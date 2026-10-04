Fernandez recebeu a chance de liderar o ataque da Espanha, realizando um sonho de infância ao entrar em campo para sua primeira partida pela equipe principal. O atacante foi peça importante na vitória da Espanha, criando espaço para os companheiros e ficando perto de marcar em duas ocasiões distintas durante um duelo muito disputado. Sua presença também levou à expulsão de Ladislav Krejci, que recebeu o segundo cartão amarelo aos 85 minutos depois de ter dificuldades para conter o estreante.

Embora o gol que tanto queria não tenha saído, Fernandez se mostrou otimista sobre sua contribuição para o esforço coletivo. "É a minha estreia, eu estava aproveitando. Sou atacante e queria marcar, mas estou muito feliz. Agora é seguir trabalhando", disse à TVE. Fernandez destacou a importância do seu papel sem a bola, ao afirmar: "Não consegui marcar, mas puxei os zagueiros para que os outros pudessem fazer isso."