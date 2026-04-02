"Eu era um morto-vivo" — Kylian Mbappé admite que quase se aposentou da seleção francesa devido a insultos racistas

Depois de perder o pênalti decisivo na surpreendente derrota da França para a Suíça nas oitavas de final do Campeonato Europeu de 2020, o ex-jovem prodígio do PSG tornou-se alvo de insultos repugnantes.

Em entrevista ao podcast The Bridge, Mbappé falou sobre aquele período difícil em sua carreira: “Começaram a me chamar de macaco... Para mim, a seleção era tudo, e você coloca pessoas no topo que te arrastam para o fundo do poço se você não marcar gols. Isso mudou minha relação com a seleção. Não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta; eles pegam a cesta e jogam de volta na sua cara. Tudo isso foi muito brutal para mim. Saí de férias e era um morto-vivo. Caí de uma grande altura. Tornei-me um herói nacional muito rapidamente com a seleção.”



