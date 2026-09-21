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"Eu estava emocionalmente abalado" - Granit Xhaka admite ter falsificado certificado de vacina contra a Covid enquanto capitão do Sunderland deixa a seleção da Suíça
Processos judiciais e retirada do elenco
Xhaka falou sobre uma decisão controversa de seu passado, descrevendo a obtenção de um certificado falso de vacinação contra a Covid-19 como uma grande falha de julgamento. O jogador de 33 anos, que está prestes a completar 34, usou as redes sociais para abordar a situação diretamente após surgirem relatos sobre uma investigação em sua Suíça natal.
Em um comunicado detalhado compartilhado em sua conta no Instagram, Xhaka explicou seu estado de espírito durante a temporada de 2022, período em que ainda era uma peça importante no meio-campo do Arsenal. "Nos últimos dias, houve muitas reportagens sobre um assunto do meu passado. Gostaria de tratar disso pessoalmente", escreveu o meio-campista.
"Na época, eu estava pessoalmente muito inseguro e tinha sérias preocupações em relação à vacinação contra a Covid-19. Eu sentia uma profunda desconfiança em relação à vacina e era atormentado pelo medo e pela incerteza. Nesse estado emocional turbulento, obtive um certificado de vacinação em vez de esclarecer minhas dúvidas pelos canais adequados. Hoje vejo claramente que esse não foi o curso de ação correto. Foi um erro. Sinto muito. Assumo a responsabilidade por essa decisão, estou comprometido com a investigação do caso e estou cooperando com as autoridades competentes."
De acordo com a Federação Suíça de Futebol, a decisão de ele se retirar da seleção da Suíça foi mútua, com o jogador e a federação concordando que ele deveria se afastar para se concentrar no processo legal.
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Ação judicial se aproxima na Suíça
A admissão do ex-jogador do Arsenal acontece no momento em que as autoridades de Lucerna intensificam a investigação sobre um médico local suspeito de emitir numerosos documentos fraudulentos. O nome de Xhaka teria surgido durante uma investigação mais ampla sobre o comércio ilegal desses certificados, em andamento desde 2023.
Embora o médico envolvido tenha negado qualquer irregularidade, Xhaka agora está programado para prestar depoimento ao escritório do promotor em Lucerna na próxima semana. A investigação busca determinar se as ações do jogador constituem uma infração punível pela lei suíça em relação à falsificação de documentos e à obtenção fraudulenta de certificações.
Xhaka pode enfrentar multas ou pena suspensa
As potenciais consequências legais para o meio-campista são significativas, embora especialistas sugiram que ele dificilmente enfrentará as punições mais severas. Pela legislação suíça, uma pena de prisão suspensa não pode ser descartada para quem for considerado culpado de tal falsificação, e pesadas multas financeiras também são uma repercussão padrão.
Um representante do Ministério Público Cantonal de Lucerna confirmou o alcance da investigação, afirmando: "O objetivo é esclarecer se houve conduta relevante sob o direito penal em conexão com a possível obtenção fraudulenta de uma certificação falsa e/ou falsificação de documento."
Embora exista uma pena máxima de cinco anos no código penal, acredita-se amplamente que uma pena de prisão para um réu primário nesse contexto continua sendo altamente improvável.
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Impacto no Sunderland e nos compromissos internacionais
O momento do escândalo é particularmente difícil para Xhaka, que segue sendo uma peça vital da seleção da Suíça, com 152 partidas disputadas. Sua retirada significa que ele não terá participação alguma nos próximos jogos da UEFA Nations League contra Macedônia do Norte, Escócia e Eslovênia. A seleção suíça terá de encarar essas partidas sem seu líder mais experiente, enquanto ele se prepara para sua audiência em outubro.
O Sunderland, clube pelo qual Xhaka joga desde 2025 após uma passagem bem-sucedida pelo Bayer Leverkusen, até agora optou por não fazer um comentário formal sobre a situação. O Sunderland observou que o incidente ocorreu enquanto o jogador estava empregado pelo Arsenal, distanciando a hierarquia do Stadium of Light da controvérsia.
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