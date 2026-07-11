Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Eloy Room GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

“Eu era um desconhecido” – Como Eloy Room, goleiro de 37 anos do Miami FC, passou de jogador sem contrato a herói de Curaçao na Copa do Mundo, empatando o recorde do país

Especiais e Opinião
Análises
E. Room
Curaçao
USL Championship
Copa do Mundo
Miami FC

O goleiro estava prestes a se aposentar ainda em dezembro do ano passado, mas se tornou um herói do Campeonato da USL após quebrar o recorde de defesas em uma Copa do Mundo.

O primeiro momento em que Eloy Room percebeu que algo especial havia acontecido foi quando uma criança se aproximou dele na rua. Era um menino, segurando um álbum cheio de figurinhas da Copa do Mundo da Panini. Ele implorou a Room, goleiro titular de Curaçao, que autografasse sua figurinha.

Room, é claro, atendeu ao pedido.

Room costumava andar pelas ruas de Miami sem chamar muita atenção. Ele passeava pelas ruas de South Beach, Brickell e Calle Ocho com relativa liberdade. Há alguns meses, pouquíssimas pessoas sabiam apontar seu país natal em um mapa — muito menos parar o cara que jogava pela seleção desde 2015.

No entanto, agora as coisas estão muito, muito diferentes para o goleiro do Miami FC. Depois de empatar o recorde de defesas em uma única partida, em um emocionante empate sem gols contra o Equador na Copa do Mundo de 2026 — e de ser a estrela principal de uma equipe que conquistou o coração de tantos —, Room é agora uma espécie de herói local. Só que, em vez de jogar diante de 60 mil torcedores nos maiores estádios dos Estados Unidos, ele agora exerce sua arte diante de mil pessoas no estádio da Florida International University. Room passou do relativo anonimato do futebol da segunda divisão para a Copa do Mundo e voltou. Agora, porém, sua visibilidade aumentou. O jogador de 37 anos é, sem dúvida, a maior estrela da USL.

“Eu queria colocar Curaçao no mapa. Essa era minha principal missão, para nós como time, como nação, então essa era a tarefa principal”, disse Room aoGOAL, antes de fazer uma pausa. “Obviamente, também joguei uma boa Copa do Mundo, então isso também ajuda.”

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH34-ECU-CUWAFP

    “Para muita gente, eu era um desconhecido”

    A Copa do Mundo sempre traz histórias encantadoras. Há jogadores relativamente desconhecidos que conseguem grandes transferências. Há reservas que marcam gols decisivos ou protagonizam momentos decisivos. Room, porém, é diferente. A Copa do Mundo com 48 seleções trouxe novos rostos à tona. E, em 20 de junho, Room realizou o que foi, estatisticamente, a melhor atuação de um goleiro de todos os tempos.

    Ele fez 15 defesas pela Curaçao, que se classificou pela primeira vez, em um empate sem gols bastante triunfante contra o Equador. Em 90 minutos, ele passou de um jogador mediano que estava encerrando a carreira no sul da Flórida a uma improvável estrela da Copa do Mundo.

    “Sei que, para muita gente, eu era um desconhecido. Mas conheço minhas qualidades e sei do que sou capaz. Por isso, não fiquei tão surpreso por ter conseguido fazer uma partida como aquela. Mas quando você faz isso na Copa do Mundo, o mundo inteiro está assistindo. Foi um bom momento”, disse Room com uma risada.

    As 24 horas seguintes foram uma verdadeira tempestade. O empate deu a Curaçao uma chance — ainda que muito remota — de se classificar para as oitavas de final. Mas, para Room, foi um trampolim para a fama. Ele ganhou quase um milhão de seguidores no Instagram em menos de um dia. Suas mensagens diretas explodiram.

    “Comecei a perceber que dei esperança a muita gente. Ainda recebo muitas mensagens das pessoas”, disse ele.

    • Publicidade
  • Eloy Room Miami FCGetty

    "Eu estava procurando um time"

    É possível que Room estivesse, na verdade, assistindo à Copa do Mundo de casa. No final de 2025, seu contrato com o clube belga Cercle Brugge havia chegado ao fim. O goleiro havia disputado apenas duas partidas na competição. O time não renovou seu contrato, e não havia nenhuma oferta em vista.

    Ele se mudou para Miami com a esposa, principalmente porque os dois gostavam muito da cidade.

    “Eu estava procurando um time, mas queria voltar para os Estados Unidos. Então, basicamente, meu plano era que eu e minha esposa nos mudássemos para Miami de qualquer maneira, porque adoro Miami, já estive aqui muitas vezes e minha esposa tem amigos aqui”, disse ele.

    Room treinava sozinho no sul da Flórida, na esperança de que algum clube aparecesse com uma oferta decente. Ele tinha um currículo sólido. Room nasceu na Holanda e passou a maior parte de sua carreira no Vitesse e no PSV Eindhoven antes de se mudar para os Estados Unidos em 2019. Ele foi titular do Columbus Crew de 2020 a 2022. Ele admitiu que esperava receber uma oferta da MLS.

