Getty Images Sport
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“Eu estava nas arquibancadas!”: Iago Aspas alerta a Juventus antes de uma noite europeia emocionante
Juventus volta ao local de um revés histórico na Europa
A Juventus enfrenta o Celta de Vigo em Balaídos, pela segunda rodada da Liga Europa da UEFA, e volta ao palco de uma de suas eliminações europeias mais marcantes. Os dois clubes se enfrentaram pela última vez nas oitavas de final da Copa da UEFA de 1999/2000, quando o Celta reverteu a derrota por 1 a 0 no jogo de ida ao golear a Juventus por 4 a 0 na Espanha.
A equipe italiana chega ao confronto de quinta-feira em fase muito superior, após golear o NEC Nijmegen por 5 a 0 na estreia.
O veterano do Celta Iago Aspas admitiu que a chegada da Juventus traz lembranças especiais de volta a Vigo.
- Getty Images Sport
Aspas relembra quando viu o Celta arrasar a Juventus em 2000
Em entrevista a jornalistas antes da partida, Aspas revelou que, quando criança, assistiu das arquibancadas do Balaidos à famosa vitória do Celta sobre a Juventus. “É um grande jogo, muito especial, mas ainda é apenas um dos oito da fase de liga”, observou Aspas.
“Eu estava nas arquibancadas do Balaidos naquele dia, e estar em campo agora torna tudo ainda mais especial.”
“Temos que começar a conquistar três pontos de cada vez e dar à torcida motivos para comemorar.”
Contraste marcante na posse de bola aguarda a Juventus
A Juventus terá de lidar com um esquema tático que permitiu ao Celta completar 92% dos passes na primeira rodada, o maior índice de acerto da competição. O ex-defensor da Fiorentina Marcos Alonso também joga pelo Celta, mas nunca venceu a Juventus em cinco confrontos anteriores.
A Juventus aposta no controle do meio-campo e na precisão de Randal Kolo Muani nas finalizações para superar os donos da casa.
A Juventus busca sua segunda vitória consecutiva na Liga Europa pela primeira vez nesta temporada.
- AgenciaLOF
Pontos cruciais em jogo na disputa da fase de liga
Embora o Celta chegue à partida após três derrotas consecutivas em competições europeias, seu histórico de invencibilidade nos nove primeiros jogos em casa de campanhas europeias representa um teste para a Juventus.
Um resultado positivo na Espanha manteria a Juventus no caminho da classificação direta para a fase eliminatória.
A partida começa na noite de quinta-feira, em Balaidos.
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