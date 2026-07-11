“Eu era um desconhecido” – Como Eloy Room, goleiro de 37 anos do Miami FC, passou de jogador sem contrato a herói de Curaçao na Copa do Mundo, empatando o recorde do país

O primeiro momento em que Eloy Room percebeu que algo especial havia acontecido foi quando uma criança se aproximou dele na rua. Era um menino, segurando um álbum cheio de figurinhas da Copa do Mundo da Panini. Ele implorou a Room, goleiro titular de Curaçao, que autografasse sua figurinha.

Room, é claro, atendeu ao pedido.

Room costumava andar pelas ruas de Miami sem chamar muita atenção. Ele passeava pelas ruas de South Beach, Brickell e Calle Ocho com relativa liberdade. Há alguns meses, pouquíssimas pessoas sabiam apontar seu país natal em um mapa — muito menos parar o cara que jogava pela seleção desde 2015.

No entanto, agora as coisas estão muito, muito diferentes para o goleiro do Miami FC. Depois de empatar o recorde de defesas em uma única partida, em um emocionante empate sem gols contra o Equador na Copa do Mundo de 2026 — e de ser a estrela principal de uma equipe que conquistou o coração de tantos —, Room é agora uma espécie de herói local. Só que, em vez de jogar diante de 60 mil torcedores nos maiores estádios dos Estados Unidos, ele agora exerce sua arte diante de mil pessoas no estádio da Florida International University. Room passou do relativo anonimato do futebol da segunda divisão para a Copa do Mundo e voltou. Agora, porém, sua visibilidade aumentou. O jogador de 37 anos é, sem dúvida, a maior estrela da USL.

“Eu queria colocar Curaçao no mapa. Essa era minha principal missão, para nós como time, como nação, então essa era a tarefa principal”, disse Room aoGOAL, antes de fazer uma pausa. “Obviamente, também joguei uma boa Copa do Mundo, então isso também ajuda.”