    Em vez disso, depois de treinar sozinho, o Miami FC entrou em cena. O clube ofereceu um contrato de dois anos com opção de renovação por mais um.

    “Foi o momento perfeito. Vim para Miami e joguei muitas partidas antes da Copa do Mundo, o que me ajudou a entrar em forma”, disse Room.

  • “Sabe de uma coisa? Vamos lá!”

    E ele realmente entrou em forma. O Miami FC pode ter sido fundado em 2015, três anos antes do Inter Miami, da MLS, mas, desde então, tem sido ofuscado por Lionel Messi e pelo clube campeão do outro lado da cidade. As dificuldades recentes em campo só tornaram mais difícil para o Miami FC ganhar destaque.

    Ainda assim, a ambição do clube atraiu Room. O Miami FC anunciou planos para construir um estádio com 15 mil lugares e se mudar para um complexo de treinamento de última geração, apresentando uma visão clara para o futuro.

    Ele adorou a cidade. O clube quer chegar longe. Simplesmente fazia sentido.

    “Eles me mostraram seus planos e sua ambição. Então, eu pensei: ‘Sabe de uma coisa? Vamos nessa’”, disse Room.

    Room assinou um contrato até o final de 2025. Ele havia disputado apenas oito partidas antes de partir para a Copa do Mundo. O Miami FC teve um início promissor durante sua breve passagem pelo clube.



    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    “Achamos que você não voltaria”

    Quando ele voltou, a equipe havia se mantido firme e estava em uma vaga nos playoffs. Ele voltou, porém, como uma pessoa diferente. Room tirou apenas quatro dias de folga após a eliminação de Curaçao na fase de grupos da Copa do Mundo. Ele mal tocou no celular durante esse período e passou o tempo tentando relaxar.

    Mas o vestiário reagiu com as brincadeiras de praxe assim que ele voltou a entrar.

    “Eles ficaram tipo: ‘O que você tá fazendo aqui? Achamos que você não voltaria depois da Copa do Mundo’”, contou Room.

    Em 5 de julho, apenas 10 dias após o fim da campanha de Curaçao na Copa do Mundo, Room estava de volta ao campo. Ele fez três defesas enquanto o Miami lutava por um empate em 1 a 1 contra o Birmingham Legion. Mais de 68.300 pessoas assistiram ao último jogo de Curaçao na Copa do Mundo contra a Costa do Marfim. O público oficial da partida do Miami FC foi registrado em 606 pessoas.

    “Acho que havia menos de 100 pessoas no estádio, para ser sincero”, disse Room, rindo.

    Room insiste que encara uma partida do Campeonato da USL da mesma forma que encararia uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo.

    “Quando estou em campo e concentrado, fico totalmente no meu mundo — sou só o goleiro. Claro que faz mais sentido jogar em um estádio com 70 mil pessoas, mas isso talvez me mantenha um pouco mais com os pés no chão”, disse ele.

    De qualquer forma, ele está pronto para jogar.

    “Fisicamente, me sinto em forma, então isso não é problema. Mas mentalmente é uma transição rápida: sair da Copa do Mundo e jogar aqui de novo, além de tudo o mais. Ainda não tive tempo de processar tudo”, disse ele.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Quero fazer isso de novo"

    Mas é difícil ignorar sua fama recém-conquistada. Quando Room olhou para o celular após o fim da partida, seu Instagram ainda estava lotado de mensagens, comentários e palavras de incentivo. Ao sair do estádio, recebeu olhares cúmplices e cumprimentos que simplesmente não existiam antes.

    “Recebi muitas mensagens nas redes sociais de crianças de até 12 anos, que diziam: ‘Olha, você é realmente inspirador’, e acho que isso se deve a toda a história. Somos os azarões, somos tipo a menor nação na Copa do Mundo”, disse Room.

    E talvez esse seja o ponto mais importante. Poucos tinham sequer ouvido falar de Curaçao quando a seleção se classificou para a Copa do Mundo. Agora, eles ganharam reconhecimento global. O mesmo pode valer para o Miami FC também (o atacante de Curaçao, Jurgen Locadia, também está no elenco do clube). Esse clube da USL, que antes passava por dificuldades, pode se tornar “o lugar onde Eloy Room joga”.

    Ou Room poderia ir para outro lugar. Ele está plenamente ciente de que um clube da MLS poderia vir atrás dele. Ele insiste que ainda tem muito futebol pela frente. E mesmo que passe mais quatro anos em relativo anonimato, Room insiste que estará na Copa do Mundo novamente em 2030. Ele terá 41 anos nessa época. Ele não se importa.

    “Eu sei como é agora. Quero fazer isso de novo”, disse Room.

USL League One Cup
Sarasota Paradise crest
Sarasota Paradise
SPA
Miami FC crest
Miami FC
MIA