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'Eu estava curtindo' - o craque do Espanyol Roberto Fernandez fala sobre estreia dos sonhos pela Espanha contra a Tchéquia
Um sonho realizado no Carlos Tartiere
Fernandez recebeu a chance de liderar o ataque da Espanha, realizando um sonho de infância ao entrar em campo para sua primeira partida pela equipe principal. O atacante foi peça importante na vitória da Espanha, criando espaço para os companheiros e ficando perto de marcar em duas ocasiões distintas durante um duelo muito disputado. Sua presença também levou à expulsão de Ladislav Krejci, que recebeu o segundo cartão amarelo aos 85 minutos depois de ter dificuldades para conter o estreante.
Embora o gol que tanto queria não tenha saído, Fernandez se mostrou otimista sobre sua contribuição para o esforço coletivo. "É a minha estreia, eu estava aproveitando. Sou atacante e queria marcar, mas estou muito feliz. Agora é seguir trabalhando", disse à TVE. Fernandez destacou a importância do seu papel sem a bola, ao afirmar: "Não consegui marcar, mas puxei os zagueiros para que os outros pudessem fazer isso."
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O atacante ficou satisfeito por terminar em alta
Fernandez reconheceu o desgaste físico da partida, destacando os hematomas que acumulou ao longo dos 90 minutos completos. Apesar de ter levado pancadas de todos os lados, o atacante ficou satisfeito por terminar bem e completar o jogo inteiro, descrevendo a oportunidade de atuar durante toda a partida como um luxo que espera aproveitar daqui para frente.
Ele enfatizou que completar o jogo inteiro foi um luxo, orgulhando-se de ter terminado bem e expressando sua determinação de seguir construindo sobre esse momento. "Levei muita pancada, mas terminei bem. Joguei o jogo inteiro, então foi ótimo. Agora é seguir em frente", afirmou o atacante.
Reencontro com Santi Denia
A estreia teve um significado extra para Fernandez devido à relação já existente com o técnico da Czechia, Santi Denia. Tendo trabalhado com Denia durante sua passagem pela seleção sub-21, o atacante sentiu uma sensação de familiaridade quando recebeu a convocação. Esse vínculo já existente ajudou o jogador de frente a fazer a transição para o ambiente da equipe principal sem dificuldades durante uma movimentada janela internacional.
"Quando me chamaram, eu vi os jogos e sabia que Santi estava na República Tcheca", acrescentou Fernandez.
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De olho nos desafios futuros
Ao conquistar sua primeira convocação, Roberto Fernandez estreia pela Espanha como o 49º jogador na história do Espanyol a representar a seleção nacional enquanto atuava pelo clube. Ele segue os passos de Joselu, que foi o último representante do Espanyol a atuar pela equipe principal, em 2023. Para Fernandez, o foco agora passa a ser manter seu lugar no elenco, já que a concorrência pelas vagas no ataque segue acirrada. Sua atuação no Carlos Tartiere ofereceu uma base sólida, provando que ele pode lidar com as pressões físicas e mentais do futebol internacional.
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