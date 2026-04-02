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"Eu era um morto-vivo" — Kylian Mbappé admite que quase se aposentou da seleção francesa devido a insultos racistas
O trauma da Euro 2020
Depois de perder o pênalti decisivo na surpreendente derrota da França para a Suíça nas oitavas de final do Campeonato Europeu de 2020, o ex-jovem prodígio do PSG tornou-se alvo de insultos repugnantes.
Em entrevista ao podcast The Bridge, Mbappé falou sobre aquele período difícil em sua carreira: “Começaram a me chamar de macaco... Para mim, a seleção era tudo, e você coloca pessoas no topo que te arrastam para o fundo do poço se você não marcar gols. Isso mudou minha relação com a seleção. Não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta; eles pegam a cesta e jogam de volta na sua cara. Tudo isso foi muito brutal para mim. Saí de férias e era um morto-vivo. Caí de uma grande altura. Tornei-me um herói nacional muito rapidamente com a seleção.”
- AFP
O peso do racismo e dos insultos
A transformação desumanizante de herói da Copa do Mundo de 2018 para alvo de insultos racistas após a Euro 2020 levou Mbappé, então com 22 anos, à beira da desistência. Ele relembrou seu raciocínio durante uma reunião tensa com o então presidente da FFF, Noël Le Graët: “Marquei um encontro com Le Graët e disse a ele que não jogaria mais. Pensei comigo mesmo: ‘Estou jogando para pessoas que, se eu não marcar, vão achar que sou um macaco.’ Pensei: ‘Não posso jogar para pessoas assim.’ Eu disse: ‘Vou voltar para Paris, lá não tenho nenhum problema.’”
Le Graët recusou-se a deixar Mbappé ir embora
Determinado a deixar Clairefontaine, Mbappé enfrentou um confronto tenso com Le Graët, um encontro que quase pôs fim à sua carreira na seleção. No entanto, o dirigente se recusou a deixar seu craque sair, e Mbappé relembra a resposta firme: “Ele me disse: ‘Você acha que vai sair daqui assim, sem mais nem menos? Esqueça’”. Essa oposição direta forçou o atacante a reconsiderar seu futuro com os Bleus.
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Como Mbappé se recuperou
Mbappé acabou superando essa fase difícil e liderou a campanha da França até a final da Copa do Mundo de 2022, marcando um hat-trick histórico na derrota para a Argentina. Desde então, o astro do Real Madrid assumiu a braçadeira de capitão da seleção e está a apenas um gol de igualar o recorde histórico de gols de Olivier Giroud pela seleção francesa.