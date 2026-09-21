Xhaka falou sobre uma decisão controversa de seu passado, descrevendo a obtenção de um certificado falso de vacinação contra a Covid-19 como uma grande falha de julgamento. O jogador de 33 anos, que está prestes a completar 34, usou as redes sociais para abordar a situação diretamente após surgirem relatos sobre uma investigação em sua Suíça natal.

Em um comunicado detalhado compartilhado em sua conta no Instagram, Xhaka explicou seu estado de espírito durante a temporada de 2022, período em que ainda era uma peça importante no meio-campo do Arsenal. "Nos últimos dias, houve muitas reportagens sobre um assunto do meu passado. Gostaria de tratar disso pessoalmente", escreveu o meio-campista.

"Na época, eu estava pessoalmente muito inseguro e tinha sérias preocupações em relação à vacinação contra a Covid-19. Eu sentia uma profunda desconfiança em relação à vacina e era atormentado pelo medo e pela incerteza. Nesse estado emocional turbulento, obtive um certificado de vacinação em vez de esclarecer minhas dúvidas pelos canais adequados. Hoje vejo claramente que esse não foi o curso de ação correto. Foi um erro. Sinto muito. Assumo a responsabilidade por essa decisão, estou comprometido com a investigação do caso e estou cooperando com as autoridades competentes."

De acordo com a Federação Suíça de Futebol, a decisão de ele se retirar da seleção da Suíça foi mútua, com o jogador e a federação concordando que ele deveria se afastar para se concentrar no processo legal.