Em 2018, o mundo do futebol ficou abalado quando surgiram as notícias de que o reverenciado ex-treinador havia sido levado às pressas para o hospital. Ferguson precisou passar por uma cirurgia de emergência imediata para tratar uma grave hemorragia cerebral. O procedimento fez com que o homem de 84 anos enfrentasse uma dura jornada de reabilitação, alterando fundamentalmente sua vida diária no período imediatamente posterior.

Apesar da gravidade de seu quadro, sua determinação ficou evidente. Menos de quatro meses após a operação, o escocês fez um emocionante retorno a Old Trafford. Ele ocupou seu lugar habitual no camarote dos diretores para apoiar o clube que comandou de forma marcante rumo a 13 títulos da primeira divisão e duas conquistas da Champions League.



