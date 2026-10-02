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'Eu estava apavorado' - a lenda do Manchester United Sir Alex Ferguson se abre sobre a 'assustadora' batalha de saúde após hemorragia cerebral e perder a voz durante a recuperação
Cirurgia de emergência e uma recuperação assustadora
Em 2018, o mundo do futebol ficou abalado quando surgiram as notícias de que o reverenciado ex-treinador havia sido levado às pressas para o hospital. Ferguson precisou passar por uma cirurgia de emergência imediata para tratar uma grave hemorragia cerebral. O procedimento fez com que o homem de 84 anos enfrentasse uma dura jornada de reabilitação, alterando fundamentalmente sua vida diária no período imediatamente posterior.
Apesar da gravidade de seu quadro, sua determinação ficou evidente. Menos de quatro meses após a operação, o escocês fez um emocionante retorno a Old Trafford. Ele ocupou seu lugar habitual no camarote dos diretores para apoiar o clube que comandou de forma marcante rumo a 13 títulos da primeira divisão e duas conquistas da Champions League.
- AFP
"Eu tinha perdido a voz; não conseguia falar"
Em entrevista ao BBC Breakfast, Ferguson relembrou o medo intenso que o tomou durante sua emergência médica. Ele admitiu que a experiência esteve longe de ser tranquilizadora e declarou: "Eu estava apavorado. Queria poder dizer que estava confortável. Não estava."
O ex-técnico do United destacou uma consequência particularmente angustiante da cirurgia: a incapacidade repentina de se comunicar. Isso se mostrou excepcionalmente traumático na interação com a família. "Eu tinha perdido a voz; não conseguia falar", explicou. "Aquele foi um momento assustador. Lembro dos meus netos vindo me ver e eu tinha perdido a voz.
"Depois, trouxeram uma terapeuta e ela começou a fazer coisas como me pedir para escrever nomes de pássaros, nomes de animais, nomes de rios. Dessa forma, minha voz voltou."
Um pilar de força e um legado duradouro
Ao longo dos dias mais sombrios de sua recuperação, Ferguson se apoiou fortemente em sua esposa, Cathy, que foi uma fonte vital de apoio. Ela o guiou pelo período imediatamente após a operação e esteve ao seu lado em seu comovente retorno às arquibancadas do Manchester United. Relembrando aquele momento especial, ele disse: "Minha esposa estava comigo, e ela estava quase chorando. Quando nos sentamos, ela disse 'isso é fantástico'."
A influência de Ferguson em Old Trafford segue palpável bem mais de uma década após sua aposentadoria, em 2013. Além de seu domínio doméstico, sua coleção de troféus inclui cinco FA Cups e quatro Copas da Liga, ao lado de uma série de honrarias internacionais. Ele continua sendo presença constante no clube, demonstrando um vínculo inabalável com o time que transformou em uma potência global.
- AFP
Novo livro revela bastidores da carreira
Os torcedores ansiosos para entender a mente do lendário estrategista têm agora uma nova forma de explorar seu passado marcante. Ferguson está atualmente promovendo seu livro recém-lançado, Jogos da Minha Vida.
A publicação mergulha em 21 partidas decisivas que definiram tanto seus tempos de jogador quanto seu período como treinador. Ela promete novas perspectivas sobre sua notável ascensão, saindo de uma origem operária em Glasgow até o topo absoluto do futebol inglês.
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