 4 a 0 na Espanha.

    A equipe italiana chega ao confronto de quinta-feira em fase muito superior, após golear o NEC Nijmegen por 5 a 0 na estreia.

    O veterano do Celta Iago Aspas admitiu que a chegada da Juventus traz lembranças especiais de volta a Vigo.

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    Aspas relembra quando viu o Celta arrasar a Juventus em 2000

    Em entrevista a jornalistas antes da partida, Aspas revelou que, quando criança, assistiu das arquibancadas do Balaidos à famosa vitória do Celta sobre a Juventus. “É um grande jogo, muito especial, mas ainda é apenas um dos oito da fase de liga”, observou Aspas.

    “Eu estava nas arquibancadas do Balaidos naquele dia, e estar em campo agora torna tudo ainda mais especial.”

    “Temos que começar a conquistar três pontos de cada vez e dar à torcida motivos para comemorar.”

  • Contraste marcante na posse de bola aguarda a Juventus

    A Juventus terá de lidar com um esquema tático que permitiu ao Celta completar 92% dos passes na primeira rodada, o maior índice de acerto da competição. O ex-defensor da Fiorentina Marcos Alonso também joga pelo Celta, mas nunca venceu a Juventus em cinco confrontos anteriores.

    A Juventus aposta no controle do meio-campo e na precisão de Randal Kolo Muani nas finalizações para superar os donos da casa.

    A Juventus busca sua segunda vitória consecutiva na Liga Europa pela primeira vez nesta temporada.

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    Pontos cruciais em jogo na disputa da fase de liga

    Embora o Celta chegue à partida após três derrotas consecutivas em competições europeias, seu histórico de invencibilidade nos nove primeiros jogos em casa de campanhas europeias representa um teste para a Juventus.

    Um resultado positivo na Espanha manteria a Juventus no caminho da classificação direta para a fase eliminatória.

    A partida começa na noite de quinta-feira, em Balaidos.

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